【Upmind】関西最大級の健康増進施設「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」にてマインドフルネス瞑想を体験できる空間・プログラムを監修・開発

Upmind株式会社(所在地: 東京都文京区、代表取締役社長 箕浦 慶、以下 Upmind)は、2025年3月21日に開業予定の「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」(大阪市北区)において、利用者がマインドフルネス瞑想を体験できる空間・プログラム「Meditation Cave」(正式名称は”Meditation Cave powered by Upmind”)を監修・開発することをお知らせします。

1. 開発の背景

多くの人々が都市に住み、利便性や豊富な雇用・事業機会を享受する一方で、都市部では「休むこと」や「自分自身と向き合う時間」が後回しにされる傾向にあり、心身の疲労が大きな課題となっています。



こうした背景を受けて、関西最大級の健康増進施設「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」において、都市生活者が「自分自身と向き合い、心に余白をもつことの大切さ」を再認識し、施設利用後も新しいライフスタイルを築く・継続していくきっかけを提供することを目的に、マインドフルネスを通して脳の休息を体験できる、空間・プログラムを監修・開発しました。

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park

2. 「Meditation Cave」概要

累計100万ダウンロードを達成しているマインドフルネスアプリ「Upmind」を開発・提供してきた弊社の知見を元に、はじめての方でも、マインドフルネス瞑想を体験し、その効果を実感できる空間・プログラムを監修・開発しました。



空間のコンセプトは「静寂な時間とともに、内なる力を取り戻す」。



リラックス・感謝・集中・睡眠のテーマに沿った、15分のマインドフルネス瞑想のプログラムを通して、心身のリラックスとともに、内なる力(揺るぎない自信と集中力)を取り戻すことができる、新しいウェルネス体験をお愉しみいただけます。

4つのテーマに沿った10個のプログラムを提供

また、空間用にオリジナルに開発するアプリで、プログラムの体験前後での心拍の状態の変化を確認することができ、普段は目に見えないリラックスの効果を数値化して確認することもできます。

アプリ画面のイメージ

Meditaion Caveの利用イメージ

3. マインドフルネスとは

マインドフルネスは、”今この瞬間に意識を向けること”。

当たり前に聞こえるかもしれませんが、私たちは過去や未来のことについて考えることが多く、現在に集中できていない場面が多々あります。

このマインドフルネスを実践する方法の一つが「マインドフルネス瞑想」です。近年の脳科学の研究で、習慣化することで、脳の疲労改善や機能向上(集中力・感情コントロール力の向上など)について様々な良い効果があることが確認されています。

忙しい現代社会において、マインドフルネスは心身の健康を保つ重要なスキルであり、健康的なライフスタイルを支える新しい科学的な健康習慣として注目されています。

出所:”Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity”

弊社では、東京大学・滝沢龍研究室との共同研究を通じて、マインドフルネス瞑想の効果検証を進めています。2023年実施の研究でも、瞑想がリラクゼーションや感情コントロールにおいて有意な効果があることを確認しています。

過去のプレスリリース:東京大学との共同研究で、アプリでの瞑想の実践がリラクゼーション・感情コントロールに有意な効果があることを新たに確認(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000083261.html)

国内最大のマインドフルネスサービス事業者として、今後もマインドフルネスの科学的価値を広く認知させるとともに、その普及に向けて取り組んでまいります。

■「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」について

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ&レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。

公式サイト:https://umekita-onsen.jp/

■Upmind株式会社について

東京大学発。マインドフルネス関連のサービスを監修・開発。主に100万ダウンロード超の国内最大のマインドフルネスアプリUpmindを開発(東京大学滝沢龍研究室と共同研究)し、東京建物・Grand Hyatt Tokyo等にサービスを提供。マインドフルネスが科学的に効果の実証されている健康習慣として認知・普及するよう取り組んでいます。

サービスHP:https://upmind.co.jp

App Store (iOS):https://apps.apple.com/jp/app/id1565658134

Google Play (Android):https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upmind

公式note:https://note.com/upmind

問い合わせ先:contact@upmind.co.jp

代表取締役(箕浦 慶)プロフィール

オーストラリア・パース生まれ。2015年に東京大学工学部を卒業、チームラボに入社。2016年までスマートフォンアプリのエンジニアとして開発業務に従事。2017年に米Bain&Company(戦略コンサルティングファーム、東京支社)に転職し、経営戦略の立案に従事。2021年にUpmind株式会社を設立。瞑想歴はゴア(インド)で体験してから10年以上。

本リリースに関する取材・お問い合わせ先

Upmind株式会社広報チーム

Email:contact@upmind.co.jp

公式サイト:https://upmind.co.jp

Instagram:https://www.instagram.com/upmind_jp