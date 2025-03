ウィズセキュア、2024年度のアワード受賞パートナーを発表

ウィズセキュア株式会社

先進的サイバーセキュリティテクノロジーのプロバイダーであるWithSecure (本社: フィンランド・ヘルシンキ、CEO: Antti Koskela、日本法人: 東京都港区、以下、ウィズセキュア) は、2月28日に開催した事業説明会において、2024年度の日本におけるセールスパートナーの優れた業績を称えるアワードの受賞パートナーを発表しました。

各アワードの受賞パートナーは以下の通りです。

● Japan Best Partner of the Year 2024

(総合的に最も活躍されたパートナー様)

株式会社USEN ICT Solutions

● Japan Partner of the Year 2024

(総合的に活躍されたパートナー様、50音順)

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

HENNGE株式会社

● Japan Growth Partner of the Year 2024

(総合的に最も高い成長を遂げたパートナー様)

株式会社CISO

● Japan Special Award 2024

(2024年にウィズセキュアの日本でのビジネスに特別な貢献をいただいたパートナー様、50音順)

株式会社NTTデータ

株式会社セントラルソフトサービス

ウィズセキュアは『グッドパートナーシップ』というコアメッセージのもと、セールスパートナー/ユーザー企業/研究機関/セキュリティコミュニティとともに『コ・セキュリティ』 (共同セキュリティ) を推進しております。今回のアワード授与について、ウィズセキュアの日本法人であるウィズセキュア株式会社の代表執行役員社長である藤岡健 (ふじおか つよし) は次のように述べています。

「当社は『サイバーセキュリティにおける課題はグッドパートナーシップの構築が不可欠である』という発想のもと、企業様に、そして社会にセキュリティ製品/サービスの提供を図っています。その実現のためにはパートナー様との連携による『コ・セキュリティ』(共同セキュリティ)が不可欠です。今回受賞された企業様はその『コ・セキュリティ』を実践されているパートナー様です。素晴らしい業績を挙げていただいたパートナー各社様にお礼申し上げるとともに、当社はさらなるパートナーシップの拡大/充実化を通じて、サイバー攻撃から社会を守ることに更に注力してまいります。」

WithSecureについて

ウィズセキュアは、多くのヨーロッパ企業に選ばれるサイバーセキュリティパートナーです。世界中のITサービスプロバイダー、MSSP、ユーザー企業から、中堅・中小企業を保護するアウトカム(成果)ベースのサイバーセキュリティソリューションにおいて大きな信頼を勝ち取っています。ウィズセキュアはヨーロッパにおけるデータ保護の規制に準拠し、プライバシー、データ主権、コンプライアンスに注力しています。

当社は35年以上の経験を持ち、ユーザー企業の消極的/保守的なサイバーセキュリティ対策から積極的/先進的なアプローチへのパラダイムシフトのサポートのためのポートフォリオを持っています。ウィズセキュアはパートナーとの協力的な成長へのコミットメントに基づく柔軟なビジネスモデルを提供し、ダイナミックなサイバーセキュリティの世界において両者の成功を保証します。

ウィズセキュアの最先端のポートフォリオの中心となるのは、AIを搭載したテクノロジー、人の専門知識、コ・セキュリティ (共同セキュリティ) サービスをシームレスに統合するElements Cloudです。さらに、エンドポイントおよびクラウドの保護、脅威の検出と対応、エクスポージャー管理にまたがるモジュール式の機能により、中堅・中小企業ユーザーのセキュリティ対策を強固なものとします。

1988年に設立されたウィズセキュアは本社をフィンランド・ヘルシンキに、日本法人であるウィズセキュア株式会社を東京都港区に置いています。また、NASDAQ ヘルシンキに上場しています。詳細は www.withsecure.com をご覧ください。また、X (旧Twitter) アカウント @WithSecure_JP でも情報の発信をおこなっています。