¡Ú²Ê³Ø¤Ø¤Î¶½Ì£¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë¡Û¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯º¢¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤Ç³Ø¤Ö½ñÀÒ¡Ø¤Ê¤¼¡©¤¬Ê¬¤«¤ë ¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤ÇÆÉ¤à ¤«¤¬¤¯¤Î¤Õ¤·¤®¡ÙÈ¯Çä¡ª

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、『なぜ?が分かる マインクラフトで読む かがくのふしぎ』(監修:篠原菊紀)を2025年3月5日(水)に発売いたしました。

『なぜ?が分かる マインクラフトで読む かがくのふしぎ』

本書は、マインクラフト(マイクラ)のキャラクターといっしょに、日常にあふれる「なぜ?」の理由を考えながら科学のふしぎを楽しく学べる一冊です。

●身近な「なぜ?」をきっかけに広がる世界!

生き物や自然、生活道具など、様々な事象に関わる科学のふしぎを、写真やイラストをたっぷり使ってやさしく解説しています。

まわりの世界への理解が深まることでお子様の知的好奇心が刺激され、興味の幅を広げるとともに、科学への関心を高めます。

▼もくじ

〈生きものの ふしぎ〉〈しぜんの ふしぎ〉〈生活の ふしぎ〉の3つの章で、様々なテーマの「なぜ?」と、自由研究にも使える実験コーナーなどを収録しています。

●マインクラフトの世界観で最後まで楽しく読める!

本書は、マインクラフトのゲームの世界観をたっぷり盛り込んでいます。

ゲーム中に登場する動物や植物をテーマとして取り上げ、関連するイラストを多数掲載しています。

また、全テーマを通して、ゲームのキャラクターが「なぜ?」の理由を一緒に考えてくれるため、飽きずに楽しく読み進められます。

ふりがな付きのやさしい文章なので、小学校低学年頃からのはじめての科学の本にもおすすめです。

※本書はMinecraftの公式製品ではなく、Mojang社より承認されておりません。

※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG

●書誌情報

【書名】『なぜ?が分かる マインクラフトで読む かがくのふしぎ』

【監修】篠原菊紀

【発売日】2025年3月5日(水)

【定価】1,320円(本体1,200円+税)

【ISBN】9784049162417

▼詳細・購入はこちら(KADOKAWAオフィシャルサイト)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322410001039/

●マインクラフトで楽しく学べる学習ドリルシリーズも好評発売中!

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/16473_1_5e6e31799cc93c451b6fb03f2c7e3b95.jpg ]

●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳~小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

▼ヨメルバHP

https://yomeruba.com/

▼公式X(旧Twitter)『ヨメルバ(KADOKAWA 児童図書編集部)』

@KadokawaJidosho(https://twitter.com/KadokawaJidosho)

▼公式Instagram『ヨメルバ』

@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)

▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA4