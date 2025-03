【MATE.BIKE】シグネチャーモデル「MATE X」が「MATE X EVO」にアップグレードをして2025年4月15日(火)から発売！

株式会社MATE.BIKE JAPAN

デンマーク・コペンハーゲン発のe-BIKEブランド「MATE.BIKE(https://mate-bike.jp/)」(メイトバイク)は、シグネチャーモデル「MATE X(https://mate-bike.jp/pages/mate-x)」(メイトエックス)をアップグレードした次世代機「MATE X EVO(https://mate-bike.jp/products/mate-x-evo)」(メイトエックスエヴォ)を2025年4月15日(火)から発売いたします。昨年11月の発売も記憶に新しい「MATE Fusion 2.0(https://mate-bike.jp/pages/mate-fusion)」(メイトフュージョン ツーポイントゼロ)とカラーを連動し、新たに2カラーをリニューアルいたします。

MATE X EVO Ocean ShimmerMATE X EVO Citrus Beat

2024年6月にシリアルナンバー入り数量限定のリミテッドモデルとして予約販売で即完売した「MATE X EVO」を、「MATE X」の次世代機としてモデルチェンジをして発売いたします。圧倒的なフィジカルと安定した乗り心地で、アーバンライドもオフロードにも対応するブランドのシグネチャーモデルとして人気を博したMATE Xを、さらにパワフルに上質にアップグレードしたブランド最上位モデルが、いよいよパーマネントラインアップに加わります。

MATE Fusion 2.0 Ghost GravityMATE X EVO Ocean Shimmer

MATE X EVOは、当社調べモデルとの比較で平均36%以上向上したパワー出力を法定基準内で実現。システムをBafang製で統一し小型LEDディスプレイを搭載したことで、ハンドル周りや配線もすっきりとした印象にアップデート。新たにフロントエアサスペンションを採用し走行時の振動を軽減したことで、ワンランクアップしたストレスフリーなライドが可能になります。

アシスト比率

ニューカラーには、シーズナルカラーとして新たに「Citrus Beat」(シトラスビート)、「Ocean Shimmer」(オーシャンシマー)の2色を追加し、目にも新鮮なこれからのMATE.BIKEを代表する新たなシグネチャーモデルが誕生しました。

COLOR CONCEPT

眠らない街の、輝きとざわめき、脈打つエネルギー。 雨に濡れた街路にネオンの反射が踊り、角を曲がるたびに何かが起こる予感をさせる、MATE.BIKE史上最も大胆なカラーリングがMATE X EVOとMATE Fusion 2.0限定で登場します。 夕暮れのスカイラインを映し出す「Ocean Shimmer」 は、動きに合わせて表情を変え、まるで水面のようにきらめきます。 「Citrus Beat」 は、アドレナリンを刺激する鮮烈なカラー。圧倒的な存在感で、どこにいても注目を集めます。 堂々と大胆に、突出することを恐れない人々へのオマージュとして、揺るがないスタイルとアティチュードを際立たせるためにデザインされました。 光を受けるたびに表情を変え、視線を奪う存在感を放つ、ひときわ鮮やかなカラースキームは、 都市をただ移動するのではなく、都市を輝かせる人々のためにあるのです。

MATE X EVO Citrus BeatMATE Fusion 2.0 Ghost Gravity

通常発売に先駆け、MATE.BIKE TOKYO、MATE.BIKE OSAKA、公式オンラインストアにて、2025年3月7日(金) 11:00から特典付き先行予約販売を開始いたします。

先行予約特典

対象期間中に予約販売車体(MATE X EVO、MATE Fusion 2.0)とアクセサリーパーツ(https://mate-bike.jp/collections/accessories)を同時購入いただいた場合、対象のアクセサリーパーツを一律で40%オフでお買い求めいただけます。

対象期間:2025年3月7日(金) 11:00 - 4月14日(月) 23:59

対象店舗:MATE.BIKE TOKYO、MATE.BIKE OSAKA、公式オンラインストア(https://mate-bike.jp/)

※車体予約と同時にアクセサリーパーツを購入いただいた場合のみ割引が適用されます。

※割引対象はアクセサリーパーツの金額のみとなります。

※同時購入の対象アクセサリーパーツは1点から割引可能です。

※期間中であっても規定数量に達し次第終了する場合がございます。

MATE Fusion 2.0 Citrus Beat

MATE.BIKEが展開するe-BIKE(電動アシスト自転車)は、免許不要で公道使用が可能です。また、バッテリーやモーター、ディスプレイなどの電子部品は生活防水規格である”IPX4”を取得しており、通常の雨の中で走行することを前提に作られています。

COLOR STORY

Citrus BeatMATE X EVO Citrus BeatMATE Fusion 2.0 Citrus Beat

シトラスビートは活気にあふれる都市の鼓動、エネルギーそのもの。閃光のように眩しく街を照らすネオングリーンと、鮮やかさを切り裂く深いパープルの思いがけない陰影がシャープで刺激的、見る者を圧倒します。

Ocean ShimmerMATE X EVO Ocean ShimmerMATE Fusion 2.0 Ocean Shimmer

水面に反射し波打つシティライツの流れる光景を表現したオーシャンシマー。光沢が美しいメタリック・ライトブルーにエッジを効かせた力強いオレンジが、常に動き続ける都市をダイナミックに映します。

Ghost GravityMATE X EVO Ghost GravityMATE Fusion 2.0 Ghost Gravity

時空を超えて軽やかに移動し、旅を楽に、エキサイティングに彩るゴーストグラヴィティの原点は、フューチャリスティックな探検。夢を形にする、実現性を秘めたような色彩パターンが未知の旅路へと誘います。

Subdued BlackMATE X EVO Subdued BlackMATE Fusion 2.0 Subdued Black

控えめでありながらスタイリッシュな躍動をイメージさせるサブデュードブラック。真夜中に街を走る影や、忍び寄る月夜の風景からインスピレーションを得たベストセラーです。

DETAIL

MATE X EVOMATE X EVO

製品名:MATE X EVO

カラー名:Subdued Black(https://mate-bike.jp/products/mate-x-evo?variant=48785757405481) / Ghost Gravity(https://mate-bike.jp/products/mate-x-evo?variant=48785757438249) / Citrus Beat(https://mate-bike.jp/products/mate-x-evo?variant=49931464802601) / Ocean Shimmer(https://mate-bike.jp/products/mate-x-evo?variant=49931464769833)

価格:407,000円(税込)

予約販売開始日:2025年3月7日(金) 11:00

発売日:2025年4月15日(火) 11:00

展開先:直営店、公式オンラインストア、一部販売店

URL:https://mate-bike.jp/products/mate-x-evo

〈製品詳細〉

モーター …250W

ディスクブレーキ…油圧式

ギア….8段変速 SHIMANO製ギア

アシスト上限…24.0km/h (15mph)

バッテリー...Samsung / Panasonic / LG 等

バッテリー出力…48V 14.5Ah

最大アシスト走行可能距離…80km

重量(バッテリー含む)…27.5kg

サイズ…通常時 | 高さ124x長さ180x幅62cm

折りたたみ時 | 高さ78x長さ103x幅59cm

MATE Fusion 2.0MATE Fusion 2.0

製品名:MATE Fusion 2.0

カラー名:Subdued Black(https://mate-bike.jp/products/mate-fusion2?variant=49403301069097) / Ghost Gravity(https://mate-bike.jp/products/mate-fusion2?variant=49403301167401) / Citrus Beat(https://mate-bike.jp/products/mate-fusion2?variant=49953765327145) / Ocean Shimmer(https://mate-bike.jp/products/mate-fusion2?variant=49953765294377)

価格:363,000円(税込)

予約販売開始日:2025年3月7日(金) 11:00

発売日:2025年4月15日(火) 11:00

展開先:直営店、公式オンラインストア、一部販売店

URL:https://mate-bike.jp/pages/mate-fusion

〈製品詳細〉

モーター:250W

ディスクブレーキ:油圧式

ギア:9段変速 Microshift製ギア

アシスト速度上限:24.0km/h (15mph)

バッテリー:Samsung / LG / BAK 等

バッテリー出力:36V 13Ah (468Wh)

最大アシスト走行可能距離:80km

重量(バッテリー含む):26kg

サイズ:通常時 | 高さ108x長さ160x幅62cm

折りたたみ時 | 高さ68x長さ90x幅40cm

THE HISTORY OF THE BRAND

MATE.BIKEは、自転車先進国、デンマーク・コペンハーゲンで2016年に誕生。乗る人の世界観や価値観を広げ、あらゆる面でより良い未来を作りたいという想いから始まったMATE.BIKEは、世界有数のe-BIKEブランドへと成長しました。A地点からB地点へ、人々の移動を効率的に助けてくれる頼もしいMATE(仲間)という意味を持つブランド名。それは心強い友人、一緒に坂道を克服してくれる相棒、前進のための応援、痛みを和らげる力、その他たくさんの支えとなる存在を意味します。

現在もMATE.BIKEは、100%再生可能エネルギーの使用、循環型社会の実現など、人と地球の両方にとってより良い選択ができる社会を目指し、熱意を持った仲間や、課題の克服に取り組む有能なスペシャリストたちと共に、e-BIKEというカテゴリーの垣根を超えた進化を続けています。

MATE.BIKE IN JAPAN

2021年、交通渋滞や排気ガスに因る環境問題が深刻化する中、MATE.BIKEは二酸化炭素を排出しない、環境に配慮したサステナブルな次世代モビリティとして日本初上陸。同年には世界初の旗艦店を東京・恵比寿にオープン。2023年春、アジア最大級のフラッグシップストアとして南青山に増床移転を果たし、5月に大阪・南船場に関西発のフラッグシップストアをオープンいたしました。

100年後の未来のためにをステートメントに、国内におけるe-BIKEのリーディングカンパニーを目指し、歩みを進めています。

MATE.BIKE JAPAN

ブランド公式Instagram|@matebikejapan

MATE.BIKE TOKYO Instagram | @matebike_toyko

MATE.BIKE OSAKA Instagram | @matebike_osaka

