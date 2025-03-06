『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』 コラボイベント「サンリオキャラクターズ　フワフワ！シナモンハウス」を開催！

株式会社カプコン

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』では、本日2025年3月6日（木）より新規コラボイベント「サンリオキャラクターズ フワフワ！シナモンハウス」を開催いたします。

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

【公式サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

■コラボイベント「サンリオキャラクターズ フワフワ！シナモンハウス」

本日2025年3月6日（木）11:00より、コラボイベント「サンリオキャラクターズ フワフワ！シナモンハウス」が配信開始！

イベントに参加してマイホーム島用の建物「シナモロールハウス」やアバター用の体衣装「シナモロール服」などの豪華な報酬を獲得しよう！

【サンリオキャラクターズ コラボPV】[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kr4I4i3IxaM ]

【イベント報酬】イベント報酬イメージイベント報酬一覧

※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。

【開催期間】

2025年3月6日（木）11:00～2025年3月17日（月）11:00

■「サンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナス」を２週連続で配布！

第１週 シナモロールＴシャツ（シナモロール×イヴェルカーナデザイン）

本日2025年3月6日（木）より、シナモロール×イヴェルカーナデザインのアバター用の体装備「シナモロールＴシャツ」や「くっつきハローキティ」を含むログインボーナスを配布！

ログインボーナスシナモロールＴシャツ、くっつきハローキティ【配布期間】

2025年3月6日（木）11:00～2025年3月17日（月）11:00

※「くっつきハローキティ」を入手するには4日間、「シナモロールＴシャツ」を入手するには7日間ログインする必要があります。

第２週 ポムポムプリンTシャツ（ポムポムプリン×激昂したラージャンデザイン）

2025年3月18日（火）より、ポムポムプリン×激昂したラージャンデザインのアバター用の体装備「ポムポムプリンTシャツ」や、「サンリオキャラクターズ」コラボ公式アンバサダーのVTuberプロジェクト『にゃんたじあ！』メンバー「若魔藤あんず」から「あんずの目」、「若魔雲ふわり」から「ふわりの目」を含むログインボーナスを配布！

ログインボーナスポムポムプリンTシャツ【配布期間】

2025年3月18日（火）11:00～2025年3月29日（土）11:00

※「ポムポムプリンTシャツ」を入手するには7日間ログインする必要があります。

さらに、４月もサンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナスの配布を予定しているので、続報にご期待ください！

■「サンリオキャラクターズ」コラボ開催記念リポストキャンペーンを開催！

「サンリオキャラクターズ」コラボの開催を記念して、抽選で1万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを開催中！

【キャンペーン概要】

「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」公式X (@MHPuzzles)をフォローし、 キャンペーン期間中に指定されたポストをリポストした方から抽選で10名様に1万円分のAmazonギフトカード(デジタルギフト)をプレゼントいたします。

【キャンペーン期間】

2025年3月6日（木）11:00～2024年4月7日（月）11:00

【キャンペーン特設サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20250305_01.html

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要

モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！

舞台はアイルーたちの不思議な世界。

島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！

アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ObNUURGm6pg ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド

ジャンル：マッチ３パズル

対応機種：スマートフォン（iOS / Android）

配信日：好評配信中

アクセス方法:

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles

著作権表記：

(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650083

(C)CAPCOM

※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。