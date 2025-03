魅力満載の人気海外旅行先”台湾”のとっておきの場所や素晴らしいアクティビティをたっぷり紹介する番組「再発見！とっておきの台湾」を3月15日(土)より旅チャンネルにて日本初放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社(C) 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

旅専門チャンネル「旅チャンネル」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、日本からのアクセスも良く、グルメ、観光スポット、自然の美しさなど魅力満載の人気海外旅行先”台湾”を、世界中を旅してきたジャネット・シェが、彼女の愛する台湾のおすすめスポットを紹介する番組「再発見!とっておきの台湾」を3月15日(土)より日本初放送いたします。

何年にもわたって世界中を旅してきた番組ホストのジャネット・シェが、彼女の愛する台湾のおすすめスポットを世界中のビデオブロガーたちにシェア。まだ見ぬ台湾のとっておきの場所や素晴らしいアクティビティをたっぷりとご紹介!

<3月のラインナップ>

台北ツアー 3月15日(土)午後11:00~

ジャネットが今回案内するメンバーは、テレビタレントでありヘルシー・シェフでもあるチャールズ・チェン、冒険好きな夫婦デュオのキャプテン&クラーク、そしてファッションモデルのヘイリー・シエル。ジャネットは一行を引き連れ、台北でのサイクリングやダンス、ボートを楽しむ。

台湾ラグジュアリーツアー 3月22日(土)午後11:00~

ジャネットがブロガーたちを台湾の 「豪華」ツアーに招待する。九份の歴史ある映画館、昇平戯院に立ち寄るほか、温泉を訪れたり、セーリングに出て自分たちでシーフードを獲ったりと、台湾を満喫できるスポットやアクティビティが目白押しだ。

桃園市大渓の冒険 3月29日(土)午後11:00~

ジャネットとブロガーたちがやってきたのは、桃園市の大渓。最初のアクティビティでは様々なコマが登場する。そして一行には、前回のレースの勝者が次の旅程を選べるというサプライズが用意されていた!原住民タイヤル族の生活を学ぶべく、切った竹で米を炊いたり器を作ったりと様々な体験する。また、手作りの巨大凧揚げや収穫した野菜を使った漬物作りなどを楽しむほか、おいしい料理に舌鼓を打つ。

<番組放送情報>

■放送局:旅チャンネル

■番組名:「再発見!とっておきの台湾」

■放送日時:3月15日(土)午後11:00~

■レギュラー:毎週(土)午後11:00

■再放送:(水)午後9:00

■出演者:ジャネット・シェ

60分/全10話

■旅チャンネル

世界中の魅力溢れる旅の映像をお届けする日本で唯一の旅専門チャンネル。旅チャンネルは、夢に描いていた楽しい場所へのパスポート!海外・温泉・紀行・情報など多彩なジャンルの番組は、知的好奇心を満たし、心を癒すひと時をご提供します。国内では、J:COM、ひかりTV、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで24時間好評放送中。

<旅チャンネル公式Webサイト> https://www.tabichan.jp

