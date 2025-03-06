【3/13開催】PEファンド出身者に聞く! 未経験から「企業投資」と「経営」双方を経験できる選択肢とは？｜NYC × ヤマトヒューマンキャピタル

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ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年3月13日(木) 20:00よりオンラインにて、NYC株式会社 代表取締役社長 中塚 庸仁 氏、同社ヴァイスプレジデント 吉田 幸司 氏にご登壇いただくウェビナー『未経験から「企業投資」と「経営」双方を経験できる選択肢とは？』を開催いたします。

詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/nyc_250313_1/?linkid=pr
PE業界のキャリアとNYC株式会社の投資プロセスを徹底解説！

PEファンド出身・NYC代表中塚氏と吉田氏にご登壇いただき、PE業界のキャリアパスから、NYCでの実践的な投資プロセスまで、詳しく解説します。


- 業界の特徴、求められるスキル
- NYCにおける投資案件発掘からEXITまでのプロセス
- NYCで働く魅力とやりがい

など、転職希望者にとって必見の内容が盛りだくさんです。ぜひこの機会にご参加ください。



セミナー概要


セミナー　：未経験から「企業投資」と「経営」双方を経験できる選択肢とは？


会場　　　：オンライン


日程　　　：2025年3月13日(木) 20:00-21:00


参加費用　：無料


締切　　　：当日　12:00まで


主催　　　：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社



登壇者


NYC株式会社


代表取締役社長


中塚 庸仁 氏



NYC株式会社


ヴァイスプレジデント


吉田 幸司 氏



詳しくはこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/nyc_250313_1/?linkid=pr