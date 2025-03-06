【3/13開催】PEファンド出身者に聞く! 未経験から「企業投資」と「経営」双方を経験できる選択肢とは？｜NYC × ヤマトヒューマンキャピタル
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年3月13日(木) 20:00よりオンラインにて、NYC株式会社 代表取締役社長 中塚 庸仁 氏、同社ヴァイスプレジデント 吉田 幸司 氏にご登壇いただくウェビナー『未経験から「企業投資」と「経営」双方を経験できる選択肢とは？』を開催いたします。
詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/nyc_250313_1/?linkid=pr
PE業界のキャリアとNYC株式会社の投資プロセスを徹底解説！
- 業界の特徴、求められるスキル
- NYCにおける投資案件発掘からEXITまでのプロセス
- NYCで働く魅力とやりがい
詳しくはこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/nyc_250313_1/?linkid=pr
ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年3月13日(木) 20:00よりオンラインにて、NYC株式会社 代表取締役社長 中塚 庸仁 氏、同社ヴァイスプレジデント 吉田 幸司 氏にご登壇いただくウェビナー『未経験から「企業投資」と「経営」双方を経験できる選択肢とは？』を開催いたします。
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PE業界のキャリアとNYC株式会社の投資プロセスを徹底解説！
PEファンド出身・NYC代表中塚氏と吉田氏にご登壇いただき、PE業界のキャリアパスから、NYCでの実践的な投資プロセスまで、詳しく解説します。
- 業界の特徴、求められるスキル
- NYCにおける投資案件発掘からEXITまでのプロセス
- NYCで働く魅力とやりがい
など、転職希望者にとって必見の内容が盛りだくさんです。ぜひこの機会にご参加ください。
セミナー概要
セミナー ：未経験から「企業投資」と「経営」双方を経験できる選択肢とは？
会場 ：オンライン
日程 ：2025年3月13日(木) 20:00-21:00
参加費用 ：無料
締切 ：当日 12:00まで
主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社
登壇者
NYC株式会社
代表取締役社長
中塚 庸仁 氏
NYC株式会社
ヴァイスプレジデント
吉田 幸司 氏
詳しくはこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/nyc_250313_1/?linkid=pr