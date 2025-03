The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ「オモカド」店にてD2Cブランド「Knuth Marf」「BRKUMO」のLIMITED STOREをオープン！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、 代表取締役社長:村井博之)が展開するセレクトショップ「SHEL’TTER(シェルター)」の旗艦店「The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道「オモカド」店」にて、D2Cブランド『Knuth Marf(クヌースマーフ)』『BRKUMO(ブラクモ)』のLIMITED STOREをオープンいたします。

期間中は、新作はもちろん、LIMITED STORE限定アイテムやLIMITED STORE先行アイテムなど豊富なラインナップをご用意しております。

実際の商品を手に取ってご覧いただけるこの機会に、是非LIMITED STOREにお立ち寄りください。

■ About 「Knuth Marf」

レディース、ユニセックス商品を展開するアパレルブランド。

一癖あるトレンドアイテムや、体型やジェンダーを越えたアイテムを多く取り揃える。

【BRAND CONCEPT】

心地よい響きを身に纏い

新たな世界へ旅立つ

“ 新しい自分を探す旅先 ”でKnuth Marfを訪れ、

胸がときめくような新しい自分と出会う。

“ New Clothes, New Me. ”

Knuth Marf OFFICIAL INSTAGRAM @knuthmarf_official(https://www.instagram.com/knuthmarf_official/)

■ About 「BRKUMO」

2024年8月にローンチしたジュエリーをメインとするブランド。

「自分自身を抱きしめる」ことをブランドコンセプトに

「愛」を物体として捉え、ラインナップを製作。

シンプルながらもどこか個性的なデザインのアイテムを多く取り揃える。

【BRAND CONCEPT】

自分自身を抱きしめること、

そして、

大切なあの人を抱きしめること。

BRKUMO OFFICIAL INSTAGRAM @brkumo(https://www.instagram.com/brkumo/)

■「Knuth Marf」LIMITED STORE限定アイテム

NAME:SPRING RUGGER SHIRT(UNISEX)

PRICE:13,750 (tax in)

COLOR:BRN

SIZE:FREE

■「Knuth Marf」LIMITED STORE PICK-UPアイテム

NAME:WESTERN DENIM OVER SHIRT(UNISEX)

PRICE:16,720 (tax in)

COLOR:MULTI_1,IDG,BEG

SIZE:FREE

NAME:BELL BOTTOM DENIM PANTS

PRICE:14,850 (tax in)

COLOR:MULTI_1,IDG,BEG

SIZE:XS,S,M

NAME:2PIECE CUSTOM JACKET(UNISEX)

PRICE:29,700 (tax in)

COLOR:BLK,BEG

SIZE:S,M

NAME:LABEL OVER SHIRT(UNISEX)

PRICE:14,850 (tax in)

COLOR:BLK,BLU,YEL

SIZE:FREE

NAME:SIDE STUDS LEATHER BAG

PRICE:15,400 (tax in)

COLOR:BLK,D/BRN

SIZE:FREE

■「BRKUMO」LIMITED STORE PICK-UPアイテム

NAME:OB RING

PRICE:\34,100

COLOR:SLV

SIZE:9号,11号,13号,15号,17号



NAME:OB RING

PRICE:\36,300

COLOR:GLD

SIZE:9号,11号,13号,15号,17号



※素材により価格が異なります。

NAME:OI RING

PRICE:36,300 (tax in)

COLOR:GLD

SIZE:9号,11号,13号,15号,17号

NAME:OI RING

PRICE:34,100 (tax in)

COLOR:SLV

SIZE:9号,11号,13号,15号,17号

※素材により価格が異なります。

NAME:MOTIF NECKLACE

PRICE:49,500 (tax in)

COLOR:GLD

SIZE:S,M,L

NAME:MOTIF NECKLACE

PRICE:41,800 (tax in)

COLOR:SLV

SIZE:S,M,L

※素材により価格が異なります。

NAME:MARU B PIERCE

PRICE:19,800 (tax in)

COLOR:GLD

SIZE:FREE

NAME:MARU B PIERCE

PRICE:18,700 (tax in)

COLOR:SLV

SIZE:FREE

※素材により価格が異なります。

■「Knuth Marf」限定ノベルティ

「Knuth Marf」の商品をお買い上げいただいたお客様に

「Knuth Marf LIMITED STORE限定トートバッグ」をプレゼントいたします。

さらに、オープンから3日間は来場いただいたお客様、各日先着100名様に「Knuth Marf限定巾着セット」をプレゼントいたします。

Knuth Marf LIMITED STORE限定トートバッグKnuth Marf限定巾着セット

※カラーやデザインはランダムのため、お選びいただくことはできません。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。予めご了承くださいませ。

■「BRKUMO」限定ノベルティ

「BRKUMO」の商品をお買い上げいただいたお客様に

「BRKUMO LIMITED STORE限定トートバッグ」をプレゼントいたします。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。予めご了承くださいませ。

■ 店舗概要

〒150-0001渋谷区神宮前4-30-3

The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」 1F

JR山手線・原宿駅 徒歩4分

東京メトロ 千代田線/副都心線・明治神宮前駅 徒歩1分

東京メトロ 千代田線/半蔵門線/銀座線・表参道駅 徒歩7分

OPEN/11:00

CLOSE/20:00

■ About 「The SHEL'TTER TOKYO」

バロックジャパンリミテッドを代表するブランド「MOUSSY」を軸に、

日本だけでなく世界に訴求する当社の旗艦店として2012年にオープンした『The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店』。

2023年3月3日にリニューアルオープンをし、異業種との取り組みや、カルチャーの発信、デジタルとリアルを融合した新たなグローバル旗艦店として再構築。次世代へのブランディングベースとなり生まれ変わりました。

ファッションだけにとどまらないクリエイティブなコンテンツやコラボレーションを提案し、ブランドの世界観を原宿の中心地にある『The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店』より発信していきます。

The SHEL'TTER TOKYO特設ページ https://www.ec-store.net/sws/pages/sheltter.aspx

SHEL'TTER OFFICIAL INSTAGRAM @sheltter_official

<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業: 2000 年 3 月

・ 代表者: 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地: 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com/

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS