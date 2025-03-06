横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ トリコロールマーメイズ Tricolore Mermaids 2025シーズンチアリーダー決定

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一般社団法人チアリーダーズ協会

一般社団法人チアリーダーズ協会（本社：神奈川県横浜市西区、代表理事：前岡宏佳）は、横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ　Tricolore Mermaids の2025シーズンのチアリーダーを決定いたしました。


2025シーズン　Tricolore Mermaidsについて

第17期 Tricolore Mermaidsメンバーとして、ユース出身者を含む総勢11名のチアリーダーが2025シーズンの横浜F・マリノスを盛り上げていきます。今シーズンも引き続きDynamic & Elegantをチームコンセプトとした 力強く、しなやかなパフォーマンスにご期待ください。





Veterans


Runa -6th year
Satomi -5th year
Megu -3rd year


Fuu -2nd year


Ayano -2nd year


Ayane -2nd year



Rookies


Sakurano


Ayana


Kurumi


Hime




Runa -Captain

Satomi -Vice captain

Megu


Fuu

Ayano

Nana

Ayane


Sakurano

Hime

Ayami

Kurumi

スポンサー募集【コーポレートパートナー】

横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ　トリコロールマーメイズでは、チアリーダーの活動にご賛同いただき、共に歩んでいただける企業の皆様を募集しております。
https://tricolore-mermaids.com/corporate-partners/


一般社団法人チアリーダーズ協会について

会社名：一般社団法人チアリーダーズ協会
所在地：神奈川県横浜市西区平沼1-37-16-1F
代表者：前岡宏佳
設立：2014年3月
URL：https://cheerleaders.jp



【事業内容】


- チアリーディングスクール運営
- プロスポーツチアリーディングチームマネジメント
- チアリーディング・チアダンスイベント企画・開催
- チアリーダー向けグッズ企画・販売
- チアリーディング・チアダンス講師育成　他

お客様からのお問い合わせ先

一般社団法人チアリーダーズ協会
トリコロールマーメイズ事務局
TEL：045-548-9527 平日10:00-16:00
e-mail：info@cheerleaders.jp