横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ トリコロールマーメイズ Tricolore Mermaids 2025シーズンチアリーダー決定
一般社団法人チアリーダーズ協会
2025シーズン Tricolore Mermaidsについて
Runa -6th year
Runa -Captain
Satomi -Vice captain
Megu
Fuu
Ayano
Nana
Ayane
Sakurano
Hime
Ayami
Kurumi
スポンサー募集【コーポレートパートナー】
横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ トリコロールマーメイズでは、チアリーダーの活動にご賛同いただき、共に歩んでいただける企業の皆様を募集しております。
一般社団法人チアリーダーズ協会について
会社名：一般社団法人チアリーダーズ協会
- チアリーディングスクール運営
- プロスポーツチアリーディングチームマネジメント
- チアリーディング・チアダンスイベント企画・開催
- チアリーダー向けグッズ企画・販売
- チアリーディング・チアダンス講師育成 他
お客様からのお問い合わせ先
一般社団法人チアリーダーズ協会
一般社団法人チアリーダーズ協会（本社：神奈川県横浜市西区、代表理事：前岡宏佳）は、横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ Tricolore Mermaids の2025シーズンのチアリーダーを決定いたしました。
2025シーズン Tricolore Mermaidsについて
第17期 Tricolore Mermaidsメンバーとして、ユース出身者を含む総勢11名のチアリーダーが2025シーズンの横浜F・マリノスを盛り上げていきます。今シーズンも引き続きDynamic & Elegantをチームコンセプトとした 力強く、しなやかなパフォーマンスにご期待ください。
Veterans
Runa -6th year
Satomi -5th year
Megu -3rd year
Fuu -2nd year
Ayano -2nd year
Ayane -2nd year
Rookies
Sakurano
Ayana
Kurumi
Hime
Runa -Captain
Satomi -Vice captain
Megu
Fuu
Ayano
Nana
Ayane
Sakurano
Hime
Ayami
Kurumi
スポンサー募集【コーポレートパートナー】
横浜F・マリノスオフィシャルチアリーダーズ トリコロールマーメイズでは、チアリーダーの活動にご賛同いただき、共に歩んでいただける企業の皆様を募集しております。
https://tricolore-mermaids.com/corporate-partners/
一般社団法人チアリーダーズ協会について
会社名：一般社団法人チアリーダーズ協会
所在地：神奈川県横浜市西区平沼1-37-16-1F
代表者：前岡宏佳
設立：2014年3月
URL：https://cheerleaders.jp
【事業内容】
- チアリーディングスクール運営
- プロスポーツチアリーディングチームマネジメント
- チアリーディング・チアダンスイベント企画・開催
- チアリーダー向けグッズ企画・販売
- チアリーディング・チアダンス講師育成 他
お客様からのお問い合わせ先
一般社団法人チアリーダーズ協会
トリコロールマーメイズ事務局
TEL：045-548-9527 平日10:00-16:00
e-mail：info@cheerleaders.jp