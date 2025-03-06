TVアニメ『しゅごキャラ！』のLINEスタンプが登場！！

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株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはTVアニメ『しゅごキャラ！』のLINEスタンプを配信いたします。



株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はTVアニメ『しゅごキャラ！』のLINEスタンプ配信を【3月6日】より開始いたしました。






TVアニメ『しゅごキャラ！』からお馴染みのキャラクターが勢揃いのLINEスタンプが登場！ガーディアンやイクトたちと一緒にトークを盛り上げましょう！




ぜひお友達と送り合ってご使用ください。



配信ページはこちら


https://line.me/S/sticker/29290455




【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact


担当： 齊藤直樹


Mail： info@armabianca.com


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