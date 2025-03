＜SNIDEL HOME＞おうち時間をとびきり可愛く彩るキュートな3人娘が登場！「パワーパフ ガールズ」とスナイデル ホームが初のコラボレーション！3月13日(木)より発売

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するルームウェアブランド「SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)」は、ワーナーブラザース・ディスカバリーグローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「THE POWERPUFF GIRLS(パワーパフ ガールズ)」コレクションをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて、3月6日(木)12:00(正午)より公開、3月13日(木)より発売いたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )

カートゥン ネットワークアニメで大人気を誇る「パワーパフ ガールズ」とSNIDEL HOMEが初のコラボレーション!

強くてかわいい正義の味方!

「ブロッサム、バブルス、バターカップ」の3人のヒロインにフューチャーし、エネルギッシュなカラーとキュートなグラフィックがおうち時間をとびきり可愛くしてくれる!

ちょっぴりレトロなカラーリングのウェアや、遊び心たっぷりのキラキラ小物など、ポップカルチャーのエネルギーを身に着けて、パワーパフ ガールズと一緒に過ごそう!

商品ラインアップ

■ 【The Powerpuff Girls】ニットプルオーバー

価格:8,580円

カラー:GRN,PNK,BLU

■ 【The Powerpuff Girls】ニットショートパンツ

価格:6,930円

カラー:GRN,PNK,BLU

スポーティーなライン使いがキャッチーな、柔らかな薄手ニットのシリーズ。

春から秋口まで、ロングシーズンでさらっと着用していただけるアイテムです。

同シリーズのニットショートパンツとのコーディネートがおすすめです。

■ 【The Powerpuff Girls】ニットカーディガン

価格:10,450円

カラー:GRN,PNK,BLU

胸元にキャラクターの刺繍を入れたVネックのニットカーディガン。

キャラクターの顔やハートをモチーフにしたラインストーン入りのオリジナルボタンを使用し、背中にも大きくジャガード柄を施しました。ボリューム感のある柔らかいニットは、これからの季節の冷房対策にもぴったりです。

■ 【The Powerpuff Girls】パイルオーバーシャツ

価格:7,920円

カラー:WHT,YEL,BRW

ラガーシャツ風のスポーティーなディテールを取り入れた、柔らかなパイル生地のオーバーシャツ。

カラーごとに異なるプリント柄を配し、袖に切り替えにラインを施したこだわりのデザイン。

オーバーサイズのゆるっとしたシルエットと柔らかなパイル生地で、汗ばむ季節にも爽やかな着心地をお楽しみいただけます。

■ 【The Powerpuff Girls】プリント開襟シャツ

価格:8,140円

カラー:OWHT,LPNK,NVY

■ 【The Powerpuff Girls】プリントショートパンツ

価格:6,930円

カラー:OWHT,LPNK,NVY

さらっとなめらかなカットソー素材が涼しげな、プリント柄のシリーズ。

星空ですやすやと眠るガールズたちを散りばめた、SNIDEL HOMEならではのプリントデザイン。

パイピングでアクセントを付けた、ゆったりと着られるシルエットです。

■ 【The Powerpuff Girls】ニットブランケット

価格:7,480円

カラー:GRN,PNK,BLU

キャラクターの顔と名前、タイトルロゴを大きくジャガードであしらった、インパクト大のニットブランケットです。ベッドやソファのカバーリングとしてはもちろん、車に積んで旅やレジャーのお供にも活躍する1枚。薄手のなめらかな肌触りで、オールシーズン愛用いただける素材感です。

■ 【The Powerpuff Girls】フェイスニットポーチ

価格:4,620円

カラー:GRN,PNK,BLU

キャラクターの顔をそのままニットで表現した、ふわっとした手触りのニットポーチです。

ファスナーの引き手はSNIDEL HOMEのロゴ入りで、中にはリップクリームなどちょっとした小物を収納可能。大好きなキャラクターをいつも身近に感じられる、キャッチーなアイテムです。

■ 【The Powerpuff Girls】ヘアクリップ

価格:4,950円

カラー:GRN,PNK,BLU

ラメとゴールドで彩ったメタリックなヘアピンセットです。各キャラクターの顔や縁あるモチーフをあしらったタイプと、タイトルロゴをデザインしたタイプの2本をセットにしました。

■ 【The Powerpuff Girls】ニットルームシューズ

価格:6,600円

カラー:GRN,PNK,BLU

キャラクターのカラーリングをハートのアッパーで表現した、ふわっとしたはき心地のニットルームシューズです。アッパーにはもっちりと柔らかな感触の立体的なハートモチーフをデザイン。ソールには左右でアシンメトリーに刺繍を入れました。

■ 【The Powerpuff Girls】ニットチャーム

価格:4,620円

カラー:GRN,PNK,BLU

キャラクターをそのままニットで表現した、ふわっとした手触りのニットチャームです。上部にストラップとリングが付いているので、お好みのバッグのハンドルやショルダーストラップに引っ掛けることが可能。大好きなキャラクターをいつも身近に感じられる、キャッチーなアイテムです。

LIMITED ITEM

■ 【The Powerpuff Girls】セットアップ

価格:12,650円

カラー:IVR,PNK

【発売日について】

3月13日(木)12:00 (正午):MASH STORE(アプリ)先行発売

また一部の直営店舗のみお取り扱いがございます。

※販売店舗:ルミネ新宿2店、名古屋パルコ店、なんばシティ店、広島ミナモア店

3月21日(金)12:00 (正午) オフィシャルオンラインストアにて発売

柔らかなスウェット素材のカジュアルなセットアップ。

ややショート丈の半袖プルオーバーには、3人娘のポップなイラストをプリントしました。

ウエスト紐付きのショーツは裾にロゴデザインを配しています。

毎日着用していただけるデザインで、春の新生活に向けたギフトにもおすすめです。

※全て税込価格表記

発売について

<商品一覧ページ公開日>

3月6日(木)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

・MASH STOREアプリ

<ONLINE STORE発売日>

3月13日(木)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

・MASH STOREアプリ

・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/snidelhome/〉

・楽天〈https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-snidelhome/〉

<直営店発売日>2025年3月13日(木)

販売店舗:ルミネ新宿2店、名古屋パルコ店、なんばシティ店、広島ミナモア店

THE POWERPUFF GIRLS(パワーパフ ガールズ)について

「パワーパフ ガールズ」カートゥーン ネットワークで絶大な人気を誇るテレビアニメシリーズ。遺伝子工学を研究するユートニウム博士が、お砂糖、スパイス、ステキなものを混ぜてとびきり可愛い女の子を作るはずが、間違えて余計な薬品が入ってしまった結果、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘が誕生。アメリカの活気あふれる大都会「タウンズヴィル」を舞台に、3人娘がガールズパワー全開で街にはびこる悪者たちに戦いを挑む!

SNIDEL HOMEについて

2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。



■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE

https://snidel.com/snidel_home/

■SNIDEL HOME INSTAGRAM

https://www.instagram.com/snidel_home_official/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s25)