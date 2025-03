¼ÆÅÄÁï»Ò¡ÖÂè17²óCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ2025¡×Âç¾Þ·èÄê¡ª

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長:林吉人、本社:東京都渋谷区)が運営する音楽レーベルAWDR/LR2に所属する柴田聡子が、「第17回CDショップ大賞2025」の大賞を受賞しました。

【大賞作品<赤>】

柴田聡子 『Your Favorite Things』

CDショップ大賞では、大賞を

1. 何回でも聴きたい素晴らしい作品=#神アルバム(と呼べるようなスタンダードとなりうる作品)<赤>

2. 新人の素晴らしいアルバム。受賞をきっかけにブレイクが期待される、お客様にお勧めしたい作品<青>

の二つのコンセプトに基づいて選出しています。

柴田聡子『Your Favorite Things』を選出したCDショップ店員は、「アルバムを通して映画の中にいるようなストーリー性が感じられる最高傑作!」「全曲が完成度が高く、前作からも確実に進化したと感じました。タイトル通りお気に入りとして今年最も多く聴き返しました。」「え、このアルバム、いい曲しかなくね?」こう思ったのはこのアルバムが今年で初めてでした。全てが秀逸。挑戦的。しかし柴田聡子らしさはそこに確かに存在する。誰も置いてきぼりにはしない。彼女の底知れぬ才能にはもはや恐怖を感じる。次の作品にも期待が膨らむ。そんな1枚でしょう。」と本作品を高く評価しました。



今回のCDショップ大賞<赤>受賞にあたり、柴田聡子は、「本当に驚きましたし、焼肉に行っちゃうほど、嬉しかったです。一緒に作った人たちにもいち早くお伝えしたいって思いました。」と受賞の喜びを語りました。



なお、今回の各受賞作品の紹介ならびに受賞アーティストのビデオメッセージは以下のスケジュールにてYouTubeで配信されます。



「第17回CDショップ大賞2025授賞式」

URL:https://www.youtube.com/@cdshoptaisho

(配信準備完了後、3/6(木)20:00~配信期間3ヶ月間)



柴田聡子「Your Favorite Things」

CD/Digital | DDCB-12121 | 2024.02.28 Release | 3,000Yen+Tax | Released by AWDR/LR2

URL:https://ssm.lnk.to/YFT

LP | 2024.05.25 Release | DDJB-91243 | 4,000 Yen+Tax | Released by AWDR/LR2



1. Movie Light

2. Synergy

3. 目の下 / All My Feelings are My Own

4. うつむき / Look Down

5. 白い椅子 / Sitting

6. Kizaki Lake

7. Side Step

8. Reebok

9. 素直 / Selfish

10. Your Favorite Things



作詞・作曲:柴田聡子|All Lyrics & Music by Satoko Shibata



プロデュース、アレンジ:柴田聡子、岡田拓郎|Produced & Arranged by Satoko Shibata & Takuro Okada

ストリングス・アレンジ:香田悠真 (A1, B5)|Strings Arrangement: Yuma Koda (A1, B5)

コード・レスキュー:谷口雄|Chord Rescue: Yu Taniguchi



レコーディング・エンジニア:宮崎洋一、岡田拓郎、柴田聡子|Recording Engineer: Yoichi Miyazaki, Takuro Okada & Satoko Shibata

レコーディング・スタジオ:IDEAL MUSIC FABRIK、DUTCH MAMA STUDIO、抹茶スタジオ、studio Aoyama、 OKD Sound Studio|Recorded at IDEAL MUSIC FABRIK, DUTCH MAMA STUDIO, Matcha Studio, studio Aoyama & OKD Sound Studio

ミキシング・エンジニア:岡田拓郎|Mixing Engineer: Takuro Okada

ミキシング・スタジオ:OKD Sound Studio|Mixed at OKD Sound Studio

マスタリング・エンジニア:Dave Cooley (Elysian Masters, LA)|Mastering Engineer: Dave Cooley (Elysian Masters, LA)



写真:守本勝英|Photograph: Katsuhide Morimoto

メイクアップアーティスト:UDA (mekashiproject)|Make-up Artist: UDA (mekashiproject)

ヘアスタイリスト:Nori Takabayashi|Hair Stylist: Nori Takabayashi

アートディレクション、デザイン:坂脇慶|Art Direction, Design: Kei Sakawaki



A&R、レーベルマネージャー:関賢二 (AWDR/LR2)|A&R, Label Manager: Kenji Seki (AWDR/LR2)

レーベルスタッフ:細谷秀仁、井坂美恵、中澤優輝 (AWDR/LR2)|Label Staff: Hidehito Hosoya, Mie Isaka & Yuki Nakazawa (AWDR/LR2)

プロモーション:SPACE SHOWER MUSIC|Promotion: SPACE SHOWER MUSIC

制作、アーティストマネージャー:蛺山治 (IDEAL MUSIC LLC.)|Production, Artist Manager: Osamu Hayama (IDEAL MUSIC LLC.)

マネージメントスタッフ:樋口明弘 (IDEAL MUSIC LLC.)|Artist Management Staff: Akihiro Higuchi (IDEAL MUSIC LLC.)





柴田聡子 SATOKO SHIBATA プロフィール

シンガー・ソングライター/詩人。北海道札幌市出身。武蔵野美術大学卒業、東京藝術大学大学院修了。

2010年、大学時代の恩師の一言をきっかけに活動を始める。

2012年、三沢洋紀プロデュース多重録音による1stアルバム『しばたさとこ島』でデビュー。以来、演劇の祭典、フェスティバル/トーキョー13では1時間に及ぶ独白のような作品『たのもしいむすめ』を発表するなど、歌うことを中心に活動の幅を広げ、現在までに8枚のアルバムを発表。

2016年には第一詩集『さばーく』を上梓。同年、第5回エルスール財団新人賞<現代詩部門>を受賞。エッセイや詩、絵本の物語など、寄稿も多数。2023年、足掛け7年にわたる文芸誌『文學界』での連載をまとめたエッセイ集『きれぎれのダイアリー』を上梓。2024年、「しずおか連詩の会」に参加。詩人・文筆家としても注目を集めている。

2024年2月28日、アルバム『Your Favorite Things』、10月23日『My Favorite Things』をリリース。12月26日、第二詩集「ダイブ・イン・シアター」の上梓を予定。客演や曲提供なども多数で、その創作はとどまるところを知らない。



https://x.com/sbttttt

https://www.instagram.com/batayanworld