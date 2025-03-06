¼ÆÅÄÁï»Ò¡ÖÂè17²óCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ2025¡×Âç¾Þ·èÄê¡ª

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URL¡§https://www.youtube.com/@cdshoptaisho
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CD/Digital | DDCB-12121 | 2024.02.28 Release | 3,000Yen+Tax | Released by AWDR/LR2
URL¡§https://ssm.lnk.to/YFT
LP | 2024.05.25 Release | DDJB-91243 | 4,000 Yen+Tax | Released by AWDR/LR2
1. Movie Light
2. Synergy
3. ÌÜ¤Î²¼ / All My Feelings are My Own
4. ¤¦¤Ä¤à¤ / Look Down
5. Çò¤¤°Ø»Ò / Sitting
6. Kizaki Lake
7. Side Step
8. Reebok
9. ÁÇÄ¾ / Selfish
10. Your Favorite Things
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¼ÆÅÄÁï»Ò¡ÃAll Lyrics & Music by Satoko Shibata
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡§¼ÆÅÄÁï»Ò¡¢²¬ÅÄÂóÏº¡ÃProduced & Arranged by Satoko Shibata & Takuro Okada
¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¡§¹áÅÄÍª¿¿ (A1, B5)¡ÃStrings Arrangement: Yuma Koda (A1, B5)
¥³ー¥É¡¦¥ì¥¹¥¥åー¡§Ã«¸ýÍº¡ÃChord Rescue: Yu Taniguchi
¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡§µÜºêÍÎ°ì¡¢²¬ÅÄÂóÏº¡¢¼ÆÅÄÁï»Ò¡ÃRecording Engineer: Yoichi Miyazaki, Takuro Okada & Satoko Shibata
¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡§IDEAL MUSIC FABRIK¡¢DUTCH MAMA STUDIO¡¢ËõÃã¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢studio Aoyama¡¢ OKD Sound Studio¡ÃRecorded at IDEAL MUSIC FABRIK, DUTCH MAMA STUDIO, Matcha Studio, studio Aoyama & OKD Sound Studio
¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡§²¬ÅÄÂóÏº¡ÃMixing Engineer: Takuro Okada
¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡§OKD Sound Studio¡ÃMixed at OKD Sound Studio
¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡§Dave Cooley (Elysian Masters, LA)¡ÃMastering Engineer: Dave Cooley (Elysian Masters, LA)
¼Ì¿¿¡§¼éËÜ¾¡±Ñ¡ÃPhotograph: Katsuhide Morimoto
¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§UDA (mekashiproject)¡ÃMake-up Artist: UDA (mekashiproject)
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§Nori Takabayashi¡ÃHair Stylist: Nori Takabayashi
¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ºäÏÆ·Ä¡ÃArt Direction, Design: Kei Sakawaki
A&R¡¢¥ìー¥Ù¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§´Ø¸Æó (AWDR/LR2)¡ÃA&R, Label Manager: Kenji Seki (AWDR/LR2)
¥ìー¥Ù¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§ºÙÃ«½¨¿Î¡¢°æºäÈþ·Ã¡¢Ãæß·Í¥µ± (AWDR/LR2)¡ÃLabel Staff: Hidehito Hosoya, Mie Isaka & Yuki Nakazawa (AWDR/LR2)
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡§SPACE SHOWER MUSIC¡ÃPromotion: SPACE SHOWER MUSIC
À©ºî¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§蛺»³¼£ (IDEAL MUSIC LLC.)¡ÃProduction, Artist Manager: Osamu Hayama (IDEAL MUSIC LLC.)
¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§Èõ¸ýÌÀ¹° (IDEAL MUSIC LLC.)¡ÃArtist Management Staff: Akihiro Higuchi (IDEAL MUSIC LLC.)
¼ÆÅÄÁï»Ò¡¡SATOKO SHIBATA¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
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