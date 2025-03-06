ニューヨーク・オフブロードウェイでの上演も決定！ 15周年“永久不滅のラブストーリー”が遂にファイナル!!『私の頭の中の消しゴム Final Letter』上演決定 ＆ 第一弾出演者発表

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朗読劇「私の頭の中の消しゴム Final Letter」を東京・よみうり大手町ホールにて、5月1日（木）から6日(火・休)まで上演することが決定いたしました。

公式サイト :http://keshigomu.info/index.html

「私の頭の中の消しゴム」は、読売テレビ・日本テレビ系列連続ドラマ「Pure Soul」として生まれ、リメイクの韓国映画が大ヒット。2010年に日替わり豪華人気俳優陣による朗読劇として蘇り、以降、毎年上演を重ね、これまでの出演者数は延べ112ペア224名、総動員数12万人を超えるお客様にご観劇いただきました。

初演から常に大反響を呼ぶ永久不滅のラブストーリーとして愛されてきた本作ですが、2025年で15周年を迎えるにあたり、“Final Letter”と銘打ち、その名の通りファイナルを迎えることとなりました。

今回解禁となる第一弾出演者は、11回出演の福山潤、4回出演の加藤和樹、2回出演の沢城みゆき、1回出演の綾凰華、小泉萌香、初出演の礒部花凜。これまで多くの観客を感動の渦に巻き込んだ数々のキャストの功績とともに、新たな息吹も感じられる舞台をお届けします。

さらに、ニューヨーク・オフブロードウェイにて、英語版・朗読劇「私の頭の中の消しゴム」プロジェクトが始動。プロデュースにブロードウェイのScott Schwartz、岡本貴也と共に脚本を担当するYumiko Fujiwaraを迎え、2025年夏の公演を目指します。

永遠に続いていく作品の記念公演。映画やドラマにはない、生の声での感動があなたの胸に響きます。ぜひご期待ください。今後の詳細は公式サイト、SNSにて御確認を。

公式サイト :http://keshigomu.info/index.html公式SNS :https://x.com/geki_keshigomuブログ :https://keshigomu1.exblog.jp/

朗読劇「私の頭の中の消しゴム Final Letter」

日程 2025年5月1日（木）～5月6日（火・休）

会場 よみうり大手町ホール

出演 福山潤（5月1日 夜公演／5月4日 昼公演）

加藤和樹（5月2日 夜公演）

沢城みゆき（5月2日 夜公演）

綾凰華（5月5日 夜公演）

小泉萌香（出演日近日発表）

礒部花凜（出演日近日発表）

企画・プロデュース 木村元子

脚本・演出 岡本貴也

- 公式サイト http://keshigomu.info/index.html- 公式SNS https://x.com/geki_keshigomu(https://x.com/geki_keshigomu)- ブログ https://keshigomu1.exblog.jp/(https://keshigomu1.exblog.jp/)

【木村元子 コメント】

原作となるドラマ「Pure Soul」を企画プロデュースしたのが2001年。韓国映画「私の頭の中の消しゴム」をプロデュースしたのが2003年。朗読劇を脚本・演出の岡本貴也さんと創り始めたのが2008年。このストーリーを多メディアで長期間に渡り展開することが出来たのはキャスト、スタッフ、そして観客の皆様のおかげです。英語版の朗読劇「私の頭の中の消しゴム」が世界のお客様に受け入れられることを願いながら、「最後の手紙」となる日本公演を全力でお客様にお届けします。

【岡本貴也 コメント】

十五年もの長い年月、毎年、上演を繰り返してきました。日本オリジナル作品でこんなに長く上演し続ける演目はそうないでしょう。2010年の初演当時は朗読劇なるジャンルはまだ未開の地で、本作は朗読劇というジャンルそのものを切り拓いたと言っていいと思います。そんな本作もいよいよファイナルとなりました。どうかこの機会に、浩介と薫の愛を、その目に、耳に、胸に焼き付けていただけたら嬉しいです。作品は終わっても、二人の愛は永遠に続くと願っております。

＼ニューヨーク・オフブロードウェイ 英語版・朗読劇「私の頭の中の消しゴム」プロジェクトが始動／

＜Scott Schwartz＞

「ノートルダムの鐘」米国初演で演出を担当。「Golda's Balcony」、ジョン・ケアードと共同で演出を担当した「ジェーン・エア」、「バット・ボーイ・ザ・ミュージカル」、「チック・チック・ブーン！」など多くのブロードウェイ、オフブロードウェイ作品を手がける。

＜Yumiko Fujiwara (藤原ゆみ子）＞

国際的に活躍する新進気鋭の脚本家。2021年にオリジナル脚本「The Fire Outside」がハリウッドの若手脚本家登竜門であるブラックリストに選出される。

公式サイト :http://keshigomu.info/index.html

朗読劇「私の頭の中の消しゴム」過去の出演者

■1st Letter 日程:2010年5月26日～6月6日 場所:テアトル銀座 全16公演 総座席数:12000席

出演:関智一×佐田真由美、山本芳樹×神田沙也加、泉見洋平×坂本真綾、中川晃教×内山理名、崎本大海×鈴木亜美、中河内雅貴×佐津川愛美、 貴水博之×知念里奈、忍成修吾×村川絵梨

■2nd Letter 日程:2010年9月8日～19日 場所:天王洲銀河劇場 全24公演 総座席数:18000席

出演:別所哲也×紫吹淳、加藤和樹×芦名星、植原卓也×倉科カナ、佐藤祐基×菊地美香、佐々木喜英×高橋愛、藤岡正明×岡本玲、川村陽介×木南晴夏、 溝端淳平×笹本玲奈

■3rd Letter 日程:2011年5月1日～8日 場所:天王洲銀河劇場 全14公演 総座席数:10500席

出演:桐山漣×黒川智花、福山潤×佐津川愛美、別所哲也×坂本真綾、新納慎也×白羽ゆり、佐々木喜英×菊地美香、吉野圭吾×紫吹淳、佐々木喜英×菊地美香、 中川晃教×村川絵梨

■NTTドコモPresents「朗読劇 私の頭の中の消しゴム」

日程:2012年3月5日、6日 場所:名鉄ホール

出演:佐々木喜英×菊地美香、別所哲也×坂本真綾

■4th Letter 日程:2012年5月2日～7日 場所:天王洲銀河劇場 全12公演 総座席数:9000席

出演:米倉利紀×馬渕英俚可、中河内雅貴×平山あや、鈴村健一×知念里奈、福士誠治×安倍なつみ、鈴木亮平×沢城みゆき、福山潤×市川由衣

■5th Letter 日程:2013年6月5日～16日 場所:天王洲銀河劇場 全20公演 総座席数:15000席

出演:鍵本輝(Lead)×小清水亜美、梶裕貴×白羽ゆり、岸尾だいすけ×貴城けい、KYOHEI(Honey L Days)×新垣里沙、久保田悠来×市川由衣、 早乙女太一×佐津川愛美、武田航平×高橋愛、福山潤×原田夏希、別所哲也×茅原実里、米倉利紀×増田有華

■6th Letter 日程:2014年5月31日～6月8日 場所:天王洲銀河劇場 全14公演 総座席数:10500席

出演:伊礼彼方×高柳明音、小野大輔×市川由衣、高橋光臣×昆夏美、田代万里生×沢城みゆき、東山光明×高垣彩陽、福山潤×山口紗弥加、松田凌×小島藤子

■7th Letter 日程:2015年4月28日～5月6日 場所:天王洲銀河劇場 全14公演 総座席数:12000席

出演:大貫勇輔×高垣彩陽、加藤和樹×安倍なつみ、下野紘×藤澤恵麻、鈴木拡樹×竹達彩奈、日野聡×愛原実花、廣瀬智紀×増田有華、玉城裕規×岡本玲、 山口大地×小清水亜美

■８th Letter 日程:2016年4月27日～5月8日 場所:天王洲銀河劇場 全18公演 総座席数:1４000席

出演:平間壮一×和音美桜、前田公輝×徳井青空、矢崎広×三倉茉奈、竜星涼×真野恵里菜、柴谷俊之×近野成美、福山潤×田中美里、相葉裕樹×日笠陽子、廣瀬智紀×入来茉里、小林豊×佐野ひなこ

■９th Letter 日程:201７年8月16日～8月20日 場所:サンシャイン劇場

出演︓小関裕太×飯豊まりえ、高崎翔太×高垣彩陽、福山潤×佐津川愛美、横浜流星×高月彩良、良知真次×芹澤優

■10th Letter 日程:2018年4月27日～５月6日 場所:よみうり大手町ホール

出演︓梅原裕一郎×武田玲奈、梶裕貴×飯豊まりえ、加藤和樹×村川絵梨、 黒羽麻璃央×高月彩良、 佐藤寛太×山谷花純、鈴木拡樹×増田有華、 橋本淳×高垣彩陽、 日野聡×愛加あゆ、 別所哲也×紫吹淳、 宮崎秋人×芹澤優

■10th Letter 大阪公演 日程:201８年５月12日～５月13日 場所:サンケイホールブリーゼ

出演︓黒羽麻璃央×高月彩良、加藤和樹×村川絵梨、宮崎秋人×山谷花純

■11th Letter 日程︓2019年6月5日～6月13日 場所︓よみうり大手町ホール

出演︓村田充×神田沙也加、福山潤×剛力彩芽、水田航生×佐藤聡美、梶裕貴×市川由衣、村井良大×伊波杏樹、廣瀬智紀×戸松遥、伊東健人×生駒里奈

■12th Letter 日程:2020年4月30日～5月3日 ※緊急事態宣言発令によりオンラインのみでの配信

出演:福山潤×星野真里、梶裕貴×谷村美月、廣瀬智紀×美山加恋、水田航生×浅川梨奈、猪塚健太×安野希世乃、白石隼也×竹達彩奈、長谷川純×高垣彩陽、中島ヨシキ×前島亜美

■13th Letter 日程:2022年7月30日～5月3日 場所︓よみうり大手町ホール

出演:中村隼人×朝夏まなと、安井謙太郎×大原優乃、福山潤×中越典子、多和田任益×前島亜美、神尾晋一郎×佐藤仁美、水田航生×宮澤佐江

■14th Letter 日程: 2023年4月29日～5月7日 場所︓よみうり大手町ホール

出演:福澤侑×清水理沙、福山潤×西内まりや、伊東健人×古畑奈和、中尾暢樹×綾凰華、安井謙太郎×佐藤聡美、村井良大×芹澤優、相葉裕樹×高垣彩陽、塩野瑛久×高月彩良、斉藤壮馬×剛力彩芽

■15th Letter 日程: 2024年4月10日～4月18日 場所︓よみうり大手町ホール

出演:多和田任益×山口乃々華、横山だいすけ×小泉萌香、福山潤×佐藤仁美、小森隼×大野いと、浅利陽介×東山奈央、富本惣昭×安済知佳、伊東健人×伊藤理々杏、大崎捺希×八木ましろ、古屋敬多×佐藤日向