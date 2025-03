インテル株式会社

インテルは本日、世界最大級のモバイル展示会「MWC 2025」において、これまでで最も強力なビジネス向けAI PCプロセッサーの製品ラインナップを発表しました。インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー200U/200H/200HX/200Sシリーズに加え、インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー200Vシリーズが登場しました。このポートフォリオの拡充により、デスクトップとモバイルのフォームファクター全体にわたり、コンピューティング性能、運用管理機能、セキュリティーのバランスを備えたソリューションを世界中の企業に提供します。

インテル コーポレーション クライアント・コンピューティング事業本部 副社長 兼 クライアント・セグメント事業本部長のデイビッド・フェン(David Feng)は「2025年は最新PCへの移行において重要な節目の年になるでしょう。インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ2)により、インテルは最も先進的なビジネス向けシステムを提供していきます。インテルのAI PC向けプロセッサーは、生産性視の高い薄型軽量デバイスから高性能ワークステーションまで、あらゆるフォームファクターに対応しています。すべてのシステムはIntel vPro(R) プラットフォームを基盤としており、比類のない運用管理性とセキュリティーでビジネスPCの新たな業界標準を確立します」と述べています。

最新のインテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー265Hは、4年前のインテル(R) Core(TM) i7-1185G7 プロセッサーと比較して、Cinebench 2024では最大2.84倍のマルチコア性能、Procyonのオフィス生産性テストでは最大1.39倍、Procyonの動画編集テストでは最大1.97倍高いパフォーマンスを記録しました*1。

IT運用の複雑さを解消する「Intel vPro(R) フリート・サービス」

ITプロフェッショナルの新たなニーズに応えるために設計されたIntel vPro(R) プラットフォームは、数十年にわたりビジネス向けプラットフォームをけん引してきた実績をもとに、先進的な多システムのプロビジョニングやAIで強化されたセキュリティーによる防御と管理機能のほか、ワンランク上の接続性、アプリ互換性99.7%という卓越したデバイスの安定性を提供します。

Intel vPro(R) フリート・サービスは、ホスト型のSoftware-as-a-Service(SaaS)で提供される新しいソリューションで、オンプレミス・サーバーが不要で、社内PC資産のリモート管理を簡素化します。このサービスの利用により、専用のサーバー・インフラストラクチャーを導入することなく、障害発生時の迅速な回復が可能となり、アクティベーションにかかる手順も従来の24ステップから6ステップに削減できます。Intel vPro(R) フリート・サービスは、CloudStrike、Ivanti、Omnissa、HP Workforce Solutionsなど、広く利用されている管理ツールと統合できます。さらに、まもなくMicrosoft Intuneとの統合も予定されており、エンドカスタマーの負担となる追加コストも発生しません*2。

インテルは、サイバーセキュリティー運用のゴールド・スタンダードとされるMITRE ATT&CKフレームワークで検証されたハードウェアに根付いたセキュリティーを実現する、唯一無二の半導体プロバイダーであり続けます*3。

透明性と信頼を確保する、インテル認定サプライチェーン

さらにインテルは、半導体製造プロセスにおける可視性と保証の向上を目的にインテル認定サプライチェーン(ASC)プログラムを発表しました。この特別なクライアント向けシステム・オン・チップ(SoC)ソリューションは、まずインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ2)の一部のモバイルSKUとデスクトップSKUに導入され、特定の工場設備での専用の経路で製造され、各チップに対してデジタル的に証明可能な製造経路の証明書の役目を果たします。透明性に新たなレイヤーが加わることにより、顧客に半導体サプライチェーンの一貫性と信頼性を確実に提供できます。

提供開始スケジュール

- インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ2)は、広範なビジネス向けデスクトップPCおよびモバイルデバイスに搭載され、2025年の発売予定です。インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー200Vシリーズを搭載したIntel vPro(R) プラットフォーム準拠システムは、すでに提供開始されています。- インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー200U/200H/200HX/200Sシリーズを搭載したシステムは、2025年3月下旬より出荷開始の予定です。- Intel vPro(R) フリート・サービスは現在、プレビュー版を提供しています。一般提供開始は、数週間以内を予定しています。詳細は、Intel vPro(R) フリート・サービス(英文)のページをご覧ください。- インテル認定サプライチェーン・プログラムを適用したインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ2)搭載システムは、2025年後半に発売される予定です。

さらに詳しい情報については、「インテルの製品事業部門、企業向けの認定サプライチェーン・プログラムを発表(要リンク)」(英文)をご覧ください。

*1 Performance results are based on testing as of 2/26/2025. Details available at intel.com/performanceindex

*2 All versions of the Intel vPro(R) platform require an eligible Intel processor, a supported operating system, Intel LAN and/or WLAN silicon, firmware enhancements, and other hardware and software necessary to deliver the manageability use cases, security features, system performance and stability that define the platform. See intel.com/performance-vpro for details. Remote management requires a network connection; must be a known network for Wi-Fi out-of-band management. Results may vary.3 As of December 2024, based on MITRE data report and blog https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Artificial-Intelligence-AI/Intel-AI-PCs-Deliver-an-Industry-Validated-Defense-vs-Real-World/post/1649007. See www.intel.com/performance-vpro for details. Results may vary.

Intel technologies may require enabled hardware, software or service activation.

No product or component can be absolutely secure.

Your costs and results may vary.