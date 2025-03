Stray Kids《ハン》がNARSのメーキャップアイテムをまといNYLON JAPAN5月号に初登場！表紙の全貌が本日解禁

資生堂ジャパン株式会社

Stray Kidsの《ハン》が、 NARSならではの媚びないスイートで

もとから可愛いを仕込む「アフターグロー コレクション」と

光のカバー力で透明感を叶える「ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション」を纏い、NYLON JAPAN5月号に初登場!

表紙の全貌が本日解禁

NY発のメイクアップアーティストブランド「NARS」は 、Stray Kidsの《ハン》を起用したビューティシューティングをNYLON JAPANとのコラボレーションで実現。 NARSならではの媚びないスイートで元から可愛いを仕込む「アフターグロー コレクション」の新作&人気アイテムや、光のカバー力で透明感を叶える「ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション」を纏った表紙とカバーストーリーを、2025年3月28日(金)発売のNYLON JAPAN5月号にて、公開させていただきます。

NYLON JAPAN5月号では、Stray Kidsの《ハン》がソロで堂々飾る“日本初”の表紙に加え、ツヤと血色感が共存する透明感に満ちた肌、内に秘めたるマチュアな眼差しーー。NARSの人気アイテムでつくる最旬メーキャップで開花する《ハン》をダイナミックにドラマティックに5つの感情表現で展開したエクスクルーシブなビジュアルにロングインタビューを加えた、圧巻の26Pのカバーストーリーを展開させていただきます。さらに、永久保存級の両面ミニフォトカードもセットされた豪華な内容となっております。

また、4月1日(火)より、NYLON JAPANのwebサイト『nylon.jp』にてNARS× Stray Kidsの《ハン》の特設ページ(www.nylon.jp/NYLON252(https://www.nylon.jp/NYLON252))を公開予定。より詳しい使用アイテムやHOW TOなどをご紹介させていただく予定です。

NARSのメーキャップでますます魅力に拍車がかかった“《ハン》単独ビューティステージ”にご期待ください。

<NYLON5月号使用アイテム>

<表1>

・アフターグロー センシュアルシャインリップスティック 888 DOLCE VITA

・アフターグロー リキッドブラッシュ 02800 BEHAVE

・クワッドアイシャドー 04434 LAGUNA *2025年3月21日(金) 全国発売

・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション

・ゴールドダスト ライトリフレクティング セッティングパウダー 04192

<商品>

〇アフターグロー テンプティング アイシャドーパレット

限定1種 | 税込価格7,700円(本体価格7,000円)

SWEET TEMPTATIONS

誘惑に身をゆだねて。オーキッド・ローズ・タンシェードが織りなす夢のようハーモニーを叶える9色をセットしたエクスクルーシブなアイパレット。ラベンダーの色香を帯びた、フェミニンで魅惑的な

表情を演出します。ピュアなアイシャドーピグメントがぴたりとまぶたに密着。ワンスワイプで

眼差しに艶っぽさを。

上段左から:

LOVE ME NOT パーレセントグリッター

SWEET NOTHING シャンパンシルバーグリッター

UNWRITTEN マットタン

中段左から:

HAZE マットオーキッド

FEELING ITティールグリッターローズ

NO LIES シマリングミンクブラウン

下段左から:

TAKE YOU THERE シマリングプラム

HONEYMOONER ローズシマ―

FOLLOW ME マットセピア

*その他のアフターグロー コレクション

https://www.narscosmetics.jp/afterglowcollection_2023.html

〇ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション(レフィル)

全8色 | 税込価格5,940円(本体5,400円+税)*ケース別売・アプリケーター付

[ケース]税込価格 2,640円(本体 2,400円+税)

[アプリケーター] 税込価格 各1,100円(本体 1,000円+税)

*セットで掲載の際は、「税込価格 8,580円 (本体 7,800円+税)(セット価格)」の表記でお願いします。

光のカバー力。

満ちる高揚感、透明感続く。

光のカバー力で、肌に最高のスポットライトを。フォトグラファーとしても活躍し、光を熟知した、フランソワ・ナーズの哲学を叶える「光の反射」に着目し生まれた、美容液仕立てのクッションファンデーション。

肌表面に形成された潤いのヴェール<ブリーザブルハイドラヴェール>が光を反射。透明感を高め、気になる肌イシューをぼかし、肌そのもののような素肌感とカバー力の両立を実現します。<トリプルCブライトニングコンプレックス>や<ツバキ花エキス>など、スキンケア成分を73%*1配合したハイブリッド処方。まるで美容液のような確かなスキンケア効果とともに、塗った瞬間からすみずみまで満ちるような、みずみずしい潤いと透明感を叶えます。<スキンケアコーテッドピグメント>が肌に均一に密着。くずれにくく、透明感ある仕上がりが一日中持続します。光を重ねるたび、澄みわたる肌と満ちる高揚感。重ねるほど放つ、確かな輝き。

*1・・・NARSクッションファンデーション史上No.1

『NYLON JAPAN 2025年5月号SPECIAL EDITION』

発売日:2025年3月28日(金)

定価:1,000円(税込)

出版社:カエルム株式会社

販売店:全国の書店、コンビニエンスストア、ネット書店で販売

HANプロフィール:

ハン(HAN)は、JYP Entertainment所属のK-POPボーイズグループ“Stray Kids”のメンバー。

ラップはもちろん、ボーカルとダンスも器用にこなすオールラウンダーとして知られる。さらに、グループのメンバーであるバンチャン、チャンビンと共に結成したプロデューサーユニット「3RACHA」のメンバーとして、作詞作曲を手がける。自身のグループの楽曲制作にとどまらず、様々なアーティストへの楽曲提供も行っている。

ハンが所属するStray Kidsは、2023年に、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、JAPAN 1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録。

そして、11月リリースしたJAPAN 2nd Album『GIANT』は、米iTunesアルバムチャート総合1位を獲得。

K-POPアーティストの日本作品がアメリカのiTunesアルバムチャートでの1位獲得は、2024年初の快挙となった。

2024年に韓国で発売されたSKZHOP HIPTAPE 『合(HOP)』で6作連続「ビルボード200」1位を記録。

「ビルボード200」チャートに1位でデビューして以来、6つのアルバムを連続1位に進入させたアーティストは1956年3月に該当チャートが始まって以来、約69年でStray Kidsが初めて。 合わせてStray Kidsは今回の記録で2000年代「ビルボード200」チャートで最も多い1位を占めたグループになり、BTS、リンキンパーク(Linkin Park)、デイブ・マシューズバンド(Dave Matthews Band)と肩を並べた。

また、Stray Kidsは、自身最大規模となるワールドツアー「Stray Kids World Tour 」を開催中。日本で初となるスタジアム公演を含めラテンアメリカ、北米、ヨーロッパの22地域の大型スタジアムでの公演も発表されたばかり。世界33の国・地域、計55公演を行う予定だ。彼らの人気は日本や韓国のみにとどまらず、アメリカなど世界中で現象化している。

NARS Cosmetics:

世界的メーキャップアーティストであり、フォトグラファー、そしてアイコノクラスト(異端児)であるフランソワ・ナーズにより創設されたNARSは1994年、12種類のリップスティックを発表しスタートしました。以来、妥協なきピグメントの純度、質感、圧倒的な想像力からなる色彩で、自己表現、クリエイティビティー、芸術性を刺激し続け、一人ひとりの個性を尊重し、すべての商品にモダンでオーデイシャスかつ、アイコニックなブランドのDNAが息づいています。20年以上にわたりカルト的な人気を誇る「オーガズムブラッシュ」をはじめとするフランソワ・ナーズのこだわりから生まれる商品とブランドの世界観は、従来の型を破り、ハイエンドなファッションやスタイルをビューティの世界に融合させ、創造的なインスピレーションと商品を提供し続けています。