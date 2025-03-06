内田彩×ぐんまちゃんツーマンライブ、中嶋史子描き下ろしのライブビジュアル公開
内田彩が、5月5日（月・祝）に群馬県・高崎市文化会館 大ホールにて『AYA UCHIDA with GUNMACHAN 2MAN LIVE』を開催。ぐんまちゃんの作者・中嶋史子の描きおろしによるライブキービジュアルが公開された。
ライブキービジュアルは、昨年のアーティストデビュー10周年記念日にリリースしたLINEスタンプ『内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ』に登場した「うっちーちゃん」と「ぐんまちゃん」が並ぶポップでキュートなデザインに仕上がっている。
『AYA UCHIDA with GUNMACHAN 2MAN LIVE』は、本日OFFICIAL WEBSITE先行がスタート！この日は「ぐんまちゃんステージ」と「内田彩ステージ」の二部構成で、5月5日が「こどもの日」にあたることから一般席のほか3歳以上、小学生以下（中学生未満）を対象にした親子席も座席数量限りでチケット先行を受け付けている。
詳しくはオフィシャルサイトのご確認を。
■AYA UCHIDA with GUNMACHAN 2MAN LIVE
現在アーティストデビュー10周年を迎えている、声優・アーティスト内田彩の初となるツーマンライブ『AYA UCHIDA with GUNMACHAN 2MAN LIVE』が、5月5日（月・祝）に群馬県・高崎市文化会館 大ホールにて開催！公演日が「こどもの日」にあたることから、一般席のほか初の親子席ありの公演となります！2021年に発表したぐんまちゃんダンス曲「∞リボンをギュッと∞」や日本コロムビアのキッズレーベル（コロムビアキッズ）より今春リリースする「ジャンボリミッキー！」のステージなど予定しています！
日程：2025年5月5日（月・祝）
１. 昼公演 14:15開場/15:00開演 ２. 夜公演 17:45開場/18:30開演
会場：群馬県・高崎市文化会館 大ホール
出演：内田彩、ぐんまちゃん
席種・料金：[一般席] \7,700（税込）
[親子席] 大人：\7,700（税込）子ども：\1,100（税込）
主催・企画：日本コロムビア
協力：群馬県
制作：モストプランニング
問合せ：ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 平日12:00～18:00
★内田彩OFFICIAL WEBSITE先行
[受付日程] 3月6日（木）18:00～3月23日（日）23:59
[当落確認] 3月27日（木）18:00頃を予定しております。
[入金期間] 3月27日（木）当落発表後～3月30日（日）23:59
内田彩OFFICIAL WEBSITE： https://aya-uchida.net/
【注意事項】
※一般席はお一人様２枚まで、親子席はお一人様４枚までのお申し込みが可能です。
※親子席をお申し込みの際、大人チケットのみ・子どもチケットのみのお申し込みはご遠
慮ください。
※親子席での観覧の際は大人の方は着席にてお願いいたします。
※3歳未満入場不可
※親子席の子どもチケットの対象者は、3歳以上、小学生以下（中学生未満）とさせていただきます。
※営利目的の転売禁止
■内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ
内田彩アーティストデビュー10周年を記念して好評配信中！
https://line.me/S/sticker/28497421
■9月15日に新規ライブ開催決定！
内田彩が、9月15日（月・祝）にアーティストデビュー10周年を締めくくる新規ライブを開催することが決定しました！詳しくは続報をお待ちください！
■ニコ生アーカイブチケット販売中！
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A
2025年2月23日（日）東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
https://live.nicovideo.jp/watch/lv346877144
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B
2025年2月23日（日）東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
https://live.nicovideo.jp/watch/lv346877181
チケット価格：＜side A/B＞各4,200円(税込)＋サービス手数料420円
チケット購入： https://dwango-ticket.jp/project/h8SxMiFiTv
購入特典：【全員】＜side A＞＜side B＞それぞれ異なる特典映像あり（後日配信）
販売期間：2025年3月16日（日）20時00分まで
タイムシフト視聴期間：2025年3月16日（日）23時59分まで
■セットリストプレイリスト公開！
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A
https://ayauchida.lnk.to/marble_side_A
AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B
https://ayauchida.lnk.to/marble_side_B
■Profile
内田 彩
Aya Uchida
アクロスエンタテインメント所属
【BIRTH】7月23日生まれ
【出身地】群馬県
＜Official Information＞
内田彩OFFICIAL WEB SITE
https://aya-uchida.net/
内田彩 音楽情報HP
https://columbia.jp/uchidaaya/
内田彩 -Aya Uchida- Music Channel
https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial
音楽スタッフ公式Twitter
https://twitter.com/uchidaaya_staff
音楽スタッフ公式Instagram
https://www.instagram.com/uchidaaya_staff/
内田彩 公式LINE
https://lin.ee/x9DqItB
≪DISCOGRAPHY≫
2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。
2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。
2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。
2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。
2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。
2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。
2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～』リリース。
2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign／Candy Flavor』リリース。
2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。
2020年03月04日、アニメ『＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』リリース。
2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』リリース。
2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』リリース。
2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』リリース。
2023年11月08日、5thアルバム「MUSIC」リリース。
2024年04月01日、デジタルシングル「with me」リリース。
2024年04月29日、1stアルバム「アップルミント」から「MUSIC」まで全73曲を収録したデジタルアルバム「AYA UCHIDA Complete Instrumental」リリース。
2024年08月14日、デジタルシングル「うさぎのプティフール」リリース。
2024年11月12日、LINEスタンプ『内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ』リリース。
2024年11月13日、8th Single『にぎやかな心たち』リリース。
2025年01月20日、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」配信リリース。