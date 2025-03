くるり、Sam Wilkes Quartet ft. 中村佳穂、Fabiano do Nascimento × U-zhaan 等「FUJI & SUN ‘25」第3弾ラインナップ・日割りを発表！

株式会社WOWOW

世界に誇る日本の文化芸術の源泉、富士山の雄大な自然にいだかれるキャンプインフェスティバル「FUJI & SUN ’25」。第3弾には、歩みを止めず音楽の旅を続けるロックバンドくるりを筆頭に、特別な音楽体験をお届けするFUJI & SUNのコラボレーションシリーズも2組ラインナップ。ジャズ、アンビエント、サイケデリック、インディーロックなど、多様なジャンルを横断する革新的アプローチで、現代LAジャズシーンの重要人物として注目を集めるSam Wilkes(サム・ウィルクス)のカルテットには、変幻自在、稀代の唄い手の中村佳穂が特別参加し、ともに音楽の冒険へと繰り出します。そして、奥深く豊穣なブラジル音楽をLAのシームレスな音楽シーンの中で新たな形へと昇華させてきたマルチストリング・ギタリスト / プロデューサーのFabiano do Nascimento(ファビアーノ・ド・ナシメント)は、世界的タブラ奏者のオニンド・チャタルジー、ザキール・フセインの両氏に師事しながら、タブラという楽器そのものの可能性を押し拡げる唯一無二の演奏法を獲得してきたU-zhaan(ユザーン)と、新たなる音を奏でます。さらには、大阪クラブシーンで圧倒的な熱量を放つパーティー「FULLHOUSE」のレジデントDJ SAMOが追加となり、これまでに発表された出演アーティストは総勢17組、日割りも同時に発表となりました!

プロの冒険集団「人力チャレンジ応援部」にプロアドベンチャーレーサー田中陽希が参加!

人力チャレンジ応援部エリアでは、大好評の熊肉料理の講習&試食会もプロアドベンチャーレーサー田中陽希

“人生を彩る冒険”がコンセプトのFUJI & SUNは音楽以外にもたくさんの楽しみをご用意しています。なかでも、プロの冒険集団「人力チャレンジ応援部」がプロデュースするコンテンツの数々は、他のフェスティバルでは味わえないユニークなものです。昨年大好評だった熊肉料理やハンモックの講習会など、アウトドアで役立つワークショップをはじめ、本年は、NHKのドキュメンタリー番組『グレートトラバース』で日本百名山、二百名山、そして三百名山、計501座を7年間かけて踏破した姿が感動を呼んだ、プロアドベンチャーレーサーの田中陽希の参加が決定!アウトドア界のスーパースターと一緒に身体を動かし、体験を共有する貴重なチャンスです!

新エリア「Wonder Culinary」特別でリッチな食の体験をお届け!

また、今年初の試みとして、FUJI & SUN会場内にポップアップレストラン「Wonder Culinary」が登場!全国の名物グルメを気軽に味わうことができるフードコートタイムをはじめ、予約制の本格BBQディナーや洗練されたコース料理を味わうアウトドア・ガストロノミー体験、深夜まで盛り上がれるバータイムまで、時間ごとに異なるダイニングプログラムが展開されます。フェスの高揚感とともに、味覚でも特別なひとときをお届けします。移り変わる時間とともに進化する、特別な食の体験をぜひお楽しみください!

赤ちゃんから小学生まで楽しめるキッズエリアも充実!

会場の富士山こどもの国はこどもたちにとって、自然の豊かさや命の大切さを遊びながら学べる天然のプレイグラウンドです。巨大なアスレチックや動物とのふれあいのほか、赤ちゃんから小学生まで楽しめるキッズエリアもご用意しています。昨年にひき続き、小学生以下の入場は無料!また、期間限定のお得な早割入場券に加え、中学生割、U25割、しずおか県民割も好評販売中です。富士山麓の豊かな自然の中で、感性を刺激する音楽と、FUJI & SUNでしか味わえないわくわくを詰め込んだコンテンツの数々をご堪能ください。

公演概要

■公演名 :FUJI & SUN '25(読み:フジアンドサン ニジュウゴ)

■公開日 :2025年5月31日(土)・6月1日(日)

■会場 :富士山こどもの国(静岡県富士市桑崎1015)

■出演:井上園子 / MFS / 折坂悠太 (band) / 君島大空 (独奏) / くるり / Sam Wilkes Quartet ft. 中村佳穂 / SAMO / 柴田聡子 / 鎮座DOPENESS / トリプルファイヤー / どんぐりず / ハナレグミ / ハンバート ハンバート/ Fabiano do Nascimento × U-zhaan / betcover!! / MONO NO AWARE / 森山直太朗 and more(※出演者50音順)

■主催:FUJI & SUN '25実行委員会

