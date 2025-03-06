回転式コンセントで自由自在！USB PD30W対応の電源タップを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、最大30W出力に対応したUSB Type-Cポート搭載で、スマホ・タブレットなどが充電可能。2Pの差込口が90°回転するのでACアダプタが最大4個接続可能な電源タップ「700-TAP046CBK」「700-TAP046W」を発売しました。
おすすめポイント
- 6個口の差込口が90°回転して干渉を防ぐ
- USB PD30W対応Type-Cポート搭載
- 集中スイッチで一括で電源をオフにできる省エネ設計
掲載ページ
電源タップ 6個口 回転式 2P PD30W対応 Type-C USB2ポート付 iPhone/iPad/スマホ/タブレット充電 集中スイッチ付 コンセントタップ コンパクト 壁面固定
型番：700-TAP046C 販売価格：4,800円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/700-TAP046C
■回転式コンセントで自由なレイアウトを実現
各コンセントの差込口が90°回転するため、自由なレイアウトでスムーズに接続可能。ACアダプタを最大4個まで干渉せず無駄なく使用でき、デスク周りの配線をすっきり整理できます。
■USB PD30W対応でスマホ・タブレットを高速充電
2つのUSB Type-Cポートを搭載し、それぞれ最大30Wの出力に対応。スマートフォンやタブレットの急速充電が可能。同時使用時でも最大15Wの出力を確保し、2台同時に効率よく充電可能。これ一台でデスク周りの充電環境が格段に向上します。
■集中スイッチ付きで電源管理もラクラク
一括で電源をオフにできる集中スイッチを搭載。使用していない機器の待機電力をカットし、省エネに貢献します。さらに、ブレーカー内蔵で過電流時には自動シャットダウンし、安全性も確保。オフィスやリビングでも安心して使用できます。
■細かな機能も搭載
ダミープラグでタップをしっかり固定でき、ホコリ防止シャッターも搭載しています。
■コンパクト＆スタイリッシュなデザイン
幅82mm・高さ135mmのスリム設計で、デスクやテレビ周りにすっきり設置可能。シンプルでスタイリッシュなデザインは、どんなインテリアにも馴染みやすく、使い勝手の良い電源タップです。
■製品仕様
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP046CBK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP046CW
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/700-tap046c/
サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/700-tap046c.html
サンワダイレクトau Pay マーケット店
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/b0dyhgs9dn
https://www.amazon.co.jp/dp/b0dyh86frz
サンワダイレクト関連商品掲載ページ
電源タップの通販商品一覧の商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004054
OAタップ・電源タップの選び方 | 2025年版
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-oatap-socket.html
電源タップは消耗品です！定期的に買い替えて安全に使いましょう | 2025年版
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/tap-check/
落雷・雷サージ対策 雷から電化製品を守る電源タップのご紹介
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/thunder-item/
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社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。