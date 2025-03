過半数以下の評価は即脱落の厳しい予選に人生をかけて挑む！細川たかしら審査員が絶賛する歌うま出演者続出個性的すぎる歌謡オーディション番組「ミスタートロット ジャパン」本選進出する予選通過者42名が決定！

株式会社NTTドコモ

映像配信サービス「Lemino(R)」にて、オーディション番組『ミスタートロット ジャパン』の第3話が2025年3月5日(水)21:00より配信され、最後の3チームの予選審査の様子をお届けするとともに、これにて本選に進出する42名の通過者と現時点でのTOP3が発表されました。

(C)FANY Studio

先月19日より配信開始となった「ミスタートロット ジャパン」。韓国で社会現象を巻き起こし最高視聴率を記録した、「懐メロ」に焦点を当てた新感覚の歌謡オーディション番組の日本版となる本番組は、世界中から74名ものボーカリストが集まり、世代を超えて愛される「懐メロ」に新たな生命を吹き込む、NO.1ボーカリストを決定します。

現在第3話まで配信されたなか、YouTube上で公開している第1話の再生回数が現在100万回突破し、先日まで渋谷・新宿で実施された大型広告にファンからの熱いメッセージが多数届くなど、早くも日本でもトロット旋風が巻き起こっています。

3話に分けて配信された最初の関門となる「マスター予選」では、出場者はプロフィール別に9つのチームに分かれ一人ずつ歌唱審査に挑戦。10名の審査員全員の心に歌声がささればオールハート獲得となり予選通過、ハート6~9個は予備合格、 ハート5個以下は即脱落となる、序盤から厳しい審査となり、予選通過者は74人中42名まで絞られる結果となりました。

第1話、2話と、個性豊かな出場者たちの熱い思いや審査員の心を次々と掴む歌唱力に、「歌うまいに収まらない次元」「毎話泣いている」などSNSでも話題となっており、3話の予選通過者・順位発表を受けて、視聴ファンによる応援投票や応援コメントもさらに盛り上がりを見せています。

次回第4話からはいよいよ「本選一次」がスタート。個人評価だけでなく、チームとしての歌唱力やパフォーマンスも審査される「チームミッション」に挑みます。全体合宿を経て高まった結束力から披露される圧巻のステージバトルをぜひご覧ください。

最後の結果を左右する応援投票も実施中です。あなたが推したいボーカリストをぜひ見つけてください。

【予選通過者発表】※()内はマスター予選TOP3[表: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/609_1_7f51903da96ddabb3b20c7296c5887d2.jpg ]出場者プロフィールはこちら :https://bit.ly/3Xwxdqx

【Mr.TROT JAPAN 視聴&投票であたるキャンペーン実施中 概要】

「Mr.TROT JAPAN」の予選の模様をLeminoで視聴し、出演者に応援投票した方の中から抽選で100名さまにdポイント(期間・用途限定)10,610ポイントを進呈します。さらに抽選で10名さまを、3月に実施される本選の観覧にご招待!

詳しくは以下キャンペーンページよりご確認ください。

キャンペーンページ :https://bit.ly/41tdlFH

【本選1次(#4以降)のマスター/審査員】

【ミスタートロット ジャパン 配信概要】

■配信日時:2025年2月19日(水)21:00~独占配信開始 ※以降、毎週水曜 21:00 最新話配信

■話数:全10話

■配信形態

#1~5:広告付き無料配信

#6~:最新話配信後1週間は広告付き無料にて配信、2週間後以降はLeminoプレミアム(月額990円※1)にて配信

■出演

・MC:後藤輝基(フットボールアワー)

・レジェンドマスター:細川たかし

・本選1次マスター:武部聡志、高橋洋子、Crystal Kay、ソニン、勝俣州和、椿鬼奴、RG(レイザーラモン)、ゆうちゃみ、チャン・ユンジョン

・本選一次サブMC:浦野秀太(OWV)

---Leminoで配信中のミスタートロットシリーズおよび関連作品---

【明日はミスター・トロット】

(C)TV Chosun 2020

■話数:全12話

■配信形態:広告付き無料にて配信

■視聴ページ:https://bit.ly/3F4xWsB

【ミスター・トロット2 新たな伝説の始まり】

(C)TV Chosun 2022

■話数:全13話

■配信形態:広告付き無料にて配信

■視聴ページ:https://bit.ly/4knL9gh

【ミスター・トロット3】

(C)TV Chosun 2024

■配信日時:2025年1月22日(水)12:00 配信開始

※以降、毎週水曜 12:00 最新話配信

■話数:全12話

■配信形態:#1~#5 広告付き無料配信、#6~Leminoプレミアム(月額990円※1)にて配信

■視聴ページ:https://bit.ly/3Dr6LaM

【となりのトロット~マイトロ誕生物語】

Licensed by SM Culture & Contents Co., Ltd. (C) Kreation Music Rights. All rights reserved.

話数:全10話 毎週水曜日正午最新話更新予定

■配信形態:#1広告付き無料配信、#2~Leminoプレミアム(月額990円※1)にて配信

■視聴ページ:https://bit.ly/4boLJ9r

【Lemino概要】

■ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino(レミノ)」公式

サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Lemino_official

X(@Lemino_official):https://x.com/Lemino_official

Instagram:https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。