SHISEIDO　GINZA ARTプロジェクト　ART OF CAMELLIA　4月30日まで開催中　資生堂 伝統の椿をモチーフにアートプロジェクトを展開

株式会社資生堂

世界90ヵ国の国と地域へ展開する「SHISEIDO」は、SHISEIDOを象徴する美容液をさらに進化させた「アルティミューン パワライジングセラム」の、2025年3月1日（土）の発売を記念し、2025年4月30日（水）まで、企業資生堂の創業の地である銀座エリアにある3か所の企業ビルにて、SHISEIDO GINZA ARTプロジェクトを実施しています。

このアートプロジェクトでは、資生堂の象徴とも言える「椿」をモチーフに、「ART OF CAMELIA」をテーマとし、椿の持つ生命力とカメリアの科学の美しさを大胆に捉え、表現しています。

3か所はいずれも無料でご観覧、撮影いただけます。また、それぞれ徒歩5分程度の距離に位置していますので、銀座の美しい街並みを楽しみながら、これらの施設を訪れ、特別なウィンドウアートを体験してください。皆様のご来訪を心よりお待ちしております。

アート概要

１.カメリアの一生 | The Camellia Story

カメリアの花が咲いてから散るまでの全ての瞬間に生命美が宿る様子を表現。

中央通り側のウィンドウではまるで生きているかのように花が咲き、花椿通り側のウィンドウでは花ごと散ったカメリアが水面に落ち、やがてカメリアマークとなっていく。

展示スケジュール：2月26日（水）～4月30日（水）

会場：資生堂パーラー 〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-3東京銀座資生堂ビル

営業時間：11:00 - 20:00

２.カメリアの内なる力 | Power of Camellia

新アルティミューンのサイエンスを、カメリア成分を想起させるテクスチャーの動きで表現。

テクスチャーのゆるやかな流れは、アルティミューンの効果が肌本来の美しさを引き出し、

肌に浸透していくさまを直感的に伝える。

展示スケジュール： 2月21日（金）～4月30日（水）

会場：SHISEIDO THE STORE 〒104-0061 東京都中央区銀座7-8-10

営業時間：10:00-20:00

３.変容するカメリア| Transforming Camellia

BRAND SHISEIDO を象徴する花椿マークの輪郭を象る赤いヴェールが、しなやかに舞いながらカメリアを象っていく。

赤いヴェールはカメリアの表現を中心に据えながら、多様に変化し続け、瞬間ごとに異なる表情を見せる。

展示スケジュール： 2月25日（火）～4月30日（水）

会場：SHISEIDO FUTURE UNIVERSITY 〒104-0061 東京都中央区銀座7-5-5

営業時間： 8:00 - 20:00 ＊1F展示スペースのみ観覧可能

ACCESS

製品情報

2025年3月1日発売

SHISEIDO アルティミューン(TM) パワライジング セラム

〈美容液〉30mL 9,900円（税込、50mL 15,180円（税込）

（レフィル） 50mL 14,630円（税込）

私は除去する。未来もこれさえあればいい。

シンプルに、大切なものだけを見極め、選ぶ。

未来に向けてそんな生き方をしたいあなたへ。

うるおい新成分・発酵カメリアエキス＋*配合。

新アルティミューン、誕生

■ブランドSHISEIDO ブランドサイト

https://brand.shiseido.co.jp/?rt_pr=trs23

■ブランドSHISEIDOテクノサテン ジェル リップスティックサイト

https://brand.shiseido.co.jp/technosatin-gel-lipstick.html?rt_pr=trs23

■SHISEIDO JAPAN 公式Instagram

https://www.instagram.com/shiseido_japan/

■SHISEIDO JAPAN 公式X

https://twitter.com/SHISEIDO_brand

制作

資生堂クリエイティブ株式会社

Creative Direction：堀 景祐 KEISUKE HORI （Shiseido Creative Co., Ltd.）

Art Direction : 杉野 亜衣子 AIKO SUGINO （Shiseido Creative Co., Ltd.）

『変容するカメリア | Transforming Camellia』

Creative Direction：布川 光郷(HAKUTEN CREATIVE)

Design：矢野 吉昭 / 竹塚 晃司(HAKUTEN CREATIVE)

Technical Direction：赤川 智洋(A-KAK)

Technical Assistant：西本 藍子 / 星 杏優菜(A-KAK)

Control Programming：大原 崇嘉

Lighting Direction：矢野 大輔 / 重永 こゆみ(Tokyo Lighting Design)

Product management：熊崎 耕平(HAKUTEN CREATIVE)

Construction：本田 洋平 / 白川 智那(HAKUTEN CREATIVE)

Produce：野田 優貴(HAKUTEN CREATIVE)

Photo：荒井 章(ナカサアンドパートナーズ)

Movie：こじまぽん助（株式会社Saturation）

『カメリアの一生 | The Camellia Story』

Creative Direction：布川 光郷(HAKUTEN CREATIVE)

Design：氏家 実咲 / 川西 真央(HAKUTEN CREATIVE)

Product management：北岡 花都 / 熊崎 耕平(HAKUTEN CREATIVE)

Creative engineer：中川 丘 / 三谷 悠人（HAKUTEN CREATIVE）

Construction：新宮 海生 / 鈴木 崚介 / 松村 峰（HAKUTEN CREATIVE）

Produce：野田 優貴(HAKUTEN CREATIVE)

Technical direction：株式会社TASKO

Production of special structures：株式会社光伸プランニング / 株式会社BULLD / 株式会社HIRAMIYA / 株式会社 NBCメッシュテック / 有限会社落合製作所

Photo：荒井 章(ナカサアンドパートナーズ)

Movie：こじまぽん助（株式会社Saturation）

『カメリアの内なる力 | Power of Camellia』

Creative Direction：布川 光郷(HAKUTEN CREATIVE)

Design：鈴木 慧 / 南任 蒼士(HAKUTEN CREATIVE)

Product management：熊崎 耕平 / 山中 麻由佳(HAKUTEN CREATIVE)

Creative engineer：石曽根 奏子 / 高橋 亜美(HAKUTEN CREATIVE)

Technical direction：三谷 悠人 / 竹島 千尋(HAKUTEN CREATIVE)

Construction：本田 洋平 / 戸堀 佳苗(HAKUTEN CREATIVE)

Produce：野田 優貴(HAKUTEN CREATIVE)

Photo：荒井 章(ナカサアンドパートナーズ)

Movie：こじまぽん助（株式会社Saturation）