【四国新聞社主催】中小企業のための経営戦略セミナー in 香川

株式会社M＆A総合研究所

この度、香川県の中小企業の事業承継や成長戦略をテーマに、セミナーを実施させていただく運びとなりました。第一部は、株式会社マキタ 代表取締役社長 槙田裕氏より「マキタの経営の実践と将来の課題に向けて」と題し、ご講演いただきます。第二部は、株式会社M&A総合研究所 企業情報第四本部第二部 副部長 宇野凌麻より「中小企業のためのM&A 次世代への承継と成長戦略」と題してお話いたします。

また、セミナー終了後には個別相談会の時間を設けております。情報収集の段階でも、個別でアドバイザーにご相談が可能です。ぜひご関心のある方はご参加ください。

詳細・お申し込みはこちら

https://masouken.com/seminars/150

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セミナー内容

第一部 13:30～14:00

株式会社マキタ

代表取締役社長 槙田 裕氏

「マキタの経営の実践と将来の課題に向けて」



第二部 14:00～14:30

株式会社M&A総合研究所

企業情報第四本部第二部 副部長 宇野 凌麻

「中小企業のためのM&A 次世代への承継と成長戦略」



個別相談会

セミナー終了後、M&Aや事業承継にご興味がある方や、情報収集をされたい方は、担当のアドバイザーに個別でご相談いただけます。

日時・会場

日時

2025年4月16日（水）

13:30～14:30（13:00開場）

会場

〒760-0011

香川県高松市浜ノ町1-1

JRホテルクレメント高松 3階「飛天」

登壇者

株式会社マキタ代表取締役社長槙田 裕氏

2010年3月: 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 卒業

2010年4月: 三菱商事株式会社 入社

2013年3月: 三菱商事株式会社 退職

2013年4月: 株式会社マキタ 入社

2013年4月: 株式会社マキタ 営業本部 営業部長 就任

2014年5月: 株式会社マキタ興業 代表取締役 就任

2014年6月: 株式会社マキタ 常務取締役 営業統括本部長 就任（マキタ興業 代表取締役と兼任）

2016年6月: 株式会社マキタ 代表取締役社長 就任 現在にいたる

株式会社M&A総合研究所企業情報第四本部第二部 副部長宇野 凌麻

横浜国立大学卒業後、外資系製薬企業に入社。糖尿病治療薬のコンサルティングセールスに従事し、患者様向けの市民公開講座等実施により地域医療にも貢献。その後、外資系医療機器メーカーに入社。植込み型心臓デバイスを担当し、地域医療課題に対するソリューションの提供に従事。医療法人の後継者問題を目の当たりにしM&A業界への転身を決意。M&A総合研究所では医療関係を始め、IT業、卸売業など幅広く担当。事業拡大を目的にした資本提携やオーナーならではの相続・事業承継を担当し、老舗企業や後継者不在のオーナー様へ対して、幅広いM&Aニーズを対応。

お申し込み方法

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M&A総合研究所について

会社名：株式会社M&A総合研究所

事業内容：M&A仲介事業

本社：東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階

代表者：代表取締役社長 佐上 峻作

URL：https://masouken.com/

参考

「M&A総合研究所」ではM&Aを分かりやすく解説した記事を公開しております

M&Aとは？：https://masouken.com/M&A(https://masouken.com/M&A)

事業承継とは？：https://ma-s.jp/x/jbk4w

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