ナレッジワーク、日本経済新聞（朝刊・全国版）に全面広告を掲載

株式会社ナレッジワーク

「できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、2025年3月6日の日本経済新聞（朝刊・全国版）に、全面広告を掲載しました。本広告では、「営業を変える。AIで変える。ナレッジワークで変える。」というメッセージを掲げ、日本企業の営業のあり方を変革するための決意を表明しています。





ナレッジワークは、AIを活用したセールスイネーブルメントを通じて、営業の生産性と満足度を向上させ、組織全体の成長を加速させます。本広告を通じて、多くの企業の営業組織に変革の可能性を届け、日本の営業の未来を共に創っていくことを目指します。セールスイネーブルメントAIなら「ナレッジワーク」

https://knowledgework.cloud/

◼️営業を変える。AIで変える。 ナレッジワークで変える。

日本経済新聞（朝刊・全国版）に掲載した全面広告

【本広告のメッセージ詳細はこちら】



営業は難しくて辛い仕事と、時に言われる。

世界と比べて日本の営業は生産性が低く、 他の職種に比べて満足度も低いと語られることがある。

でも、私たちは信じている。

営業という仕事が持つかけがえのない価値を。 だからこそ、強く決意する。営業を変える。

孤独に歩んできた営業に、ナレッジという確かな道標を。

情熱と感覚に頼ってきた営業に、AIという劇的な進化を。

その先に、何かを成し遂げる喜び、顧客と深く繋がれる喜びが巡ると信じて。

私たちは営業を変える。AIで変える。 ナレッジワークで変える。

◼️ご協力企業様のご紹介

NTTコミュニケーションズ 株式会社 ビジネスソリューション本部 マーケティング部門長

戸松 正剛 様



株式会社オカムラ 執行役員 オフィス環境事業本部 営業本部 首都圏営業本部長

佐藤 春徳 様



株式会社JTB 取締役 専務執行役員 ビジネスソリューション事業本部長

大塚 雅樹 様



ＳＯＭＰＯひまわり 生命保険株式会社 執行役員COO 業務推進部長

荒木 真悟 様



NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社 専務執行役員 グローバル事業本部長

古江 忠博 様



パーソルキャリア株式会社 取締役執行役員 doda事業本部 パーソルグループ ジェンダーダイバーシティ委員長

喜多 恭子様



株式会社みずほ銀行 常務執行役員 リテール・事業法人部門共同部門長

足立 龍生 様



リコージャパン株式会社 取締役 専務執行役員 デジタルサービス営業本部 本部長

脇永 勉 様

◼️広告概要

掲載日時：2025年3月6日（木）

掲載媒体：日本経済新聞全国版朝刊

producer：高嶋大生（株式会社ナレッジワーク）

creative director：林慎一（株式会社まなざす）

art director / designer：大崎奏矢（STUDIO FORMGIVING ）

photographer：石橋雅人（Studio Function）

copywriter：林慎一（株式会社まなざす） 麻野耕司（株式会社ナレッジワーク）

hair＆make up：田頭奈津美

production supervisor：吉原大道、熊木良太（株式会社ナレッジワーク）

filming cooperation：吉原大道、新田川大樹（株式会社ナレッジワーク）

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。働く人たちにイネーブルメントを届け、プロダクトを通じて優れたワークエクスペリエンス（業務体験）を実現するため、現在は主に大手企業を対象に営業支援およびセールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」を中心に開発・提供しています。主にNTTコミュニケーションズ様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模で導入され、セールスイネーブルメントを実現するための基盤として選ばれています。



セールスイネーブルメントAIなら「ナレッジワーク」

https://knowledgework.cloud/



所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー23F

設立日 2020年3月18日

創業日 2020年4月1日

代表者：CEO 麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit-product



