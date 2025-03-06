「令和７年大船渡市赤崎町林野火災義援金」の受け付けを開始
日本赤十字社
１ 義援金名
２ 受付期間
３ お預かり口座
日本赤十字社（本社：東京都港区）は、岩手県大船渡市赤崎町に被害をもたらした林野火災による義援金の受け付けを開始いたします。
なお、お寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。
１ 義援金名
「令和７年大船渡市赤崎町林野火災義援金」
２ 受付期間
令和７年３月６日（木）～令和７年６月30日（月）
３ お預かり口座
（１）ゆうちょ銀行・郵便局
金融機関：ゆうちょ銀行
口座番号：00120-8-266583
口座加入者名：日赤令和７年大船渡市赤崎町林野火災義援金
（２）都市銀行
三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787521
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105516
みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620715
口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」
※受領証の発行をご希望される場合は別途ご連絡が必要です
詳しくは、弊社WEBサイトをご覧ください（https://www.jrc.or.jp/contribute/help/#kokunai）
■義援金についてのお問合せ
パートナーシップ推進部 TEL:03-4363-2056（専用ダイヤル）
（平日9：00～17：30、土日祝日・年末年始は休業）