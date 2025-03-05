DXRACER JP¤Ï¡¢2025Ç¯3·î5Æü¡Ê¿å¡Ë00:00～2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Î´ü´Ö¤Ç½Õ¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
DXRACER JP ½Õ¤ÎSpring Sales³«ºÅ¡ª
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Spring Sales ½Õµ¨ÈÎÂ¥³èÆ°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥»ー¥ëÆâÍÆ:
¡ä Drifting¥·¥êー¥º¤Î¿Íµ¤¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢5¼ïÎà¤ò¡¢²áµîºÇ°ÂÃÍ¤Î39,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´Äó¶¡¡ª
¡äÂçºå¤«¤éÈ¯Á÷¤·¡¢3±Ä¶ÈÆüÁ°¸å¤Ë¤ªÆÏ¤±
¡ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È & Amazon¤ÇÆ±»þÈÎÇä
¹ØÆþÊýË¡
¡äAmazon¥×¥é¥¤¥à¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊý ¢ª Amazon¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
¡ä¥×¥é¥¤¥à¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Ê¤¤Êý ¢ª DXRACER¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
¤ªÆÀ¤Ê¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÖSpring Sales¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2025Ç¯3 ·î 5 Æü00¡§00¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2025Ç¯3 ·î 31 Æü23¡§59¡Ê·î¡Ë
ÃÍ°ú³Û¡§5,000～10,000±ß
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
Drifting¥·¥êー¥º EPU¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯
Drifting¥·¥êー¥º EPU¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È
Drifting¥·¥êー¥º EPU¡¡Åß
Drifting¥·¥êー¥º ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯ ¥°¥ìー¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯
Drifting¥·¥êー¥º ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯ ¥°¥ìー
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§
DXRacer JP¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.dxracerchair.jp/collections/gaming-chairs(https://www.dxracerchair.jp/collections/gaming-chairs)
DXRacer JP¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPY8GNX4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPY8GNX4)
Drfiting¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ§¡§
ÎäµÑ·¿¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÄÌµ¤À¤È¥¨¥¢¥Õ¥íー¤òÄó¶¡¤·¡¢²Æ¤Î¹â²¹¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
ÎäµÑ·¿¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÄÌµ¤À¤È¥¨¥¢¥Õ¥íー¤òÄó¶¡¤·¡¢²Æ¤Î¹â²¹¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥Ö·¿¥é¥ó¥Ðー¥µ¥Ýー¥È¤Ï¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÀÔÃì¤ÎS»ú¶ÊÀþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÇØÃæ¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü3D¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È
¡ü¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°³ÑÅÙ¡§90¡ë~135¡ë
¡ü15¡ë¥¹¥¦¥£¥ó¥°µ¡Ç½
¡üÁ´¹Ý¥Õ¥ìー¥à
¡ü4ÃÊ³¬¥¬¥¹¥·¥ê¥ó¥Àー
¡ü¼ù»é¥Ùー¥¹
¡ü60mm PUÀÅ²»¥¥ã¥¹¥¿ー
DXRacer¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DXRacer ¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ÎÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë³×¿·Åª¤Ê¥²ー¥à ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¹âÉÊ¼Á¤Î¥²ー¥àµ¡´ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤È¥æー¥¶ーÂè°ì¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÂ¥¿Ê¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÍ¥¤ì¤¿¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£