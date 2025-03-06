【ウェビナーの特別アンコール開催決定！】管理戸数を増やす最新戦略～成功事例から学ぶアプローチ～　3月17日(月)に参加費無料で開催決定！

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、ご好評につき、2025年3月17日(月)に無料オンラインセミナー（以下ウェビナー）「管理戸数を増やす最新戦略 ～成功事例から学ぶアプローチ～」の特別アンコール開催が決定したことを発表いたします。

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/nc_online_250317_1/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_replay

■ウェビナー内容

管理事業を拡大するために、数多くの管理会社の成功事例から体系化された最新戦略やオーナーに響く提案を行うポイントを学びます。さらに、管理サービスの差別化戦略と業務効率化に有効な日本情報クリエイトの『オーナー提案AIロボII(https://www.n-create.co.jp/pr/product/kushitsu_robo/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_replay)』の活用方法についても解説します。

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■ウェビナー詳細

タイトル：管理戸数を増やす最新戦略 ～成功事例から学ぶアプローチ～

開催日時：2025年3月17日(月)

公演時間：

1回目 14:00～14:30

2回目 17:00～17:30

※いずれも同じ内容です。都合の良い時間帯にご参加いただけます。

参加費：無料

会場：オンライン（Microsoft Teams使用）

参加方法：事前登録制

■参加登録方法

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/nc_online_250317_1/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_replay

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/nc_online_250317_1/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_replay

■「オーナー提案AIロボII」とは

「オーナー提案AIロボII(https://www.n-create.co.jp/pr/product/kushitsu_robo/?utm_medium=https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/nc_online_250317_1/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_replay&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_replay)」とは、賃貸住宅ごとに異なる高度な「満室戦略レポート」をWEB上で作成でき、高度なAI賃料査定と空室対策を論理的に行える賃料査定・空室対策提案ツールです。

日本情報クリエイトが蓄積してきた賃貸市場データと、共同開発パートナーであるStudio LOC合同会社（以下「Studio LOC」）の技術を融合。日本情報クリエイトが独自に保有する成約賃料データなどを含む業界最多の「累計100億件」のビッグデータを基にしたAI賃料査定が可能になりました。※1

その結果、賃料査定結果の誤差率を示すMERは「1.04」と、業界最高水準の精度を実現しました。※2

※1 業界調査はStudio LOC・日本情報クリエイト調べ、調査年月2024年12月、AI賃料査定システムの他社公表数値より。

※2 MERとは、AIが算出した賃料査定結果と実際賃料との差額を、実際賃料で割った値（誤差率）の中央値のことです。 このMERの値が小さいほど誤差率が低いことを示します。なお、当MERの数値は、日本情報クリエイトが2024年12月時点で算出したものであり、今後変動となる可能性があります。

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、30年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/