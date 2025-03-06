昨年度に引き続き、PACKが日本一のガッツクラブチームに！[第6回全日本ガッツクラブチーム選手権大会]

一般社団法人日本フライングディスク協会

2025年2月22日(土)-23日(日)にかみす防災アリーナ（茨城県神栖市）で開催した「第6回全日本ガッツクラブチーム選手権大会」において、昨年度優勝であったPACKが本年度も優勝を飾りました。

＜オープン部門＞

優勝：PACK

準優勝：80's the origin

第3位：SELFISH

MVP：伊藤 賢吾(PACK)

ベストスローワー賞：伊藤 賢吾(PACK)

ベストキャッチャー賞：該当者なし

ベストフォロワー賞：小川 貴大（PACK）

SOTG賞：空牙

オープン部門 優勝：PACKオープン部門 準優勝：80's the originオープン部門 第3位：SELFISHオープン部門 SOTG賞：空牙オープン部門 MVP・ベストスローワー賞：伊藤 賢吾(PACK)オープン部門 ベストフォロワー賞：小川 貴大（PACK）

※SOTG賞について

競技者自身がルールを運用する「セルフジャッジ制」を採用しているガッツでは、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（SOTG）という「各選手のフェアプレイに対する責任感」を前提として試合を進行します。この考え方に則ったプレイを奨励する目的で、試合の順位表彰に加えて、SOTG賞を設けています。この賞は、大会期間中に対戦した全ての相手チームから与えられた評価スコアの平均点を参考にして、最優秀チームを表彰するものです。

フライングディスク競技「ガッツ」について

各5人ずつの2チームが14m（女子は13m）間隔の平行線上に向かい合い、オフェンスチームの選手1人が、ライン上に並んでいるディフェンスチームのスコアリングゾーン（5人が手を広げた幅とそれぞれの手を伸ばした高さで作られる面）にディスクを投げ、キャッチ成功・失敗によって得点を獲得するゲームです。スローワーは、ファールラインの手前から地面に接することなくディスクを投げなければなりません。

「第6回全日本ガッツクラブチーム選手権大会」について

フライングディスク競技「ガッツ」において、クラブチームおよび大学チームの日本一を決定する全国大会です。

主催：一般社団法人日本フライングディスク協会

協賛：文化シヤッター株式会社

2025年2月22日(土)-23日(日)

かみす防災アリーナ（茨城県神栖市）

＜参加チーム / 参加人数＞

オープン部門：11チーム / 72名

本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2024/12/27/2024alljapangutsclubteam-university-main/



【協会概要】

団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会

所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901

代表者：会長 齊藤 晴義

URL：https://www.jfda.or.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/

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Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/

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TikTok：https://www.tiktok.com/@japanflyingdisc_official

加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会



【本件に関するお問合せ先】

担当：齋藤 勇太

TEL : 03‐6434-0721

MAIL : news@jfda.or.jp