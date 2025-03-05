小室哲哉プロデュース【ELECTRO】アンコール公演 ゲストボーカルに西川貴教が出演決定！
ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、5月1日（木）に府中の森芸術劇場にて開催する小室哲哉プロデュースのオーケストラコンサート【billboard classics ELECTRO -ENCORE- produced by Tetsuya Komuro】のゲストボーカルを発表した。
【ゲストボーカル】 西川貴教
昨年、Billboard JAPANダウンロード・ソング・チャート“Download Songs”で2週連続1位を獲得した「FREEDOM」（西川貴教 with t.komuro『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』主題歌）をはじめとして、特別編成されたオーケストラ（Premium Orchestra ELECTRO）のサウンドとともに一夜限りのパフォーマンスが実現する。
西川のオフィシャルファンクラブでは本日から3月10日（月）まで先行抽選予約を受付中。各プレイガイドでの先行抽選予約は3月12日（水）15:00より順次受付予定。
◎公演情報
billboard classics ELECTRO -ENCORE- produced by Tetsuya Komuro
＜開催日時・会場＞
【東京】2025年5月1日（木） 府中の森芸術劇場 どりーむホール 開場 17:30 開演 18:30
＜出演＞
音楽プロデューサー・編曲：小室哲哉
ゲストボーカル：西川貴教
指揮・オーケストラアレンジ：藤原いくろう
＜チケット＞
S席13,000円 A席11,000円（全席指定・税込）
チケット販売スケジュール：
西川貴教FC「turbo」会員先行（抽選） 2025年3月5日（水）21:00～3月10日（月）23:59
府中の森芸術劇場Fivo Plus会員先行（抽選） 2025年3月12日（水）15:00～3月17日（月）23:59
プレイガイド先行（抽選） 2025年3月12日（水）15:00～ 順次受付
一般発売（先着） 2025年3月22日（土）12:00～
＜公演公式サイト＞
https://billboard-cc.com/electro-tetsuyakomuro-encore
主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
共催：公益財団法人府中文化振興財団 府中の森芸術劇場
企画制作：ビルボードジャパン
後援：米国ビルボード
＜注意事項＞
※未就学児入場不可
※枚数制限：お1人様各公演1申し込み最大4枚まで
※車椅子をご利用のお客様は、各公演のお問合せ先までお問合せください
※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません
※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください
＜ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ＞
＜公演に関するお問合せ＞
ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
ビルボードクラシックス
音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。
参考資料：
https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2316-014ed56e4a85e2cda920ef458da94a6f.pdf
ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/
発行元：阪急阪神ホールディングス
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