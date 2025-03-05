小室哲哉プロデュース【ELECTRO】アンコール公演 ゲストボーカルに西川貴教が出演決定！

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阪急阪神ホールディングス株式会社

ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、5月1日（木）に府中の森芸術劇場にて開催する小室哲哉プロデュースのオーケストラコンサート【billboard classics ELECTRO -ENCORE- produced by Tetsuya Komuro】のゲストボーカルを発表した。




【ゲストボーカル】 西川貴教



昨年、Billboard JAPANダウンロード・ソング・チャート“Download Songs”で2週連続1位を獲得した「FREEDOM」（西川貴教 with t.komuro『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』主題歌）をはじめとして、特別編成されたオーケストラ（Premium Orchestra ELECTRO）のサウンドとともに一夜限りのパフォーマンスが実現する。



西川のオフィシャルファンクラブでは本日から3月10日（月）まで先行抽選予約を受付中。各プレイガイドでの先行抽選予約は3月12日（水）15:00より順次受付予定。



◎公演情報


billboard classics ELECTRO -ENCORE- produced by Tetsuya Komuro



＜開催日時・会場＞


【東京】2025年5月1日（木） 府中の森芸術劇場 どりーむホール 開場 17:30 開演 18:30



＜出演＞


音楽プロデューサー・編曲：小室哲哉


ゲストボーカル：西川貴教


指揮・オーケストラアレンジ：藤原いくろう



＜チケット＞


S席13,000円 A席11,000円（全席指定・税込）



チケット販売スケジュール：


西川貴教FC「turbo」会員先行（抽選） 2025年3月5日（水）21:00～3月10日（月）23:59


府中の森芸術劇場Fivo Plus会員先行（抽選） 2025年3月12日（水）15:00～3月17日（月）23:59


プレイガイド先行（抽選） 2025年3月12日（水）15:00～ 順次受付


一般発売（先着） 2025年3月22日（土）12:00～



＜公演公式サイト＞


https://billboard-cc.com/electro-tetsuyakomuro-encore



主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）


共催：公益財団法人府中文化振興財団 府中の森芸術劇場


企画制作：ビルボードジャパン


後援：米国ビルボード



＜注意事項＞


※未就学児入場不可


※枚数制限：お1人様各公演1申し込み最大4枚まで


※車椅子をご利用のお客様は、各公演のお問合せ先までお問合せください


※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません


※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください


＜ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ＞



＜公演に関するお問合せ＞


ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/



ビルボードクラシックス



音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。






参考資料：


https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2316-014ed56e4a85e2cda920ef458da94a6f.pdf



ビルボードジャパン　http://www.billboard-japan.com/



発行元：阪急阪神ホールディングス


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