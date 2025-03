AMATELUS 世界最大級のモバイル関連イベントMWC Barcelona 2025 JAPAN Pavilion にSwipeVideoを2年連続出展

AMATELUS JAPAN 株式会社

AMATELUS株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:下城 伸也、以下 AMATELUS)は、2025年3月3日~3月6日にスペイン・バルセロナで開催される世界最大級のモバイル関連イベント、MWC Barcelona 2025 JAPAN Pavilion に出展いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6CFKpEz6PJQ ]

MWC Barcelona は、GSMA(移動体通信事業者や関連企業で構成される業界団体)が主催する、世界中の移動体通信事業者、端末メーカー、コンテンツ事業者等が出展し、10万人以上が来場する世界最大規模の移動通信関連イベントです。同イベントでは、5Gや6Gなどの最新技術の動向に関する展示のほか、移動通信産業に携わる著名な最高経営責任者等による業界の将来像に関する講演、ビジネスマッチング等も行われます。今年も移動体通信事業者、端末機器メーカー、通信機器メーカー、上位サービス事業者等、11万人以上の参加が予定され、世界的に注目されています。

JAPAN Pavilionは、総務省の支援により、日本のICT関連製品・サービスに係る企業のブースとして出展され、日本企業の情報発信、海外展開支援の場として注目を集めています。

AMATELUSは、企業・技術の新規性等に関する審査・選考を経て、JAPAN Pavilionに2年連続出展することが決定いたしました。

MWC Barcelona 2025 概要

会期:2025年3月3日(月)~3月6日(木)

開催場所:スペイン・バルセロナ Fira Gran Via(フィラ・デ・バルセロナ)

テーマ:

・ 5G Inside

・ Connect X

・ AI+

・ Enterprise Re-invented

・ Game Changers

・ Our Digital DNA

主催:GSMA(GSM Association)GSMに関する移動体通信事業者、関連企業で構成される団体

公式サイト:https://www.mwcbarcelona.com/

【自由視点映像配信/マルチアングル映像配信技術「SwipeVideo」】

AMATELUS社が開発・提供する、複数台のカメラ(台数無制限対応)で撮影された映像を、視聴者がスワイプする事でWeb上で(アプリ内も可)自由に視点をスイッチングしながら視聴できる配信システムであり、国際特許として取得済みの技術です。

SwipeVideo(スワイプビデオ)は、これまで映像処理負荷や配信負荷の高さからブラウザ上での配信や再生は難しいとされてきた自由視点映像及びマルチアングル映像をクラウド配信出来る世界初の独自開発技術です。

また、WEBの技術(HTML5)だけで動作するので、視聴者側は面倒なアプリインストールが不要なうえ、視聴者がストレスなく任意のタイミングで再生中(スロー中、ズーム中、停止中も可能)の映像を切り替える事を可能にし、画面をスワイプするだけで映像の視点を自由に切り替えて視聴することができます。



詳細はこちら https://swipevideo.jp



特許:国際特許として日本特許4件取得、米国特許3件取得、中国特許2件取得、韓国特許2件、イギリス1件、イスラエル1件、オーストラリア1件、インドネシア1件、インド1件、その他各国移行申請済み。



【AMATELUS社の概要】

社 名 :AMATELUS株式会社

本社所在地:東京都渋谷区

設 立 :2017年1月

資 本 金:5億3262万2112円 (資本準備金含む)

代 表 者:下城伸也

W E B. :https://swipevideo.jp



事業内容 :『Swipe Video』の開発・制作・販売を中心に、自由視点映像及びマルチアングル映像等の撮影同期アプリ『SVCam/SVCamDual』の開発、提供、自由視点映像の配信及び編集ソフト・アプリケーションの開発や撮影、VR/MR関連システムの開発を行なっている。



<これまでの主な採択/受賞歴>

・Microsoft innovation award2017 受賞

・avex-xRハッカソン(VR/AR/MR) 優勝

・総務省「異能vation」ジェネレーションアワード 特別賞受賞

・横瀬町地方創生プロジェクト「よこらぼ」採択

・埼玉県庁 官民連携事業 採択

・Plug and Play Japan Batch2 採択

・富⼠通 ピッチコンテスト fabbit賞 リコー賞 受賞

・Plug and Play Batch2 Expo Mobility 優勝

・富⼠通アクセラレータ第7期 採択

・電通「GRASSHOPPER」第2期 採択

・docomo 5G DX AWARDS 2020 「最優秀賞」受賞

・日経トレンディ「2020年 START UP AWARADS 大賞」受賞

・2021年 スポーツ庁「イノベーションリーグ」にて「ビュワー・エクスペリエンス・パートナー」授与

・2022年 ヨーロッパ最大のテックカンファレンス”Viva Technology”の「 Innovative Event Challenge」にて優勝

・2023年 スポーツ庁 プログラム「SPORTS INNOVATION STUDIOオープンイノベーション」採択

・2024年 NVIDIA Inception Program に採択

・2024年 Microsoft for Startups に採択

・2024年 K-Startup Grand Challenge に採択

・2024年 世界最高峰のサッカーチーム「Real Madrid」のプログラムに採択