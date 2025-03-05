ハードハウスとトランスの刺激的な要素を盛り込み、エネルギーと爆発力でヨーロッパを席巻中のサウンド”High Energy Bouncy Techno”の女王 HANNAH LAINGが日本デビュー！

株式会社TSTエンタテイメント

レイヴ好きの両親の元、TiestoやPaul Oakenfoldといったトランスシーンのスーパースターから影響を受け、Hedkandiのカセットテープの宝庫を聞き漁り、ダンスミュージックに囲まれて育ったHANNAH LAINGが、あっという間にシーンのトップに登り詰めたのはかなり頷ける。

Spotify だけで月間280万人のリスナーを獲得し、2023年リリースの「Good Love」は1億3,700万再生という驚異的なストリーム数を記録。Patrick ToppingのTRICK、Jax Jones Presents、Spinnin’ Records、SolardoのSola、そして自身が創設したレーベルdoofから、テクノ、トランス、ハードダンス、ハードハウスと幅広い分野のリリースを連発、どれもスマッシュヒットを記録している。

また、Creamfields、Glastonbury、Hideout、The Warehouse Project、Beyond The Valleyなどの大規模フェスにラインナップされ、Fabric London、DC10 Ibiza、Amnesia Ibizaなど世界有数のCLUBへの出演など過密な週末を経て、今年はDJ Magが選ぶ世界No.1CLUB “Hi Ibiza”でのレジデンシーがスタートすることが決定しており、ここ数年で飛躍的な活躍を見せている。

ピークタイムバンガーのスペシャリストとしての地位を固め、レイブ初心者の若者を含め、幅広いダンスミュージックファンを虜にしているHANNAH LAINGの時代が今まさに到来中。圧倒的ビッグルームアンセムを体験し、この止まらない軌跡の目撃者になって欲しい。

- EVENT INFORMATION

2025.4.12(土) COLOURS presents HANNAH LAING

OPEN/START：23:00

HP：https://zerotokyo.jp/event/colours-presents-hannah-laing/

DOOR：\4,000-

FASTPASS TICKET：\3,500- (優先入場・入場料金含む)

EARLY FASTPASS TICKET：\2,500- (優先入場・入場料金含む) ※規定枚数に到達次第販売終了

U-25 ：\2,500-

※U-25 TICKETは、2025年3月7日までに25歳以下の方が対象です。チケット受付時に、生年月日を確認できる写真付き

身分証をご提示いただきます。

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/colours-presents-hannah-laing

■出演者

HANNAH LAING (UK)

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