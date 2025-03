最も注目される若手ジャズ・シンガーの一人、ケイティ・ジョージが新作『Hello! How Are You?』を2025年に設立された新規レーベルspoonより発売！

株式会社ディスクユニオン

2022年、ヴォーカル王国・カナダから彗星のごとく現れ、瑞々しい歌声と弾けるスキャットで、瞬く間にファンを魅了したケイティ・ジョージの新作が4月30日(水)にspoonレーベルよりリリースされる。ケイティ・ジョージは“カナダのグラミー賞”と称されるJUNO Awardで、「年間最優秀ジャズ・ヴォーカル・アルバム賞」を2年連続で受賞。そのフォトジェニックでキュートなルックスも相まって、今、最も注目される若手ジャズ・シンガーの一人である。

昨年末に丸の内コットンクラブで行われた初来日公演、3日間にわたるクリスマスショーは、大盛況のうちに幕を閉じた。そして、多くのファンが新作を待ち望む中、ついにニューアルバムが登場。彼女の歌声はより深みを増し、往年のアニタ・オデイを彷彿とさせる確かな歌唱力を披露。ジャズ通をも唸らせるスタンダード・ソングの選曲、スタンダードに匹敵するオリジナル曲の秀逸さ、彼女自身による洒落たアレンジ、さらに、完璧なサポート陣が加わり、新たなヴォーカル名盤が誕生した。

【リリース情報】

Caity Gyorgy (ケイティ・ジョージ)『Hello! How Are You?』 (ハロー!ハウ・アー・ユー?)

・発売日:2025年4月30日(水)

・品番:FSPC1004

・価格:\3,300(税込)

・フォーマット:CD(セミダブル紙ジャケット)

・レーベル:spoon / ディスクユニオン

【収録内容】

1. Hello! How Are You? 03:38

2. Just My Luck 05:40

3. They Say It's Spring 04:31

4. Familiar Face 04:33

5. Letter From The Office Of 05:05

6. Baubles, Bangles and Beads 04:38

7. I Regret to Inform You 04:55

8. It Never Entered My Mind 04:12

9. Fly Baby 05:40

10. Colloquially 03:25

11. I Don't Mind 04:38

【メンバー】

Caity Gyorgy (Vocal)

Anthony D’Alessandro (piano)

Thomas Hainbuch (bass)

Jacob Wutzke (drums)

また、この新作の発売を記念して、MUZAKレーベルで以前発売されていた、ケイティ・ジョージの日本デビュー作である『ポートレイト・オブ・ケイティ・ジョージ』(FSPC1005)、2作目の『フィーチャリング』(FSPC1006)もミッドプライス盤で同日に発売される。

『ポートレイト・オブ・ケイティ・ジョージ』(FSPC1005)『フィーチャリング』(FSPC1006)

【公式サイト・SNS】

公式HP:[https://www.caitygyorgy.com/]

Instagram:[https://www.instagram.com/caitygyorgy]

X:[https://x.com/caitygyorgy]

YouTube:[https://www.youtube.com/channel/UCULLndkoOiabQZkWHdJrXXg]

【spoonレーベル】

「誰もがスプーンで手軽に美味しい音楽をいただきましょう」というコンセプトで2025年に設立された新レーベル。MUZAKの血を引き継ぎ、ジャズ・シンガーの新作の紹介や、Vintage Jazz Labelの復刻を予定している。

spoon × diskunion Website:[ https://diskunion.net/jazz/ct/news/article/0/128691]

X:[https://x.com/spoonlabel]

Instagram:[https://www.instagram.com/spoon.label/]

Facebook:[https://www.facebook.com/spoon.label/]