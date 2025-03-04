最も注目される若手ジャズ・シンガーの一人、ケイティ・ジョージが新作『Hello! How Are You?』を2025年に設立された新規レーベルspoonより発売！
2022年、ヴォーカル王国・カナダから彗星のごとく現れ、瑞々しい歌声と弾けるスキャットで、瞬く間にファンを魅了したケイティ・ジョージの新作が4月30日(水)にspoonレーベルよりリリースされる。ケイティ・ジョージは“カナダのグラミー賞”と称されるJUNO Awardで、「年間最優秀ジャズ・ヴォーカル・アルバム賞」を2年連続で受賞。そのフォトジェニックでキュートなルックスも相まって、今、最も注目される若手ジャズ・シンガーの一人である。
昨年末に丸の内コットンクラブで行われた初来日公演、3日間にわたるクリスマスショーは、大盛況のうちに幕を閉じた。そして、多くのファンが新作を待ち望む中、ついにニューアルバムが登場。彼女の歌声はより深みを増し、往年のアニタ・オデイを彷彿とさせる確かな歌唱力を披露。ジャズ通をも唸らせるスタンダード・ソングの選曲、スタンダードに匹敵するオリジナル曲の秀逸さ、彼女自身による洒落たアレンジ、さらに、完璧なサポート陣が加わり、新たなヴォーカル名盤が誕生した。
【リリース情報】
Caity Gyorgy (ケイティ・ジョージ)『Hello! How Are You?』 (ハロー！ハウ・アー・ユー？)
・発売日：2025年4月30日(水)
・品番：FSPC1004
・価格：\3,300(税込)
・フォーマット：CD(セミダブル紙ジャケット)
・レーベル：spoon / ディスクユニオン
【収録内容】
1. Hello! How Are You? 03:38
2. Just My Luck 05:40
3. They Say It's Spring 04:31
4. Familiar Face 04:33
5. Letter From The Office Of 05:05
6. Baubles, Bangles and Beads 04:38
7. I Regret to Inform You 04:55
8. It Never Entered My Mind 04:12
9. Fly Baby 05:40
10. Colloquially 03:25
11. I Don't Mind 04:38
【メンバー】
Caity Gyorgy (Vocal)
Anthony D’Alessandro (piano)
Thomas Hainbuch (bass)
Jacob Wutzke (drums)
また、この新作の発売を記念して、MUZAKレーベルで以前発売されていた、ケイティ・ジョージの日本デビュー作である『ポートレイト・オブ・ケイティ・ジョージ』(FSPC1005)、2作目の『フィーチャリング』(FSPC1006)もミッドプライス盤で同日に発売される。
『ポートレイト・オブ・ケイティ・ジョージ』(FSPC1005)
『フィーチャリング』(FSPC1006)
【公式サイト・SNS】
公式HP：[https://www.caitygyorgy.com/]
Instagram：[https://www.instagram.com/caitygyorgy]
X：[https://x.com/caitygyorgy]
YouTube：[https://www.youtube.com/channel/UCULLndkoOiabQZkWHdJrXXg]
【spoonレーベル】
「誰もがスプーンで手軽に美味しい音楽をいただきましょう」というコンセプトで2025年に設立された新レーベル。MUZAKの血を引き継ぎ、ジャズ・シンガーの新作の紹介や、Vintage Jazz Labelの復刻を予定している。
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