“MAN WITH A MISSION”今秋UK/EU TOUR 2025「HOWLING ACROSS THE WORLD」開催決定！
MAN WITH A MISSIONが今秋10月から“HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025を行うことが決定した。
MAN WITH A MISSION “HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025
“HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025はイギリス・ロンドンのO2 Shepherd's Bush Empireを皮切りにドイツ、オランダ、フランス、チェコ、オーストリアのヨーロッパ6か国13か所をヘッドライナーとして廻るツアー。コロナ渦以降、3年連続での開催となり、昨年のツアーの倍となる約2万人を動員する見込みだ。
MAN WITH A MISSION
MAN WITH A MISSIONはこれまで『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』や『僕のヒーローアカデミア』、『ヴィンランド・サガ』、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』、『七つの大罪』など日本国内はもちろんのこと、海外ファンからの支持も多く集める数々のアニメ主題歌を担当。海外公演では年々会場規模を広げている。
なお、3月12日には全曲新曲の新作EP「XV e.p.」の発売が決定。バンドは現在「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」アリーナツアーを敢行中で、5月9日(金)の石川県産業展示館4号館まで、全国9都市12公演をまわる。
XV e.p. 通常盤（CDのみ）SRCL-13147
XV e.p. 初回生産限定盤（CD＋ブックレット）SRCL-13145～6
XV e.p. ファンクラブ限定盤（CD＋DVD）SRC8-38～9
▼MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025
MAN WITH A MISSION ‘HOWLING ACROSS THE WORLD’ UK/EU TOUR 2025
2025年
10月02日(木) UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire
10月03日(金) UK Manchester @ O2 Ritz
10月05日(日) UK Birmingham @ XOYO
10月08日(水) Germany Berlin @ Metropol
10月10日(金) The Netherlands Eindhoven @ Effenaar
10月11日(土) France Paris @ Salle Pleyel
10月14日(火) Germany Frankfurt @ Batschkapp
10月15日(水) France Lyon @ Le Transbordeur
10月17日(金) Germany Cologne @ E-Werk
10月18日(土) Germany Hamburg @ Markthalle
10月21日(火) Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar
10月23日(木) Germany Munich @ Backstage Werk
10月25日(土) Austria Vienna @ Simm City
先行販売: 2025年3月5日(水) 11:00(CET)/10:00(UK)/19:00(JST)
一般販売: 2025年3月7日(金) 11:00(CET)/10:00(UK)/19:00(JST)
チケット販売はコチラ http://lnk.to/MWAM-HATW2025
▼リリース情報
タイトル：XV e.p.
発売日：2025年3月12日(水)
＜仕様・価格＞
・初回生産限定盤（CD＋ブックレット）SRCL-13145～6 \3,300（税込）
※15周年記念48Pヒストリーブックレット付属（トールケース・特製三方背入り）
・通常盤（CDのみ）SRCL-13147 \2,500（税込）
・ファンクラブ限定盤（CD＋DVD）SRC8-38～9 \4,500（税込）
※DVDには2024年6月8日(土)＆9(日)に東京体育館で行われたFCツアー「FUN WITH A MISSION TOUR 2024」 最終公演より8曲のライブ映像を収録予定。
＜収録内容＞
・初回生産限定盤、通常盤共通
＜CD＞
01 Vertigo
02 Circles
03 REACHING FOR THE SKY
04 whispers of the fake
North America Tour 2024“Kizuna no Kiseki”in Mexico
05 INTO THE DEEP
06 Merry-Go-Round
07 Seven Deadly Sins
08 blaze -Acoustic Ver.-
09 Dark Crow
10 Dead End in Tokyo
11 My Hero
12 絆ノ奇跡
・ファンクラブ盤
＜CD＞
01 Vertigo
02 Circles
03 REACHING FOR THE SKY
04 whispers of the fake
＜DVD＞
FUN WITH A MISSION TOUR 2024
distance
WELCOME TO THE NEWWORLD
TAKE ME HOME
SCENT OF YESTERDAY
アカツキ -Acoustic Ver.-
NEVER FXXKIN' MIND THE RULES
モラトリアム
ROCK IN THE HOUSE
ご予約はコチラ
https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG
▼先行配信曲
「REACHING FOR THE SKY」ミュージックビデオURL
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iv7NPL1s2A0 ]
「REACHING FOR THE SKY」配信URL
https://MWAM.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKYIn
▼国内ツアー情報
＜MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞
※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。
2025年2月1日(土) 宮城
セキスイハイム スーパーアリーナ
OPEN：16:00／START：17:00
[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年2月22日(土) 新潟
朱鷺メッセ
OPEN：16:00／START：17:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
2025年3月1日(土) 愛知
愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
OPEN：15:30／START：17:00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年3月2日(日) 愛知
愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
OPEN：14:30／START：16:00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年3月8日(土) 北海道
北海道立総合体育センター 北海きたえーる
OPEN：16:00／START：17:00
[問] マウントアライブ 050-3504-8700
2025年3月15日(土) 福岡
マリンメッセ福岡 A館
OPEN：16:00／START：17:00
[問]キョードー西日本 0570-09-2424
2025年3月22日(土) 神奈川
神奈川・Kアリーナ横浜
OPEN：15:30／START：17:00
[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
2025年3月23日(日) 神奈川
神奈川・Kアリーナ横浜
OPEN：14:30／START：16:00
[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
2025年4月12日(土) 兵庫
ジーライオンアリーナ神戸
OPEN：16:00／START：17:00
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
2025年4月13日(日) 兵庫
ジーライオンアリーナ神戸
OPEN：15:00／START：16:00
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
2025年4月19日(土) 香川
あなぶきアリーナ香川
OPEN：16:00／START：17:00
[問] デューク高松 087-822-2520
2025年5月9日(金) 石川 ＜追加公演＞ツアーファイナル
石川県産業展示館4号館
OPEN 18:00／START 19:00
[問]キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
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■MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025
ツアーセットリスト投票企画特設サイト
https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025
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▼デジタル企画
＜Tales of Purefly “Story Movie”＞
視聴期間：2024年12月24日(火)00:00～2025年3月20日(木)23:59
【国内】
https://stagecrowd.live/MWAM10th/
【海外】
https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/
※日本国内からはアクセスできません。
視聴チケット
デジタルブック（日本語版）配信チケット \2,000（税込）
デジタルブック（英語版）配信チケット \2,000（税込）
視聴のみ配信チケット \ 1,000（税込）
＜アーティスト関連サイトおよびSNS＞
MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/
X: https://x.com/mwamjapan
Staff X: https://x.com/mwaminfo029
Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/
Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/
LINE: manwithamission
＜プロフィール＞
MAN WITH A MISSION
頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。2024年には「North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Cruncyhroll」を実施。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年にバンド結成15周年を迎えた。