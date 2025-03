WANIMA、本日公開の新曲『存在』ミュージックビデオに俳優の”櫻井海音”出演！少年期の葛藤や夢に向かって真っ直ぐ進む主人公を熱演！

株式会社Bear Book『存在』ミュージックビデオサムネイル

本日3月4日(火)19時に、新曲『存在』のミュージックビデオをWANIMA公式YouTubeチャンネルで公開しました。本楽曲は、花キューピットとのCMタイアップ曲となり、公開されたミュージックビデオでは、俳優の櫻井海音が主人公を熱演。WANIMA KENTAの過去を描いた作品であり、家庭環境による少年期の葛藤や祖母との思い出、そして、音楽との出会いで夢に向かって真っ直ぐ進む姿を描いています。今は会うことが叶わない祖母への感謝と想いが伝わる作品となっています。

■WANIMA KENTAよりコメント

いろんな家族の形がある中で複雑な家庭環境に育ち、劣等感を感じたりトラウマになってる方も多いと思います。僕はそれを音に変えることで何とか今までやってこれました。

時間がない中で沢山の方々がこのMVを完成させる為に力を貸して下さいました。

支えてくれたみんなの存在に感謝しかありません。

大事に想う方の存在を感じながら聞いて下さい。

■WANIMA ミュージックビデオ『存在』

3月4日(火)19時 公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=erw5pPqJQa0 ]

■楽曲情報

WANIMA Single『存在』

配信日:2025年3月4日(火)

配信リンク:https://linkco.re/6D2shN4T

■WANIMA プロフィール

KENTA、KO-SHIN、FUJIからなる2010年結成の東京都在住熊本県出身スリーピースロックバンド。

2014年10月に1st Mini Album「Can Not Behaved!!」をリリース。2017年12月には「NHK紅白歌合戦」に初出演を果たし、2018年1月にはメジャー1st Full Album「Everybody!!」をリリース。2023年10月にはメジャー3rd Full Album「Catch Up」をリリースし、2024年1月26日に「1Time」をデジタルリリース。

同年8月24,25日に地元熊本にて自身主催フェス「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024」を開催。

2025年4月からは12月18日(水)に発売となったNEW EP「Sorry Not Sorry」を冠としたツアー「Sorry Not Sorry TOUR」を開催予定。

公式サイト: https://wanima.net/

Instagram : https://www.instagram.com/wanima_wanima/

Twitter : https://x.com/WANIMA_OFFICIAL

Youtube:https://www.youtube.com/@wanima

■ミュージックビデオ出演/櫻井海音 プロフィール

2001年4月13日生まれ。東京都出身。

幼少期、東京ヴェルディジュニアユースに所属。

NHK連続テレビ小説「エール」(20年)や「逃げるは恥だが役に立つ」(21年)への出演をきっかけに俳優としての活動を本格的にスタート。

「嘘喰い」(22年)では初となる映画、「鎌塚氏、羽を伸ばす」(22年)では舞台初挑戦を果たす。フジテレビ系「ナイト・ドクター」(21 年)、TBS系「VIVANT」(23年)、テレビ朝日系「泥濘の食卓」(23年)、WOWOW「アオハライド」Season1・Season2(23年・24年)、FOD「愛してるって、言いたい」(24年)、Amazon×東映『【推しの子】-The Final Act-』(24年)、映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」(25年)に出演。

現在はTBS日曜劇場「御上先生」(25年)へ出演中。今月、映画「お嬢と番犬くん」が公開となる。