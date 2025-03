2025花キューピット母の日CM にWANIMAが楽曲「存在」を書き下ろし、CM出演は三浦翔平

花キューピット株式会社

一般社団法人JFTD花キューピット(所在地:東京都品川区 会長:堀切実)と花キューピット株式会社(所在地:東京都品川区 代表取締役:吉川 登)は、このたび2025年母の日キャンペーンキャラクターに三浦翔平さんを起用した新CMを3月4日より公開いたします。CM楽曲はWANIMAさんが花キューピットの母の日のために書き下ろしたオリジナルソング「存在」です。

三浦翔平さん出演、CM楽曲はWANIMAさん書き下ろし「存在」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hKXs6Kx_OrY ]

今回のCMでは、三浦翔平さんが「花キューピットのお花屋さん」となって登場します。青空の下、さわやかな笑顔で花束を手に、大きくジャンプする姿は、贈り主の想いを届ける喜びや、お母さんの感動と笑顔を想像する心の高鳴りが表現されています。

出演:三浦翔平

CMソングは、ストーリー性豊かな楽曲で、幅広い層に支持されるロックバンドWANIMAさんに制作を依頼しました。花キューピットの母の日のために書き下ろされた「存在」は、作詞作曲を担当したKENTAさんが、母親代わりに育ててくれた祖母を思い浮かべながら、自身の実体験を歌詞に綴った楽曲です。坂道や潮風といった海辺の街の情景、作ってくれたお弁当、時に一言多いやりとりなどがリアルに描かれ、その存在の大きさが表現されています。「寄り添える曲で、聴いた人が思い浮かぶ大事な人に当てはまるようなメロディと歌詞になればと思って制作しました」とKENTAさんが語るように、聴く人それぞれの心に自分のふるさとが思い浮かぶような一曲に仕上がっています。

WANIMA「存在」OFFICIAL MUSIC VIDEO(https://youtu.be/erw5pPqJQa0)

WANIMA特別インタビュー「お母さん最強。お母さんもやっぱり人やから、完璧じゃなくていい」

レコーディングスタジオにお邪魔して、楽曲「存在」の制作プロセスなどをインタビューしました。

―書き下ろし楽曲「存在」ができたプロセスを教えてください

KENTAさん

「母の日のテーマ曲ということで、僕、ばあちゃんに育てられたんです。僕からしたら母親であるばあちゃんを思い浮かべてつくりました。いつも激しい曲がWANIMAは多いですけど、今回は激しいとかじゃなく、寄り添える曲で、聴いた人が思い浮かぶ大事な人に当てはまるようなメロディと歌詞になればと思って制作しました」

―母の日や、「存在」の歌詞にもなっている、子供時代の家族の思い出を教えてください

FUJIさん

母が助言してくれたのを無視して、デコに深い傷を負ったり、トラブルに巻き込まれたりしていたので、察知能力じゃないけどわが子を守るっていうのがすごいあると思う。母は偉大だなって思います。照れくさくて母の日に母に感謝を告げることができない子供でしたが、今は毎年母の日にひとこと連絡するようにしてます。

KOSHINさん

ぼくもばあちゃんに育てられたんです。まわりはみんなお母さんというなかでいろいろ思うところあったんですけど、母の日というイベントがせっかくあるので、自分なりに感謝を伝えたいと小さいなりに思って、ばあちゃんの肩もんだりとかしてました

KENTAさん

歌詞のとおり、ひとこと多いばあちゃんで、長くいるとけんかになっちゃうので、もしまた会えるなら一瞬でいいなと思って。ありがとうごめんねって歌詞は、ばあちゃんに対して後悔していることが多いので。ばあちゃんはもう亡くなったんですけど、また会えるんやもんなって思うと気が楽ですね

―全国のお母さんにひとこと

KENTAさん

お母さん最強っすよ。お母さんもやっぱり人やから、だらしないとこもあると思うし、疲れるときも大変なときもあるけど無理してほしくないし、完璧じゃなくていいんかなって。母の日くらいは休んでいいのかなって思います。

WANIMAさんプロフィール

KENTA、KO-SHIN、FUJIからなる2010年結成の東京都在住熊本県出身スリーピースロックバンド。2017年12月には『NHK紅白歌合戦』に初出演を果たす。2022年9月から地元熊本にて自身主催フェス「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL」を毎年開催。2025年4月から、2024年12月18日に発売となったNEW EP「Sorry Not Sorry」を冠としたツアー「Sorry Not Sorry TOUR」を開催予定。

三浦翔平さんプロフィール

1988年6月3日、東京都出身。『第20回ジュノンボーイコンテスト』フォトジェニック賞、理想の恋人賞を受賞。2008年、ドラマ『ごくせん』(日本テレビ系)で俳優デビュー。2010年、映画『THE LAST MESSAGE 海猿』で第34回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。

2022年、映画「嘘喰い」、ドラマ「新・信長公記~クラスメイトは戦国武将~」、自身初となるミュージカル「カーテンズ」に出演。2024年にはNHK大河ドラマ『光る君へ』に出演。また、ABEMA「私たち結婚しました」シリーズのMCや、情報バラエティ番組 「ポップUP!」に火曜パーソナリティとして出演するなど多岐に渡り活躍している。

合計947名様に当たる「花キューピット母の日キャンペーン」も実施中

1名様に三浦翔平さんからお花をお渡しするほか、サイン入りポスター、Amazonギフトカード1万円分など計947名様にプレゼントが当たる豪華キャンペーンを実施中です。

応募条件や応募方法、その他詳細は、花キューピット加盟店または、母の日キャンペーンページ(https://www.i879.com/mother/campaign/c01/)にてご確認ください。

花キューピットとは

「花キューピット」は注文者に代わってお花屋さんがお花で気持ちを直接お届けするサービスです。花キューピット加盟店もしくはオンラインストアで注文をいただくと、お届け先近くの加盟店へ連絡が入り、その加盟店がフラワーギフトをつくって届けます。遠距離の配送を行わずにお届け先近くから直接お届けするため、その配送しなかった距離分のCO2排出抑制に貢献しています。また花店から手渡しで配送するため梱包材や緩衝材などの配送ごみが最小限で済みます。

■今後の展望

花キューピットグループは「心に花を添えて贈り、感動を生み出す」をブランド・コンセプトに、様々なキャンペーンの実施を通じて、新しい花贈りの文化を啓発する活動を続けてまいります。

■一般社団法人JFTD花キューピット

代表者 :会長 堀切実

所在地 :東京都品川区北品川4丁目11番9号日本フラワー会館

事業内容 :花贈り・花文化の普及(花育活動含む)/花贈り・花文化に関する研究調査/花贈り・花文化の国際交流/花き産業の活性化を促進するための人材育成/花キューピット取引関連(生花通信配達取引事業)/花とみどりのギフト券発行/会員のための共同事業(共同受注事業、共同購買事業、共同宣伝事業)

公式サイト :https://www.hanacupid.or.jp/

■花キューピット株式会社

代表者:代表取締役 吉川 登

所在地:東京都品川区北品川4丁目11番9号日本フラワー会館2階

主な事業内容:花キューピットブランドによる生花の通信配達受注業務/花材供給事業/小売支援事業

URL :https://www.hana-cupid.co.jp/