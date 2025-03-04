18TRIP×JR東日本 全体会議応援キャンペーン実施決定！
株式会社リベル・エンタテインメントと株式会社ポニーキャニオンがおくる、近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP（エイティーントリップ）』（iOS/Android）は、4月20日(日)に開催される「18TRIP presents “HAMAツアーズ全体会議”」応援キャンペーンとして、JR横浜駅とのコラボを実施することをお知らせします。
本キャンペーンでは、全体会議キービジュアルのパネル設置や応援ポスター企画を実施いたします。
応援ポスターではポスター内にご希望のお名前掲載ができるプランや、ゲーム内称号（『称号名：HAMAツアーズ後援会 2025』）のプレゼントもございます。
「18TRIP×JR東日本 全体会議応援キャンペーン」概要
【全体会議キービジュアルを使用したパネル展示】
横浜駅構内にて全体会議のキービジュアルを使用したパネルを展示！
■日時
2025年4月19日(土)～2025年4月20日(日)
10:00～19:00
※時間外にお越しいただいてもご覧いただけませんのでご注意ください。
※混雑時はお客様の安全を考慮し列形成を行わせていただく場合がございます。スタッフの指示には必ず従っていただきますようお願いいたします。
■場所
JR東日本 「横浜」駅 改札外「YOKOHAMA SEEDS」
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
【全体会議応援ポスター掲出】
JR横浜駅改札内にて全体会議応援ポスターを掲出！
■キャンペーン参加受付開始日時
2025年3月5日(水)16:00
▽キャンペーン参加ページ
https://cheering-ad-cf.jeki.co.jp/projects/0055
運営：株式会社ジェイアール東日本企画応援広告事務局「Cheering AD」
■ポスター掲出期間
2025年4月14日(月)～2025年4月20日(日)
■場所・ポスター種類
JR東日本 「横浜」駅 改札内
B1ポスター（タテ1,030mm×ヨコ728mm）
・ポスターは１.R1ze(らいず)、２.Day2(でいず)、３.Ev3ns(いぶんず)、４.L4mps(らんぷす)、５.コンダクターズの5種類を用意しております。各種1枚ずつでの掲出です。
・また、掲出期間に別種類のポスターを1枚掲出します。お名前(ニックネーム)の掲載はございません。
■販売価格・内容
1口5,000円(税込)プランまたは3,000円(税込)プランから何口でもご支援いただけます。
プラン内容によりセット内容が異なりますのでお申込みの際はよくご確認の上お申し込みをお願いいたします。
●1口5,000円(税込)プラン
お名前(ニックネーム)掲載、掲出ポスターデータ全種プレゼント、ゲーム内称号（『称号名：HAMAツアーズ後援会 2025』）プレゼントがセットになっています。
受付終了日時：2025年3月16日(日)23:59
・ご参加いただいた方のお名前(ニックネーム)がポスターに掲載されます。
・お申込時にお名前(ニックネーム)を全角10文字(半角20文字)以内でご入力下さい。
・一度に2口以上ご購入の場合、お名前をより大きくポスターに掲載していただけます。
・お名前(ニックネーム)を掲載するポスターはご指定いただけません。ポスターにはご参加いただいた皆様のお名前(ニックネーム)を振り分けて掲載します。
・数に限りがありますので、お申込みいただけない場合もございます。
●1口3,000円(税込)プラン
「HAMAツアーズ後援会一同」でのお名前掲載、掲出ポスターデータ全種プレゼント、ゲーム内称号プレゼントがセットになっております。
受付終了日時：3月23日(日)23:59
・ポスターには「HAMAツアーズ後援会一同」での掲出となり、お名前(ニックネーム)は掲載できません。
■目標金額
1,500,000円（税込）
・目標金額に至らなかった場合でも、ポスターを掲出いたします。
・目標金額を超え余剰が発生した場合は、YOKOHAMA SEEDS内展示の制作・装飾費用等に充当させていただきます。
■ご案内
・ご参加にはアカウント登録が必要です。
・未成年の方はご参加いただけません。また、保護者の同意を得ている場合や、保護者が代理でお申し込みされた場合でもご参加いただけません。
・内容は変更となる場合がございます。
■詳細ページ
注意事項などキャンペーンの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。
https://18trip.jp/news/info/1268/
お問い合わせは、JR東日本 推しSta！運営事務局までお願い致します。
【本キャンペーンお問い合わせ先】JR東日本 推しSta！運営事務局 oshista@jreast.co.jp
【推しSta！ホームページ】https://www.jreast.co.jp/life/oshista/news.html/
※本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
■『18TRIP』詳細
タイトル：18TRIP（読み方：エイティーントリップ）
配信開始日：2024年5月23日（木）
価格：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)
カテゴリー：近未来おもてなしアドベンチャー
企画・制作・運営：株式会社リベル・エンタテインメント
音楽制作：株式会社ポニーキャニオン
開発：株式会社フリースタイル
キャラクターデザイン：およ
メインシナリオライター：樋口美沙緒、休養沢ライチ
対応OS：iOS/Android
※機種によりご利用頂けない場合があります。
App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id6476969262
Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.eighteentrip
公式サイト：https://18trip.jp
公式X：https://x.com/18trip_official（＠18trip_official）
公式YouTube：https://www.youtube.com/@18trip_official（＠18trip_official）
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@18trip_official（＠18trip_official）
公式Instagram：https://www.instagram.com/18trip_official/（＠18trip_official）
権利表記：(C)18TRIP PROJECT
■株式会社リベル・エンタテインメントについて
リベル・エンタテインメントは、ソーシャルゲーム、スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエンタテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。
■株式会社ポニーキャニオンについて
音楽、アニメーション、映画、イベント、書籍等エンターテイメント全般におよぶ企画制作、販売をはじめ映画配給をも行う総合エンターテイメント企業。業界で唯一の地方活性化事業専門部署エリアアライアンス部を有しています。