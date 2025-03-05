ASUSから、GeForce RTX 5070 トリプルファン搭載グラフィックボード発売
シー・エフ・デー販売株式会社
ASUS『TUF-RTX5070-O12G-GAMING』
TUF-RTX5070-O12G-GAMING | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
本体＆パッケージ
本体
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/889_1_fe2ea627a46497fac5d4cc14740f3e4e.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-rtx5070-o12g-gaming.html
PRIME-RTX5070-O12G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
本体＆パッケージ
本体
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/889_2_10aa6e1a8fbbe220d4389b4b231dff6e.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx5070-o12g.html
PRIME-RTX5070-12G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 トリプルファン搭載 グラフィックボード
本体＆パッケージ
本体
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/889_3_b2609f4143901ee20af124e2ed80df1b.jpg ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx5070-12g.html
ASUS『TUF-RTX5070-O12G-GAMING』
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、NVIDIA GeForce RTX 5070グラフィックボードを発売いたします。
高耐久『TUF GAMING』シリーズ、性能とコストのバランスが良い『PRIME』シリーズのモデル展開となっています。
高い冷却性能を備えたAxialテクノロジーファンを3基搭載しており、パフォーマンスを発揮する際も安定動作。
セミファンレス機能や耐久性の高いデュアルボールベアリングファンを採用。
基板はバックプレートにより剛性を高めており、組立時の衝撃や接触から基板を守ります。
GeForce RTX 5070
TUF-RTX5070-O12G-GAMING | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
本体＆パッケージ
本体
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/889_1_fe2ea627a46497fac5d4cc14740f3e4e.jpg ]
想定売価：\169,800前後(税込)
発売予定：2025年3月5日 23時～
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-rtx5070-o12g-gaming.html
PRIME-RTX5070-O12G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 トリプルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード
本体＆パッケージ
本体
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/889_2_10aa6e1a8fbbe220d4389b4b231dff6e.jpg ]
想定売価：\149,800前後(税込)
発売予定：2025年3月7日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx5070-o12g.html
PRIME-RTX5070-12G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 5070 トリプルファン搭載 グラフィックボード
本体＆パッケージ
本体
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/889_3_b2609f4143901ee20af124e2ed80df1b.jpg ]
想定売価：\144,800前後(税込)
発売予定：2025年3月7日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx5070-12g.html