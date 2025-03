最大80%OFF！2025年最初の楽天スーパーSALEをお見逃しなく！｜Naturecan

Naturecan株式会社

・3月4日(火)20:00~3月11(火)1:59まで楽天スーパーSALEが開催

・大人気CBD製品・プロテインが超特価!

・お得なクーポンやプレゼントもご用意

・THC成分ゼロ(検出限界以下)

・第三者機関により品質試験済み

今年初の楽天スーパーSALEが開催!

Naturecan楽天市場店はこちら :https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

英国発CBD専門店Naturecanは、3月4日(火)20:00~3月11(火)1:59まで開催される楽天スーパーSALEにおいて、人気商品のCBDオイルやクリアホエイプロテインをはじめとする数多くの商品を最大80%OFFにて販売致します。

セール概要

■期間:3月4日(火)20:00~3月11(火)1:59

■割引率:最大80%OFF

■内容:

目玉商品の一部をご紹介

- 人気CBD商品やプロテインをはじめとするFitnessサプリメントが超特価!- 7日間限定クーポンをご用意!1.7,000円以上のお買い物で777円OFFクーポン2.CBDオイル製品がスーパーセール価格からさらに25%OFFクーポン※決済時の金額- 対象金額以上の決済でロディオラサプリメントをプレゼント!期間:2025年3月3日(月)20:00~2025年3月11日(火)01:59楽天スーパーセール特設サイト :https://www.rakuten.co.jp/naturecan/contents/ss-naturecan-0325/

【50%OFF】冬こそ紫外線ケア◎Gホワイト60粒入り

内側から輝く透明感を手に入れる

美容クリニックでも人気の酵母由来の成分

蓄積した肌ストレスに強力アプローチ

お酒をよく飲む方にもおススメ

美しく年齢をかさねたいすべての世代向け

最近疲れが取れないという方にも◎

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/naturecan/v_39992282087529/?l-id=contents_widget_filtered_item_list

【60%OFF】1個買うと1個無料!CBDグミ(ビーガン対応)

おいしく気軽にCBDを摂取可能

オイルの風味が苦手な方にもオススメ◎

ブロードスペクトラムCBDの使用

天然香料と天然着色料(野菜と果実由来)使用

4種類の味(スイカ、ミカン、ラズベリー、レモン)詰め合わせ

THC 0.0%保証

第三者機関で試験済

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/naturecan/v_28833487519849/?l-id=contents_widget_filtered_item_list

【40%OFF】過去最安値!コラーゲンペプチド オレンジ味:3,000円

世界が注目の特許取得済の3種のバイオアクティブコラーゲンペプチド*¹を使用

1食分当たり12500mgのドイツ製造高品質コラーゲンペプチド含有

さらっと溶けやすいパウダータイプ

美味しく毎日続けられるコラーゲン

美容と健康をサポートするオールインワン商品

内容量:オレンジ 300g(20食分)

*¹ TENDOFORTE(R)、FORTIGEL(R)及びVERISOL(R)含有で、GELITA AGの登録商標です

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/naturecan/v_40709444894827/?l-id=contents_widget_filtered_item_list

【35%OFF】まるでジュースの美味しさ◎クリアホエイプロテイン1kg:7,145円~

Mybestプロテインランキング1位受賞!

一食分あたり24/25gのたんぱく質

低糖質・低脂質

100%天然着色料を使用

ベジタリアンの方にも

※シェイカーは別売りです

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/naturecan/p_7010519679081/?l-id=contents_widget_filtered_item_list

新生活の心強い味方に◎CBD初心者セット:6,999円

20,000円相当の商品が楽天SS限定で超特価に!

「CBDってなに?」「CBDを利用したいけどちょっと不安……」

そんなお客様にピッタリなボディケア・ドリンク・オイルの初心者セット。

低濃度からお手頃にCBDを始めるにはコチラ◎

●THCゼロ保証(検出限界以下)

●オーガニックMCTキャリアオイル使用(CBDオイル)

●ヴィーガンフレンドリー

●第三者機関による試験済

Naturecanについて

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」(自然に寄り添って/できるだけ自然に近く)というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使ったり、環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

Instagram: https://www.instagram.com/naturecanjp/

Twitter:https://x.com/NaturecanJP

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

