「第31回全日本スキー選手権大会スノーボード競技スロープスタイル」男子は長谷川帝勝 選手、女子は石井斐毬 選手が優勝
2025年3月4日（火）「第31回全日本スキー選手権大会スノーボード競技・種目スロープスタイル」男子表彰式
「第31回全日本スキー選手権大会スノーボード競技・種目スロープスタイル＆ビッグエア」はFIS公認大会のスノーボード・スロープスタイルおよびビッグエアの中でも日本最大級の規模を誇り、国内の頂点を決める大会です。
本大会の魅力は、日本で開催される大会の中でも現在ワールドカップを転戦している国内トップ選手が参加するため、世界基準の滑りを観覧することができる点です。
スロープスタイルおよびビッグエアのダイナミックで魅力的な競技性に加え、選手も観客の皆さまも楽しむことができる、国内で権威のある注目大会です。
2025年3月4日（火）「第31回全日本スキー選手権大会スノーボード競技・種目スロープスタイル」長谷川帝勝 選手
3月4日（火）スロープスタイル男子の試合結果は、凱旋帰国した世界王者の長谷川帝勝（HASEGAWA Taiga）選手が圧巻の勝利。スロープスタイル女子は次世代のライダーたちが出場。石井斐毬（ISHII Himari）選手が全日本初優勝を飾りました。
今大会のハイライト番組が、3月30日（日）にCS放送チャンネル「フジテレビNEXT」で決定しています。
2025年3月4日（火）スロープスタイル男女の試合結果は下記の通りです。
＜スロープスタイル 男子＞
1 HASEGAWA Taiga 88.68
2 MIYAMURA Yuto80.04
3 KITAYAMA Hakuto 78.92
4 KIMURA Kira 78.66
5 NAGARA Hiroaki 67.6
6 SUZUKI Shun 66.36
7 YANAGIHARA Uta 61.28
8 KIMATA Ryoma 57.14
9 TSUCHIYA Hasumi 54.24
10 WATANABE Hiromu 45.74
＜スロープスタイル 女子＞
1 ISHII Himari 82.44
2 SHISHIDO Nanoha 77.86
3 KATO Imari 72.58
4 OZAHATA Riko 42.9
5 KONO Kanna 38.78
6 KATO Hinoka 30.68
＜開 催 概 要＞
名 称：
第31回全日本スキー選手権大会
スノーボード競技・種目スロープスタイル＆ビッグエア栂池高原
国際スキー・スノーボード連盟 FIS公認大会
日 程：
2025年3月4日（火）スロープスタイル 男女予選、決勝
2025年3月5日（水）ビッグエア 男女予選、決勝
※3月3日（月）は公式練習
会 場：
栂池高原スキー場 OAKLEY TG PARKS（長野県北安曇郡小谷村）
https://www.tsugaike.gr.jp/
主 催：
公益財団法人全日本スキー連盟
主 管：
公益財団法人 神奈川県スキー連盟・ジャイロテクノロジー株式会社
運 営：
Hakuba Freestyle Open 2025 大会事務局
協 力：
栂池高原スキー場、THE PARKS、フジテレビNEXT、FOD
協 賛：
ブックオフコーポレーション株式会社 / Monster Energy Japan / OAKLEY Japan / SLAB SNOBOARDS / SALOMON / AIRWALK
公式HP / 公式SNS：
https://www.bookoff.co.jp/event/lp/jsba.html
https://sajdb.shikuminet.jp/snowboard/2025/competition/3825
https://www.instagram.com/ajcs_sb_ssba/