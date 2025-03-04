『島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー2025』奥州市文化会館Zホール公演を「チケットペイ」にて申し込み受付開始！
ジャンルを超越した屈指の歌唱センスで魅せます！聴かせます！感動をお届け致します！
【公演概要】
公演名 ：島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー2025
会 場 ：奥州市文化会館Zホール
日 時 ：2025年5月14日(水)
昼の部14：00開演
夜の部18：00開演
チケット発売日：販売中
申し込みページ：
島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー 2025 輝燦 IN 奥州【昼】
SS席7,500円、S席6,500円、A席6,000円
https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=53776
島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー 2025 輝燦 IN 奥州【夜】
SS席7,500円、S席6,500円、A席6,000円
https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=53777
問合せ：世界芸能株式会社
https://sekaigeinou.co.jp
■「チケットペイ 」とは
イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。
サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/
■株式会社メタップスペイメントについて
「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」を企業理念に掲げ、カード決済をはじめコンビニ決済、店舗向け端末決済など多種多様な決済手段を提供している決済代行会社です。
<会社概要>
会社名：株式会社メタップスペイメント
所在地：東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー5階
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.metaps-payment.com
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■本件に関するお問合せ
株式会社メタップスペイメント
チケットペイグループ
mail：ticket@metaps-payment.com