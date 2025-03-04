中小企業DX推進セミナー：3/14開催！「経営者の本気度」が成功のカギ！
2025年3月14日（金）、プラザおおむらにてDXセミナーを開催いたします。本セミナーでは、ものづくりテラス代表 林芳樹氏による特別講演「経営者の本気度」を実施。
組織の壁、意識の壁、組織風土の壁、情報の壁といった、DX推進における様々な障壁を乗り越えるための具体的な方法を、豊富な事例を交えて解説します。
第二部では、株式会社ナカガワ 中川有二社長による業務改革事例紹介、MiSERU株式会社 津田社長によるBPR事例紹介、そして再春館システム株式会社より、本改革の「肝」にあたるシステム「U+てんかす」のお披露目を行います。
第三部では、林芳樹氏、DXPower代表 辻野一郎氏、中川有二氏によるパネルディスカッション「天かす！やらかす！デラックス（DX）トーク！」を実施。「生産性向上って言っても…」「IT導入にお金はどれくらいかかるの？」といった、中小企業経営者の皆様が抱える率直な疑問に、経験豊富なパネラー陣が本音で答えます。
セミナー概要
日時:2025年3月14日（金） 12:00開場 13:00開演
場所:プラザおおむら
対象:中小企業経営者、DX推進担当者
参加費:無料
主催:MiSERU株式会社(https://miseru-inc.com/)
後援:大村市産業支援センター(https://omura-sangyoushien.com/)、大村商工会議所(https://www.omuracci.com/)
協賛:再春館システム株式会社(https://www.saishunkansys.com)、＋BAC
協力: LINE WORKS(https://line-works.com/ai-product/ocr/)、サイボウズ(https://cybozu.co.jp/)、福岡情報ビジネスセンター(https://fbicenter.co.jp/)
特設サイト:https://sites.google.com/miseru-inc.com/event-20250314/
お申込み方法:
・以下お申込みフォームよりご応募をお願い致します。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnB7U2NlL1FVuBrIay4unESf0TVIsj8nwYw4gHHCpzuobeHA/viewform
※当日のオンライン配信はおこないません。