【新発売】上から入れて前からも出せる！５cmアップで増えても安心！竹炭収納ケース衣類用を販売開始

株式会社アルファックス

健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、上から入れて前からも出せる「竹炭収納ケース衣類用」の発売を開始致しました。

衣替え安心。薄手のTシャツから真冬のアウターまで、収納力アップで上手に収納可能です。

ファスナーで５cmの伸縮が可能！衣類が増えても安心。

嵩張る冬物を収納する際や、詰め終わったのに入れ忘れを発見した時など、サイドにあるファスナーで５cmアップできます。

面ファスナーがついた、竹炭シート入りの２枚の仕切り。

取り外し可能で好きな位置に固定できます。

取っ手付きで持ち運び楽々

透明窓から中身がひと目でわかる。

重ね置きもできて便利。

未使用時はコンパクトに畳んで部屋の隅に。

使わないときも場所を取らずにしまえます。

収納の目安(５cmアップ時)※服の種類により異なります。

・セーター：約21～27枚

・シャツ：約39～48枚

【商品名】竹炭収納ケース衣類用

【販売価格】本体価格：2,200円(税込)

【商品サイズ】幅58・奥行36・高さ32(cm)

【商品重量】780g

【材質】本体：ポリプロピレン 窓：EVA 中芯：紙

詳細を見る :https://www.al-phax.co.jp/idea/1189-712503Amazon販売ページ :https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E8%A1%A3%E9%A1%9E%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E8%A1%A3%E9%A1%9E%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E5%B9%8558%C3%97%E5%A5%A5%E8%A1%8C36%C3%97%E9%AB%98%E3%81%9532cm-AP-712503/dp/B0DVGVHXJG/ref=sr_1_7?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2N1G21OS25VHY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.M4ZOgBQJLCmx1wmSzxuYDAbGsOMnVBvN7wi1eicsAStaWZFBer-e2M5TTnjFrHzRWv7FHn3tNeHtL0GqnPslnPC4SBJG4bGolM3D36SpMofwotqM9Y7XQak-x_Sf9KvX0rGJcTVi-J9J-iI6WIo7T9HCy0MkaRSlRfv3bBqEeDLS5eKV6S90aFuZSvzBJGezwM_uZEKTm5LFuy5EEXWHSxsKhd9PL6Ggauo3n-aX-gJOqBZy9dLzA-yhKj9WgZk5b9YxB9JziTRuizqscs1cKCZgUU_3gFBcosRdIb6nY2CrywflK1240aBhH-76t6lVjSsdTqCN5BNAyUwzwsfjcpJ9oWrKgP-XH7FNBycnaOstgEeMMIX9MHG4GDSIo2o0yjQQCPSSDEAm2rV_K7VF94nDHydd30b2D3nYF1SlvYIe6QhhwmuZJRsrxw5-JETc.zimXnJidxpil1nYwAFC6iG7Za-lm39Uggxs6sIZ2syQ&dib_tag=se&keywords=%E8%A1%A3%E9%A1%9E%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9+%E7%AB%B9%E7%82%AD&qid=1740456206&sprefix=%E8%A1%A3%E9%A1%9E%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9+%E7%AB%B9%E7%82%AD%2Caps%2C180&sr=8-7

■会社概要

商号 ： 株式会社アルファックス

代表者 ： 代表取締役 由良 充啓

所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ

設立 ： 平成11年10月

事業内容 ： 企画製造卸販売

資本金 ： 4,300万円

URL ： http://www.al-phax.co.jp/

お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation