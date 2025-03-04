『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』にて今だけ！最初の2ヵ月 月額50円キャンペーン実施中！！

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

PLAN Kエンタテインメント株式会社（東京都品川区、代表取締役社長 崔相基）は、Prime Video内のサブスクリプション『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』（以下「アジアプレミアム」といいます）にて、2025年3月４日（火）～3月24日（月）の期間中、アジアプレミアムに新規または再加入でご登録いただくと最初の2ヵ月間 月額50円（税込）にてお試しいただけるお得なキャンペーンを実施致します。

（※アジアプレミアムをご利用頂くにはAmazonプライム会員への登録が必要です。※キャンペーン終了後は月額基本料550円（税込）が自動的に発生し、解約のお申し出がない限り、契約は継続されます。）

観始めたら止まらない、愛と欲望が渦巻くドロドロ愛憎劇！＆最恐の復讐劇！

社会現象を巻き起こした、中毒者続出の大人気作「ペントハウス」「ペントハウス２」「ペントハウス３」と、その「ペントハウス」シリーズの監督と脚本家が再びタッグを組んで誕生した衝撃作「7人の脱出」「7人の脱出 season2―リベンジ―」、この全シリーズがアジアプレミアムで見放題！ しかも、「ペントハウス」シリーズの吹替版配信があるのはアジアプレミアムだけ！ 家事や作業の合間の“ながら視聴”も可能です。

・全シリーズの視聴はコチラ

「ペントハウス(https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0D1JJXJRX)」 「ペントハウス２(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B92/dp/B0CVFYBNMC/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=26I2KRFY7RJ9B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.2hHDB2N5K1fJQdGVgjxzEjcKw9D4RDpFfWVSCIkqIBrLADp19Xros_wmMyLv4deCM63Z416PIGZ51mor_PR30Qx4KrfXIDXtkh-gEqPujc72gRj7LxAPl532EZcelFQDe61sGwxyaXP6xfxOAj0aiFrq26Q2LcYHDXk8ic2gR6bkhJZmndzP7o2Z83UTlg_bwvG69Cd0OCvWZjrwYaxUEcykC0DUdisgpnJmdrKZ3fg.TypqIDx5g2cKu7uGxQ9A9grDsVphMB752S83OkfBMHQ&dib_tag=se&keywords=%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9&qid=1722235155&s=instant-video&sprefix=%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9,instant-video,187&sr=1-5)」 「ペントハウス３(https://www.amazon.co.jp/%E5%9B%B0%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%85%84%E8%B2%B4/dp/B0B8JZVM7N/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2QWLJDSC6FF7K&keywords=%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9&qid=1702343768&s=instant-video&sprefix=%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9,instant-video,209&sr=1-1)」

「7人の脱出(https://www.amazon.co.jp/%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AB%E6%B1%BA%E3%82%81%E3%81%9F/dp/B0CVVCRMPW/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=14TUQZZIC40UJ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nKFIpJS_-55zBc6cPJujqjXg7xb2ffnCogswCVS2q7sMbXyaCvzeXM1tWvrC_burGsZymGsAYI6TXDIWGBnPutqJfe0GEdeQE8t4EJeveuBgjceZVwHg5pyGveRnbSNVUkjSjqOzx0h8WuATz83nkmO-_vV9HP_D-7IhpHssLmm5WNcLltZJcNy4SFijAxL7xbDdBWSZOxyZG4pDEhb3bRfgtmhnUTyKcHG3z2sbABI.NRPzeriIi21VF1tpyCl_bBSRUhBZBtzLUps-reJ8Q3E&dib_tag=se&keywords=7%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%84%B1%E5%87%BA&qid=1717482840&s=instant-video&sprefix=7%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%84%B1%E5%87%BA,instant-video,196&sr=1-1)」 「7人の脱出 season2―リベンジ―(https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0DCYBP7Z8/)」

最強プロ集団による痛快アクションエンターテインメント！

法に代わって悪人への復讐を代行するスリル満点のシリーズ「復讐代行人～模範タクシー～」「復讐代行人２～模範タクシー～」もアジアプレミアムで見放題！ シーズン３の放送も決定した大ヒット作は見逃し厳禁！

・全シリーズの視聴はコチラ

「復讐代行人～模範タクシー～(https://www.amazon.co.jp/%E6%84%9B%E3%81%AE%E3%83%A0%E3%83%81/dp/B0B8NG695L/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=K0HHQHI4SEK&keywords=%E5%BE%A9%E8%AE%90%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E4%BA%BA&qid=1701400563&s=instant-video&sprefix=%E5%BE%A9%E8%AE%90%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E4%BA%BA,instant-video,188&sr=1-1)」 「復讐代行人2～模範タクシー～(https://www.amazon.co.jp/%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%88/dp/B0CXF8HMFY/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=30YSPFJGSU5MH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Tajmx11JchUwgTbkmfNxEf51hkzl9l2Rw0eNX9lobyo.MhT89o7LNXM6K-G4JJuu5vt_ULGhGbpYFgQomqFRuYc&dib_tag=se&keywords=%E5%BE%A9%E7%BF%92%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E4%BA%BA2&qid=1719905784&s=instant-video&sprefix=%E5%BE%A9%E7%BF%92%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E4%BA%BA2,instant-video,173&sr=1-1)」

不朽の名作、時代劇も豊富に取り揃え！

韓ドラ好きなら知らない人はいない不朽の名作「天国の階段」、大ヒットラブコメ「あやしいパートナー」、そのほか、「ホン・チョンギ」「王と私」といった時代劇まで、多彩なジャンルの作品がアジアプレミアムで見放題！

・視聴はコチラ

「天国の階段(https://www.amazon.co.jp/dp/B09HZ4L9ZL?tag=nesk0a2-22)」「あやしいパートナー(https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B08BY2ZYJJ/ref=atv_br_def_r_br_c_unkc_1_20)」「ホン・チョンギ(https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CHN3JCSD/ref=atv_br_def_r_br_c_unkc_1_9)」「王と私(https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CW3R4MYW/ref=atv_br_def_r_br_c_unkc_1_1)」

『アジアプレミアム』は、Amazonプライム会員の方がご利用でき、Prime Videoから登録をすれば、500作品以上のアジアコンテンツをすぐに見放題で視聴可能です。大人気シリーズ作品から往年の名作まで、視聴はお済みですか？このお得な機会に是非お試しください！

■『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』 最初の2ヵ月間 月額50円（税込）キャンペーン概要

●サービス名称 ： ドラマ&エンタメ☆アジアPremium

●キャンペーン期間： 2025年3月4日（火）～3月24日（月）23:59まで

新規または再加入のご登録で最初の2ヵ月間 月額50円（税込）！

※アジアプレミアムをご利用頂くにはAmazonプライム会員への登録が必要です。

※キャンペーン終了後は月額基本料550円（税込）が自動的に発生し、解約のお申し出がない限り、契約は継続されます。

※見放題対象作品はPrime Video アジアプレミアム内の作品に限ります。

●Prime Video アジアプレミアムURL ： https://www.amazon.co.jp/channels/asiapremiumjp

●公式ホームページ ： https://culture-pub.jp/asiapremium/

●キャンペーンページ ： https://www.culture-pub.jp/news/590/

『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』とは

『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』は、韓国ドラマやエンタメを中心にアジア各国のコンテンツを取り揃えたPrime Videoのサブスクリプションです。大ヒットしたチ・チャンウク主演「あやしいパートナー ～Destiny Lovers～」を始め、社会現象を巻き起こした衝撃作「ペントハウス」シリーズ、ハン・ソッキュ主演メディカルラブロマンス「浪漫ドクター キム・サブ」シリーズ、大人気痛快復讐劇「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズや、「女人天下」「薯童謠（ソドンヨ）」といった名作時代劇など新旧の韓国ドラマはもちろん、中国・韓国映画に加え、劇場版も大ヒットした人気ドラマ「美しい彼」「美しい彼 シーズン２」など、邦画・邦画テレビドラマへもジャンルを拡大し、充実したラインナップを取り揃えています。

PLAN Kエンタテインメント株式会社について

映像・出版・メディア・音楽・IPプロダクト等のエンタテインメントコンテンツの企画・製作を行うカルチュア・エンタテインメント株式会社と、韓国国内で全国ネットワークを構築し、マルチ地上波放送プラットフォームを保有する唯一の民営地上波放送会社である株式会社SBS（本社：大韓民国ソウル特別市陽川区、代表取締役社長：パク・ジョンフン）が、共同で韓流ドラマ及びその他コンテンツの日本における販売を目的に2017年設立。日本国内のアジアドラマファンに向け、様々なプラットフォームを通じ、質の高いコンテンツをご提供しています。

＜会社概要＞

会社名：PLAN Kエンタテインメント株式会社

代表者：代表取締役社長 崔相基

所在地：東京都品川区上大崎3-1-1

設立日：2017年9月13日

資本金：5千万円

URL ：https://culture-pub.jp/

事業内容：韓流コンテンツの日本における販売

※Amazon、Prime Videoおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。