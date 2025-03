中村倫也出演作など計10作品が登場！「どっぷりミュージカルDAYS！」3月16日(日)・23日(日)特集放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社MUSICAL『ルードヴィヒ~Beethoven The Piano~』ORIGINAL PRODUCTION BY ORCHARD MUSICAL COMPANY/MUSIC BY SOO HYUN HUH/BOOK BY JUNG HWA CHOO

CS放送「衛星劇場」では、「どっぷりミュージカルDAYS!」と題して、3月16日(日)と23日(日)に2週に渡ってミュージカル作品を一挙放送します。

中村倫也主演のMUSICAL『ルードヴィヒ~Beethoven The Piano~』 、主人公の浦野すず役を昆夏美と大原櫻子がWキャストで演じたミュージカル「この世界の片隅に」など話題のステージがラインナップ。屋良朝幸、中川晃教出演のミュージカル「SONG WRITERS」はテレビ初放送です。ぜひご覧ください!

3月16日(日)

- 午前9:30

MUSICAL『ルードヴィヒ~Beethoven The Piano~』

【出演:中村倫也、木下晴香、木暮真一郎、高畑遼大(Wキャスト)、大廣アンナ(Wキャスト)、福士誠治】

- 午前11:45

ミュージカル『DEVIL』(マイケル・K・リー出演回)

【出演:マイケル・K・リー、チェ・ミヌ 他】

- 午後1:45

ミュージカル『CROSS ROAD~悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ~』(相葉裕樹出演回)

【出演:中川晃教、相葉裕樹、有沙瞳、元榮菜摘、坂元健児、山寺宏一、春野寿美礼 他】

- 午後4:30

ミュージカル「この世界の片隅に」昆夏美・海宝直人出演回

出演:昆夏美、海宝直人、平野綾、小林唯、小向なる、音月桂】

- 午後7:30

ミュージカル『モンパルナスの奇跡~孤高の画家モディリアーニ~』

【出演:浦井健治、稲葉友、宮澤佐江、福田えり、俵和也、大津裕哉、鎌田誠樹、秋本奈緒美】

3月23日(日)

- 午前8:30

ミュージカル『アリージャンス~忠誠~』

【出演:濱田めぐみ、海宝直人、中河内雅貴、小南満佑子、上條恒彦、今井朋彦、渡辺徹】

- 午前11:00

ミュージカル『DEVIL』(中川晃教出演回)

【出演:中川晃教、チェ・ミヌ 他】

- 午後 1:00

ミュージカル『CROSS ROAD~悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ~』(木内健人出演回)

【出演:中川晃教、木内健人、加藤梨里香、元榮菜摘、坂元健児、畠中洋、春野寿美礼 他】

- 午後 4:00

ミュージカル「この世界の片隅に」大原櫻子・村井良大出演回

【出演:大原櫻子、村井良大、桜井玲香、小野塚勇人、小向なる、音月桂】

- 午後 7:30

ミュージカル「SONG WRITERS」 ※テレビ初放送

【出演:屋良朝幸、中川晃教、実咲凜音、相葉裕樹、青野紗穂、蒼木陣、東島京、コング桑田、武田真治 他】

ミュージカル「SONG WRITERS」 写真提供:東宝演劇部

