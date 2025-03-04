TVアニメ『地縛少年花子くん２』第9話（第9の怪）『カクシゴト』あらすじ＆場面カット公開！

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株式会社アニメイトホールディングス



月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして現在はTVアニメ『地縛少年花子くん２』が毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中。




今回、《第9の怪》『カクシゴト』のあらすじと場面カットを公開！



TVアニメ『地縛少年花子くん２』《第9の怪》場面カット＆あらすじ公開！


《第9の怪》


『カクシゴト』



寧々は普の手を取り学校を出る。この世界から逃げ出すために。


乗り気ではない普も、寧々を放っておくことはできずついていく。


夜の学校を抜けだし、自転車で街へ繰り出す二人。


それを阻むようにシジマは行く先々に現れる。


シジマから逃げていく先で、寧々と普は不思議な筆と出会う。











脚本：中西やすひろ


絵コンテ：佐藤高成


演出：水本葉月


総作画監督：伊藤麻由加、市川美帆


作画監督：伊藤哲也、古村祐香里、大野勉、小野木三斉、山形孝二、川本由記子、橋森有加


小紅楽、周鵬、包佳儀、殷鈞濤、林卓宇、湯君琰、姚佳男、王之菲、沈奕婷、曾旗莉、jeto


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TVアニメ『地縛少年花子くん２』


■放送情報


毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中！



※TVアニメ『地縛少年花子くん２』第9話（第9の怪）は放送時間及び、配信開始時間が変更となります。



放送時間


【変更前】3月9日(日)ごご4時30分～


【変更後】3月9日(日)ごご5時～（30分押し）


配信開始時間


【変更前】3月9日(日)ごご5時30分～


【変更後】3月9日(日)ごご6時～（30分押し）



■配信情報



各配信プラットフォームにて配信中！



・見放題配信


ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA



・レンタル配信


バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA



・最新話無料配信


ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送



※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。


※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。




■メインスタッフ



原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)



監督：福井洋平


シリーズ構成：中西やすひろ


キャラクターデザイン：伊藤麻由加


怪異デザイン：岩畑剛一


プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎



背景美術：小倉工房


美術監督：小倉宏昌


ＣＧ監督：梅田拓也


色彩設計：多田早希


撮影監督：嶋田瑞帆


オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）



音響監督：飯田里樹


音響制作：HALF H ・ P STUDIO


録音調整：天野龍洋


音響効果：宅間麻姫


音楽：高木 洋


音楽制作：ポニーキャニオン



アニメーションプロデューサー：福田杏樹


アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）


製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会



■キャスト



花子くん：緒方恵美


八尋寧々：鬼頭明里


源 光：千葉翔也


源 輝：内田雄馬


源てぃあら：久野美咲


蒼井 茜：土岐隼一


赤根 葵：佐藤未奈子



シジマメイ：花澤香菜


もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい


ミツバ：小林大紀


つかさ：緒方恵美


七峰 桜：安済知佳


日向夏彦：水島大宙


ヤコ：ゆかな


土籠：津田健次郎




＜公式HP＞


「地縛少年花子くん」ポータルサイト


https://hanakokun.com/



「地縛少年花子くん２」HP


https://hanakokun.com/2nd/



＜公式SNS＞


・X（旧・Twitter）


「地縛少年花子くん」公式


＠hanakokun_info


https://x.com/hanakokun_info



・TikTok


＠hanakokun_info


【公式】アニメ「地縛少年花子くん」


https://www.tiktok.com/@hanakokun_info



・Instagram


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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」


https://www.instagram.com/hanakokun__info/




※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください。


(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会