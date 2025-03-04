TVアニメ『地縛少年花子くん２』第9話（第9の怪）『カクシゴト』あらすじ＆場面カット公開！
月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして現在はTVアニメ『地縛少年花子くん２』が毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中。
今回、《第9の怪》『カクシゴト』のあらすじと場面カットを公開！
TVアニメ『地縛少年花子くん２』《第9の怪》場面カット＆あらすじ公開！
《第9の怪》
『カクシゴト』
寧々は普の手を取り学校を出る。この世界から逃げ出すために。
乗り気ではない普も、寧々を放っておくことはできずついていく。
夜の学校を抜けだし、自転車で街へ繰り出す二人。
それを阻むようにシジマは行く先々に現れる。
シジマから逃げていく先で、寧々と普は不思議な筆と出会う。
脚本：中西やすひろ
絵コンテ：佐藤高成
演出：水本葉月
総作画監督：伊藤麻由加、市川美帆
作画監督：伊藤哲也、古村祐香里、大野勉、小野木三斉、山形孝二、川本由記子、橋森有加
小紅楽、周鵬、包佳儀、殷鈞濤、林卓宇、湯君琰、姚佳男、王之菲、沈奕婷、曾旗莉、jeto
mono、gobble、松永一秀、拾月動画
TVアニメ『地縛少年花子くん２』
■放送情報
毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中！
※TVアニメ『地縛少年花子くん２』第9話（第9の怪）は放送時間及び、配信開始時間が変更となります。
放送時間
【変更前】3月9日(日)ごご4時30分～
【変更後】3月9日(日)ごご5時～（30分押し）
配信開始時間
【変更前】3月9日(日)ごご5時30分～
【変更後】3月9日(日)ごご6時～（30分押し）
■配信情報
各配信プラットフォームにて配信中！
・見放題配信
ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA
・レンタル配信
バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA
・最新話無料配信
ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送
※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。
※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。
■メインスタッフ
原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)
監督：福井洋平
シリーズ構成：中西やすひろ
キャラクターデザイン：伊藤麻由加
怪異デザイン：岩畑剛一
プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎
背景美術：小倉工房
美術監督：小倉宏昌
ＣＧ監督：梅田拓也
色彩設計：多田早希
撮影監督：嶋田瑞帆
オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）
音響監督：飯田里樹
音響制作：HALF H ・ P STUDIO
録音調整：天野龍洋
音響効果：宅間麻姫
音楽：高木 洋
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーションプロデューサー：福田杏樹
アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）
製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会
■キャスト
花子くん：緒方恵美
八尋寧々：鬼頭明里
源 光：千葉翔也
源 輝：内田雄馬
源てぃあら：久野美咲
蒼井 茜：土岐隼一
赤根 葵：佐藤未奈子
シジマメイ：花澤香菜
もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい
ミツバ：小林大紀
つかさ：緒方恵美
七峰 桜：安済知佳
日向夏彦：水島大宙
ヤコ：ゆかな
土籠：津田健次郎
＜公式HP＞
「地縛少年花子くん」ポータルサイト
https://hanakokun.com/
「地縛少年花子くん２」HP
https://hanakokun.com/2nd/
＜公式SNS＞
・X（旧・Twitter）
「地縛少年花子くん」公式
＠hanakokun_info
https://x.com/hanakokun_info
・TikTok
＠hanakokun_info
【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
https://www.tiktok.com/@hanakokun_info
＠hanakokun__info
【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
https://www.instagram.com/hanakokun__info/
※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください。
(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会