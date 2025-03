氷川きよし＋ＫＩＩＮＡ．　「ＫＩＹＯＳＨＩ　ＨＩＫＡＷＡ＋ＫＩＩＮＡ．　２５ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　Ｔｏｕｒ～ＫＩＩＺＮＡ～」掲載ショット初公開！！！

日本コロムビア株式会社

2024年8月17日(土)、1年8ヶ月の休養から歌手活動再開となる氷川きよし+KIINA.のコンサートが東京ガーデンシアターで開催されました。当初は16、17日の2日間開催予定のコンサートでしたが、16日は台風7号接近の影響で残念ながら翌年2025年1月16日(木)に延期。当日は台風一過の澄みきった青空のもと、再開を待ちわびたファン6500人が駆けつけ、氷川は全32曲を3時間にわたり熱唱しました。





そしてこの度、3月26日(水)に、その歌手活動再開のステージを余すところなく収録したDVDとCDが発売となります。DVDには特典映像として「KIYOSHI HIKAWA+KIINA.25th Anniversary Concert Tour -KIIZNA- ~ 復活コンサートの舞台裏~」と題したドキュメント映像も収録。またCDとDVDがセットになった初回限定盤にはスペシャルフォトブックが封入特典として同梱されており、「Road to 「KIYOSHI HIKAWA+KIINA. 25th Anniversary Concert Tour~KIIZNA~」」と題し、歌手活動休養中に訪れたアメリカをはじめとする海外での様子やコンサートツアーのメインビジュアル撮影の模様なども掲載。本人へのインタビューとともに、新たに撮り下ろした最新ショットをプラスし、ライブを終えて次のステージに向かうKIINA.を表現しています。また、同じく初回限定盤には最新ショットのクリアシート2枚も封入特典として収納されています。今回、発売に先駆けそれぞれのジャケット写真と共にフォトブックで使用された2枚のショットが公開されました。1枚は休養中の写真からロサンゼルスのビーチにたたずむショット。もう1枚は最新ショットからKIINA.が白いシャツでまっすぐなまなざしを向けるショットとなっています。またDVDとCDのブックレットには今年の1月16日(水)に行われた振替公演の写真も掲載されています。[コメント]昨年8月におこなわれた東京ガーデンシアターでの復活コンサートのDVDとCDが3月26日(水)に発売になります。タイトルが「KIYOSHI HIKAWA + KIINA. 25 th Anniversary Concert Tour -KIIZNA-」と、相当長いタイトルですけど、台風の影響あり、劇場版上映あり、そして、いよいよ皆さまのお手元にお届けできるということで感慨ひとしおです。初回限定盤のスペシャルフォトブック「ガーデンシアターへの道」には、お休み期間中に行ったイギリス、ロサンゼルスの写真を入れまして、撮り下ろしの写真も入っていて、盛りだくさんの内容になっています。これまでと違った自分の一面、ありのままというか素の自分をプライベートショットで、そして、1年8カ月ぶりにステージに臨む氷川きよし+KIINA.をこの写真集で見ていただきたいと思っています。普段の自分とステージの自分のギャップをなくすのが一番大切なところ。そんな思いを込めて編集させていただきました。自分でいうのも何ですが、超豪華版ですので、多くの方に見て楽しんでいただきたいと思います。氷川きよし+KIINA.「初回限定盤」スペシャルフォトブックより「初回限定盤」スペシャルフォトブックより

「初回限定盤」

スペシャルフォトブック付き

【CD+DVD】 COZP-2158-61

\19,800 (税抜価格 \18,000)



【DISC1】【DVD】

M1 WALK

M2 僕と私の1ページ

M3 泣けてくるけど 笑えてくるの(ハート)

M4 Happy!

M5 歌は我が命

M6 出発

M7 星空の秋子

M8 甲州路

M9 大丈夫

M10 勝負の花道

M11 一緒節

M12 きよしの令和音頭

M13 きよしのズンドコ節

M14 ちょいときまぐれ渡り鳥

M15 大井追っかけ音次郎

M16 箱根八里の半次郎

M17 三味線旅がらす

M18 男の絶唱

M19 白雲の城

M20 SEVEN DAYS WAR

M21 You are you



【DISC2】【DVD】

M1 Father

M2 きみとぼく

M3 生まれてきたら愛すればいい

M4 だからあなたも生きぬいて

M5 恋、燃ゆる。

M6 あなたがいるから

M7 ボヘミアン・ラプソディ

M8 雷鳴

M9 キニシナイ

M10 限界突破×サバイバー

M11 碧し



【DISC3】【CD】

M1 WALK

M2 僕と私の1ページ

M3 泣けてくるけど 笑えてくるの(ハート)

M4 Happy!

M5 歌は我が命

M6 出発

M7 星空の秋子

M8 甲州路

M9 大丈夫

M10 勝負の花道

M11 一緒節

M12 きよしの令和音頭

M13 きよしのズンドコ節

M14 ちょいときまぐれ渡り鳥

M15 大井追っかけ音次郎

M16 箱根八里の半次郎

M17 三味線旅がらす

M18 男の絶唱

M19 白雲の城

M20 SEVEN DAYS WAR



【DISC4】【CD】

M1 You are you

M2 Father

M3 きみとぼく

M4 生まれてきたら愛すればいい

M5 だからあなたも生きぬいて

M6 恋、燃ゆる。

M7 あなたがいるから

M8 ボヘミアン・ラプソディ

M9 雷鳴

M10 キニシナイ

M11 限界突破×サバイバー

M12 碧し

【DVD】 COBA-7469-70

\8,800 (税抜価格 \8,000)

【CD】 COCP-42451-2

\4,400 (税抜価格 \4,000)

