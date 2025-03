【2025年7月～10月公演】平岡祐太が魔法の世界に飛び込む！「感銘を受けた」と語るハリー・ポッター役に決定！／3月29日からチケット先行発売

株式会社ホリプロハリー・ポッター役:平岡祐太

TBS赤坂ACTシアターにてロングラン上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。2022年に開幕した東京公演が総観客数110万人を突破、さらに通算公演数1100回を達成し、日々観客を魅了し続けている。

新たにハリー・ポッター役に決定した平岡祐太は、2004年の俳優デビュー以来、映画「スウィングガールズ」、ドラマ「プロポーズ大作戦」、大河ドラマ「龍馬伝」、ドラマ「東京タラレバ娘」、NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」など、大ヒット映画・ドラマに多数出演、常に新しい役柄に挑戦し続け、活躍の場を広げている。

ハリー役に決定した時の心境を「飛び上がるほど嬉しかった」と話す平岡は、「大抜擢していただいた」と謙遜する一方で、「その期待に応えられるよう、そして、自分自身が劇場で感動したあの時の気持ちを皆さまにも感じていただけるように、役と真摯に向き合い、全力で努めてまいります」と意気込みを見せている。

ロングラン上演4年目も進化し続ける舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。先日発表された新ハリー・ポッター役の稲垣吾郎とともに、平岡裕太が舞台に新しい風を吹き込む。

平岡祐太 コメント

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、元々一観客として観劇させていただき、物語の奥深さに感銘を受けました。映画の続編であることは知っていましたが、緻密に構築された展開や、親子の葛藤、そして運命に抗いながらも受け入れ、不器用ながらも懸命に生きる姿に強く心を動かされました。さらに、魔法の世界の魅力に引き込まれ、ワクワクが止まりませんでした。とても衝撃を受け、深く感動し、ハリーを演じてみたいという気持ちになったことを覚えています。そんな時に役者仲間からオーディションが行われていると聞き、事務所に相談し、参加させていただきました。オーディションの合格の知らせをいただいた時は、飛び上がるほど嬉しかったです。

観劇した際、息子のアルバスとどんな親子関係を築けるかによって作品が大きく変わってくるとも感じたので、アルバス役の方々や共演者の方々とコミュニケーションを重ねながら、自分ならではのハリー像も見つけていきたいです。ハリーとは一度こうと決めたら簡単には譲らない、少し頑固な一面が似ているかなと思います。

好きなキャラクターはスネイプ先生でしょうか。昔からギターを弾いていて、ハードロックを聴いていた自分にとって、スネイプ先生のビジュアルはロッカーのようで、とてもかっこいいです。さらに、知的でミステリアスな雰囲気を持ちながら、善と悪の二面性を内包しているところも魅力的です。

20代の頃、ハリー・ポッターの世界を見てみたくて、一人旅でオックスフォードに行った思い出があります。キングス・クロス駅からオックスフォード行きの列車では車窓から広がる風景が本当に綺麗で、一人旅ならではの心細さもありましたが、それ以上にその景色や街の雰囲気に魅了されました。

普段は映像作品に携わることが多く、今作では大抜擢していただいたと感じています。その期待に応えられるよう、そして、自分自身が劇場で感動したあの時の気持ちを皆さまにも感じていただけるように、役と真摯に向き合い、全力で努めてまいります。劇場でお会いできることを楽しみにしております。

2025年7月~10月公演チケット3月29日からチケット先行発売開始

すでに公演延長を発表している7月~10月公演のチケットは、3月29日(土)11:00からTBSチケット・ホリプロステージで先行発売、4月12日(土)からは一般発売が開始される。いち早くチケットが手に入るTBSチケット・ホリプロステージでの購入には事前の会員登録(無料)が必須で、事前に登録するとチケット販売開始に関しての通知を受け取ることができる。

ロングラン上演4年目も進化し続ける舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。

6月まではハリー・ポッター役の平方元基、吉沢 悠をはじめとする3年目キャストで上演中!今すぐ観劇できるチケットは、TBSチケット・ホリプロステージ・各プレイガイドにて好評販売中。是非劇場でご覧いただきたい。

チケット販売スケジュール

<2025年6月公演分まで>

TBSチケット・ホリプロステージ・各プレイガイドにて好評販売中

<2025年7月~10月公演分>

■TBSチケット販売情報

【先行発売】3月29日(土)11:00~4月11日(金)9:59

【一般発売】4月12日(土)10:00~

■ホリプロステージチケット販売情報

【先着先行】3月29日(土)11:00~4月11日(金)23:59

対象会員:ホリプロステージゴールド会員、レギュラー会員

対象座席:SS席、Sプラス席、S席、A席、B席、C席、9と4分の3番線シート

枚数制限:なし



当先行では、9と4分の3番線シートにおいて、一部、ゴールド会員様が優先的にお買い求めいただける席をご用意しております。



<その他注意事項>

・お支払いはクレジットカード決済、セブンイレブン支払いとなります。

チケット申込・購入時のクレジットカードの決済エラーについて

https://horipro-stage.jp/news/ticket-info20231102/

・下記URLを必ずご確認の上お申し込みください。

https://horipro-stage.jp/senchaku_info/

・ホリプロステージ会員詳細

https://horipro-stage.jp/member/

・本公演はホリプロステージ会員のポイント付与・使用対象外となります。

【一般発売】4月12日(土)10:00~

対象座席:SS席、Sプラス席、S席、A席、B席、C席

枚数制限:なし

※残席がある場合のみ9と4分の3番線シートを販売いたします。

会員登録はこちら

TBSチケット:https://tickets.tbs.co.jp/harrypotteronstage/

ホリプロステージ:https://harrypotter.horipro-stage.jp/

※いずれも購入には事前の会員登録(無料)が必要

ほか、各プレイガイドでもお取扱いあり

<チケットに関するお問合せ>

ホリプロチケットセンター 03-3490-4949

(平日11:00~18:00/定休日 土・日・祝)

【舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』について】

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろした「ハリー・ポッター」シリーズ8作目の物語。小説の最終巻から19年後、父親になった37歳のハリー・ポッターとその息子・アルバスの関係を軸に描かれる新たな冒険物語は、世界中で多くの演劇賞を獲得し好評を博しており、国内でも第30回読売演劇大賞の選考委員特別賞、第48回菊田一夫演劇大賞を受賞するなど高い評価を獲得している。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

[日程]上演中~2025年10月31日(金)

[会場]TBS赤坂ACTシアター

[上演時間]3時間40分 ※休憩あり

【主催】TBS ホリプロ ATG Entertainment

【特別協賛】東海東京フィナンシャル・グループ

With thanks to TOHO

In association with John Gore Organization

【舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』公式Webサイト】

https://www.harrypotter-stage.jp/

<あらすじ>

ハリー、ロン、ハーマイオニーが魔法界を救ってから19年後、かつての暗闇の世を思わせる不穏な事件があいつぎ、人々を不安にさせていた。魔法省で働くハリー・ポッターはいまや三人の子の父親。今年ホグワーツ魔法魔術学校に入学する次男のアルバスは、英雄の家に生まれた自分の運命にあらがうように、父親に反抗的な態度を取る。幼い頃に両親を亡くしたハリーは、父親としてうまくふるまえず、関係を修復できずにいた。そんな中、アルバスは魔法学校の入学式に向かうホグワーツ特急の車内で、偶然一人の少年と出会う。彼は、父ハリーと犬猿の仲であるドラコ・マルフォイの息子、スコーピウスだった!

二人の出会いが引き金となり、暗闇による支配が、加速していく…。