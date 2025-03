パーソル、女性IT人材のためのキャリアイベント#PERSOL_WomanTechを開催

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:和田 孝雄、以下パーソルホールディングス)は、女性IT人材の管理職や管理職候補、スペシャリストへ向けて、特別オフラインイベント『「現状維持?管理職?スペシャリスト?」わたしのキャリアを切り拓く、意思決定の思考プロセスを学ぶ90分 #PERSOL_WomanTech』を2025年3月17日(月)19時30分より開催することをお知らせします。

イベント申し込みサイト: https://techplay.jp/event/973776(https://techplay.jp/event/973776)

■イベント概要

本イベントでは、管理職やスペシャリストとして活躍する、パーソルホールディングスの女性IT人材3名が登壇。「現場でリーダーシップを発揮し続ける」「組織を動かす管理職に挑戦する」「専門領域の知見を深める」といったキャリアの分岐点に焦点を当て、どのように意思決定を行い、現在のキャリアに至っているのか、その思考プロセスを共有します。また、講演終了後は、参加者同士の交流会を開催します。

◆講演「エンジニアから管理職を選択した意思決定の思考プロセス」

パーソルホールディングス デジタル変革推進本部 本部長の朝比奈より、自身のキャリアを振り返り、キャリアの分岐点と、その際にどのような思考プロセスで意思決定を行ってきたのかを共有します。キャリアにおける重要な分岐点や、管理職として活躍するに至るまでの具体的なエピソードをお伝えします。

◆パネルディスカッション

パーソルホールディングスの女性IT人材3名によるパネルディスカッションを行います。管理職・スペシャリストという異なる立場の登壇者による、「なぜ今の道を選んだのか?」「管理職 vs スペシャリスト」など、さまざまなテーマに基づいたトークを展開します。女性IT人材ならではのキャリアの分岐点をリアルなエピソードとともにお伝えします。

◆参加者交流会

テーブルごとにトークテーマを設定した、参加者同士の交流会を行います。参加者同士で経験や知見を共有し合うことで、より具体的なキャリア選択における思考プロセスを得ることができます。

本イベントでお伝えする思考プロセスは、今後のキャリアに悩む女性IT人材の方にとって、キャリア選択を具体化する機会となります。

■イベント開催の背景

パーソルグループは「グループ中期経営計画2026」の中で、ありたい姿として「“はたらくWell-being”創造カンパニー」を掲げ、人的資本を事業成長のエンジンとしています。また、多様な人材が最大限活躍できる環境をつくること、すなわちDEIが事業成長には必要不可欠であり、女性活躍はその一つの重要な要素と位置づけています。加えてパーソルグループでは、経営の方向性として「テクノロジードリブンの人材サービス企業」への進化を掲げ、グループ全体で事業・サービスにおけるテクノロジー活用を推進しています。

昨今のIT業界における女性ITエンジニアは約16%※1に留まるほか、スキルや技術の習得に関して女性IT人材の68.0%が悩みを抱えています※2。

このような背景を受け、本イベントでは事例となる女性IT人材がキャリア構築の思考プロセスを共有することで、女性IT人材のキャリア構築のヒントとなることを目指すほか、女性IT人材が意見を交わし思考を拡げる場とすることを目指し開催いたします。

※1「2023年版 情報サービス産業 基本統計調査」(情報サービス産業協会):https://www.jisa.or.jp/Portals/0/report/basic2023report.pdf?20240410

※2「女性IT人材の就業に関する調査」パーソルホールディングス: https://www.persol-group.co.jp/news/20250219_01/

■イベント詳細

■登壇者プロフィール

パーソルホールディングス株式会社

グループデジタル変革推進本部

本部長

朝比奈 ゆり子

外資系プロジェクトマネジメントソリューションベンダーにてプロダクト開発、導入を中心に担当。外資系 IT セキュリティ会社 2 社でコーポレート IT 部門のリーダーシップを執った後、2014 年にパーソルキャリア(旧インテリジェンス)に入社。アルバイトサービスの IT 責任者として活動。

パーソルホールディングスに転籍した 2018 年には、新規事業創造とオープンイノベーション推進を掲げる新会社、パーソルイノベーションの設立に従事。

その経験を活かし、2020年からパーソルホールディングス グループデジタル変革推進本部 ビジネス IT アーキテクト部の部長としてコーポレート IT 部門の組織変革を推進。2021 年より現職にてグループ全体のデジタル変革を推進中。生成 AI 活用推進責任者。

担当部門において、2022 年度(第 40 回)IT 奨励賞(マネジメント領域)、2023 年度(第41 回)IT 賞(マネジメント領域)受賞。第 9 回 HR テクノロジー大賞人的資本経営部門優秀賞 受賞。

パーソルホールディングス株式会社

グループIT本部 ITガバナンス部 セキュリティガバナンス室

鷲田 智子

大手通信会社に新卒入社し、法人営業・事業企画に従事。その後外資系コンサルを経て、外資系通信会社でセキュリティを担当。

2017年4月にパーソルホールディングスへ入社し、現在はグループ全体のセキュリティガバナンスを推進するため、セキュリティに関する規程・ルールの策定、アセスメント、教育などを実施している。

CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)保有。

パーソルホールディングス株式会社

グループIT本部 ITガバナンス部 ITマネジメント室

清水 涼子

2000年からメーカー勤務を経て2004年にアプリケーション開発エンジニア、2008年から約10年に渡り金融系サービス業のシステム運用保守体制の構築と改善に携わり、JSOX監査に耐え得る体制の設計と改善に従事。2018年から情報サービス業の内部監査部門でシステム監査を担当。

2022年にパーソルホールディングスへ入社。ITガバナンスの向上を目的とした組織の評価・改善を推進している。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場(証券コード:2181)。2024年3月期売上収益1兆3,271億円(IFRS)。

■「PERSOL(パーソル)」について< https://www.persol-group.co.jp/ >

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。