J-Startup CENTRAL（第五期）に選定されました
名古屋大学発ディープテック・スタートアップの株式会社マップフォー（本社：愛知県名古屋市中区、共同代表：橘川 雄樹、田中 一喜 以下「マップフォー」）は、Central Japan Startup Ecosystem Consortiumと経済産業省中部経済産業局が連携し、グローバル拠点都市の活動の一つとして実施する、前途有望なスタートアップを強力に支援するプロジェクト「J-Startup CENTRAL（第五期）」の選定企業となったことをお知らせいたします。
J-Startup CENTRALについて
J-Startupは、経済産業省、日本貿易振興機構（JETRO）、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が事務局として、トップベンチャーキャピタリスト、アクセラレーター、大企業のイノベーション担当者などの有識者からの推薦に基づき、スタートアップ企業を選定・支援するプログラムです。官民の支援者ネットワーク「J-Startup Supporters」とともに、選定企業に対し集中的な支援が行われます。
J-Startup CENTRALは、J-Startupの地域版プログラムであり、一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、 愛知県、名古屋市（事務局）などで構成されるAichi Nagoya Startup Ecosystem Consortiumが、経済産業省中部経済産業局と連携し、グローバルな活躍を目指すスタートアップ企業を集中支援するものです。
支援内容
- J-Startup全国版との連携
- 政府政策の優遇措置（霞ヶ関のすべての政府調達案件に入札が可能、Facebookで
のプレスリリースの投稿やピッチ機会の提供等）
- 事業拡大に対する資金支援（名古屋市スタートアップ企業支援補助金）
- 経済産業省関連補助金等加点措置（成長型中小企業等研究開発支援事業〈Go Tech
事業〉、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等）
- サポーター制度による企業連携強化
- 行政・支援機関等によるビジネスマッチング支援
- ウェブサイト等での優先的・積極的プロモーション
- 「J-Startup CENTRAL」ロゴの使用
※支援内容は随時追加予定
選定企業について
今回、「J-Startup CENTRAL（第五期）」では6社が選定されました。マップフォーは選定企業の1社として、2025年4月10日にナゴヤイノベーターズガレージにて開催されるイベント「J-Startup CENTRAL 第五期選定記念ピッチ＆交流会」にてピッチを行います。
他選定企業およびイベントの詳細はCentral Japan Startup Ecosystem Consortiumの公式ウェブサイト（https://central-startup.jp/）にてご確認ください。
株式会社マップフォーについて
3次元地図・環境認識技術を社会実装する目的で2016年に設立されました。「社会の変革と創造へ、技術で導く。」をビジョンに、自動運転分野をはじめ、測量、インフラ、ロボティクスなど幅広い分野に、実世界のあらゆる3次元空間情報の認識技術「空間知能」を提供しています。
会社名 ：株式会社マップフォー（MAP IV, Inc.）
共同代表：橘川 雄樹、田中 一喜
所在地 ：愛知県名古屋市中区錦二丁目８番１号 I-FOREST名古屋伏見5階
設立 ：2016年9月1日
事業内容：・高精度3次元地図データ作成に係る計測システム及び3次元地図の提供
・物体認識ソフトウェアの提供
・位置推定ソフトウェアの提供
・自動運転システムのインテグレーション
・上記技術を核とした、スマートシティ、ロボティクス、XRなどの業界横断及び、国内外へのアプリケーション展開
URL ：https://www.map4.jp
お問い合わせ先
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目８番１号
株式会社マップフォー 広報担当
Email：contact@map4.jp