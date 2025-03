日本初上陸！世界各国で愛されるヴィーガンメイクアップブランド「OFRA」ついに日本へ！2025年4月1日より正式販売スタート

WONDER LINE Co.,Ltd.

WONDER LINE株式会社(本社:東京都渋谷区)は、2025年4月1日(火)より、世界的に人気のヴィーガンメイクアップブランド 「OFRA(オフラ)」 の日本初上陸を発表いたします。日本での展開は、表参道ヒルズの最新トレンドセレクトショップ 「LEACOSME(レアコスメ)」、全国のPLAZA、LOFT等(一部店舗をのぞく)にて販売スタート。オンラインはZOZOCOSME、LINE@にて販売。プロ仕様の高品質なアイテムが、ついに日本のビューティーマーケットに登場します!

OFRAとは?

OFRAは、アメリカ・南フロリダに本社を構える革新的なコスメブランドで、1994年にメイクアップアーティストのオフラによって創業されました。最初は美容学校向けに製品を提供し、業界での存在感を高めました。その後、プロフェッショナルメイクアップアーティストやビューティーインフルエンサーから支持を受け、セフォラやブルーミングデールズなどの大手小売店を通じて世界各国に展開されています。

OFRAの最大の特徴は、100%ヴィーガン&クルエルティフリーであること。動物実験を行わず、最も純粋な原料を使用した製品を提供しています。また、製品はエコにも配慮しており、リフィルの差し替えが可能です。すべて自社工場で開発・製造され、唯一無二の独自処方を実現しています。

OFRAは、世界中のメイクアップアーティストやビューティーyoutuberからも熱狂的な支持を受けているブランドです。登録者1,460万人を誇るグローバルビューティーyoutuberのNikkieTutorialsや、ビヨンセの専属メイクアップアーティストとして有名なフランチェスカ・トロットなど、さまざまな有名インフルエンサーとコラボレーションし、最もトレンディな製品と話題を提供しています。

OFRAの代表製品が日本初上陸! OFRA ハイライター - “溶け込む輝き”を実現する革新フォーミュラ

プロ仕様の極上ツヤ感!肌に溶け込むグローで、だまにならず美しい輝きを実現します。

OFRAのハイライターは、独自の「リキッド・トゥ・ベイク技術」を採用。超微細なメタリック光を放つ、唯一無二の輝きを持つハイライターです。パウダーなのにクリームのような新感覚の質感をぜひ体験してください。

製品特徴

リキッド・トゥ・ベイク技術による極上の輝き

パールピグメント配合で、粉っぽさなく肌に溶け込み、自然な輝きを実現

重ね塗りOK!内側から発光するようなナチュラルなツヤから、スポットライト級のグロウまで自由自在に演出

顔はもちろん、デコルテやボディにも使えるマルチユース。繊細な輝きからドラマティックなツヤまで、様々なシーンに対応

メイクアップ効果による

製品ラインナップ

日本展開カラー 上代:3,630円(税込) 容量:3g

- Cloud 9- Glazed Donut- Peppermint Pillow Talk- Star Island- Sugar Cookie- Space Baby- Out of this World- Bali(表参道ヒルズ&オンライン限定色)- Blissful(表参道ヒルズ&オンライン限定色)- Rodeo Drive(表参道ヒルズ&オンライン限定色)

表参道ヒルズ限定製品



OFRA Glow Up Palette

上代:10,780円(税込)

OFRAのベストハイライター4色を集めた、ベストオブベストのハイライターパレット。ハイライターとしてはもちろん、シャドウとしても活用可能で、あらゆる肌トーンにぴったりです。

Signature Palette - #OFRAglow

上代:7,040円(税込)

容量:1.5g×5

OFRAファンに愛される5つのハイライターをすべて収めた、イージーキャリーシグネチャーパレット。コンパクトなサイズで、持ち運びにも便利です。

- Midi Palette - Feelin' Myself- Face it Midi Palette - Light- Face it Midi Palette - Medium- Midi Palette - Cotton Candy Skies- Midi Palette - Blossom Blush- Midi Palette - Midi Palette - Miller Squad- 7gのBIGサイズも展開予定です。- 上記7種類は、※3月18日頃発売予定です。

日本初上陸のOFRAを体験できる店舗

表参道ヒルズ地下2階「LEACOSME」では、3月1日より全商品のタッチアップ展示を開始。OFRA製品を実際に試せるドレッサーコーナーを3席完備しており、ハイライターの極上のツヤ感やつけ心地をその場で体感できます。デートやお出かけ前のメイク直しにも最適な空間で、最新トレンドのコスメを自由にお試しいただけます。

さらに、4月1日(火)からは、表参道ヒルズをはじめ、全国のPLAZA、LOFTなどで先行販売が開始されます。

WONDER LINE株式会社

【日本総代理店】

本社所在地:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階