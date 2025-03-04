【そのまま渡せる！】春のギフトにパッケージ入り新作ハンカチが、ANNA SUI、PAUL & JOE、MARY QUANTの3ブランドより登場！

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、ANNA SUI、PAUL & JOE、MARY QUANTより、パッケージ入りの新作ハンカチの販売をスタートしました。

■企画概要

ANNA SUI、PAUL & JOE 、MARY QUANTより、春の新作ハンカチが登場。ブランドごとに、人気のアイコンをデザインした可愛い専用パッケージ入りで、そのままお渡しできるので、ギフトにも最適です。

■商品一覧

ANNA SUI \1,100(税込) 約25×25cm 1柄 3色

ストライプのベースにバタフライと薔薇を組み合わせた手持ち感が柔らかいタオルです。

ANNA SUIらしいモチーフをあしらった専用パッケージ入り。

PAUL & JOE \1,100(税込) 約25×25cm 1柄 3色

ジプシーとヌネットや様々なアートがプリントされたスペシャルパッケージ入りタオルハンカチです。

カラー毎に違う表情を見せるパッケージ入り。

MARY QUANT \1,100(税込) 約25×25cm 1柄 3色

ブランドアイコン“デイジー” を柔らかな無撚糸で丁寧に織り上げたタオルハンカチ。

カラーごとにデザインの異なる専用パッケージ付き。

■販売場所

・オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」

https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct828

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/