自社サイトと店舗で販売可能！『爪伸び育て～ぷ』の事業者様向け大量購入割引の取引開始（2025年3月15日開始予定）

株式会社自由が丘ひばり整爪院爪先をぶつけたり、物を落としたりで爪が真っ黒に!その後、爪が剥がれてどうしていいのかの悩みを解決。また、クセでついつい深爪してしまったあとの爪の食い込みによる痛みを未然に防止!

自社サイトと店舗で販売可能に!『爪伸び育て~ぷ』の新規取引開始

2025年3月15日 - 株式会社 自由が丘ひばり整爪院(ECショップ名:足爪セルフケアグッズ ひばり整爪店(せいそうてん))は、爪ケアソリューション『爪伸び育て~ぷ』の事業者向け新規取引を開始します。

靴や足に関係する事業者様から多くのご要望をいただき、事業者様向けの大量購入割引を開始いたします。

これにより、企業様や小売店様が自社サイトや店舗で販売することが可能となります。

より多くの方々に爪の健康をサポートする製品をお届けできることを心から嬉しく思います。

巻き爪とは異なる”爪が死んだ!?”とは?

何かしらの原因で、爪が真っ黒に内出血を起こす→爪が剥がれる、または爪が短くなった状態をこれらの症状を総じて”爪が死んだ”と表現されることが多いようです。

原因は多岐に渡ります。

スポーツ(登山やランニング、サッカーなど)

外傷(ぶつける、物を落とす、ドアに挟むなど)

靴(不適切なサイズ、ヒール、靴の形など)

疾患(外反母趾やその他の爪甲脱落を伴う内科的疾患など)

抗がん剤などの副作用

爪の手術や矯正など

爪が剥がれるなどにより短くなった状態のままでいると、足は手とは環境が異なり踏み込んだり体重が掛かるため、爪先端の皮膚が隆起して爪が皮膚に埋没します。やがて爪がなかなか伸びない・食い込んで痛いなどの症状を引き起こします。

手と足は環境が異なる。足の爪は様々な圧迫や負荷が加わるため、トラブルが多い。

これらが進行悪化すると、爪周囲が激しく炎症を起こす、また爪自体が厚く醜く変形するという長い長いトンネルをくぐることになります。

食い込んで爪の周囲が激しく炎症を起こして激痛、または爪の伸長障害により厚く変形して難治な状態へ…。

大小サイズの展開となります。大サイズは主に成人の拇趾(足の親指)用。小サイズは第2~5趾(足の人差し指~小指)もしくは6歳以上のお子様の拇趾に使用できます。

製品の特徴と利点

『爪伸び育て~ぷ』は、爪が死んだと言われる”爪が剥がれ”や、また深爪した後などの爪が短くなった状態の爪の健康をサポートするために開発されたケア製品です。

以下の特徴と利点があります

- 簡単な使用方法:誰でも簡単に使用できる設計。

- 爪のトラブルを回避:放置されがちだった爪の症状へのアプローチがセルフケアで可能に。悪化することで長期に渡り悩まされる、爪の変形や痛みを未然に防止。

- 安全な素材:ハイドロコロイドを使用し、安心して使用可能。

爪伸び育て~ぷはどんな状態の爪に使用できる?

爪伸び育て~ぷは深爪・陥入爪・爪剝がれなどの短くなった爪や、巻き爪時の食い込み緩和の応急処置にも使用できます。既に変形が進行している爪にはご使用になれません。

販売によるメリット

- お客様のお悩みに対応可能に:スポーツや履物によるトラブルに対するセルフケアの提案が可能に!

- 新たな収益源:自社サイトや店舗での販売により、新たな収益を確保。

- 顧客満足度の向上:放置されがちだった爪のトラブルにリーチし、いざという時の安心感へ繋がり顧客満足度が向上。

- 簡単な導入:導入が簡単で、すぐに販売を開始可能。

- 大量購入割引:以下の割引率でお得にご購入いただけます。

- 100~499個:15% OFF

- 500~999個:20% OFF

- 1000個~:25% OFF

+送料無料

100個以上であれば、各サイズ組み合わせてご購入が可能です。(例:大サイズ60個と小サイズ40個など)

新しい取引の特徴

この新しい取引形態を使用することで、まとまった個数の仕入れを行う事業者様は簡単に大量購入割引を受けることができます。以下の手順でご利用いただけます:

フォームに登録 - 専用のフォームに必要な情報を入力して登録します。

承認プロセス - 登録情報を確認し、承認プロセスを経て取引が開始されます。

割引適用 - 承認が済み次第、大量購入割引販売価格が適用されます。

足爪セルフケアグッズ ひばり整爪店のコメント

日本では靴を履く文化の歴史が浅いため、足の健康に対する意識がまだまだ低いように感じます。その結果、足の問題が悪化し、難治な状態に移行してしまう方が多くいらっしゃいます。これからの高齢化社会に向けて、自分の足で歩く健康寿命を延ばすためには、毎日多くの負担がかかる足元のケアに対して、個々人が正しい知識と意識を持って取り組むことが必要です。

私たちは、皆様の足爪の健康に貢献するために全力を尽くします。

ぜひ、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

【商品に関するお問い合わせ】

足爪セルフケアグッズ ひばり整爪店(せいそうてん)

LINE公式アカウント:https://lin.ee/z4RP7J4

株式会社自由が丘ひばり整爪院について

2011年に自由が丘ひばり整骨院として開業し、後に足の爪のトラブルに特化した治療院へと業態転換し、多くの方々の悩みを解決してきました。2024年1月にはECショップをオープンし、自社開発のセルフケア用品「爪伸び育て~ぷ」を販売しております。

元々は”整骨院”でしたが、爪に特化した業態に絞り込んだ”整爪院(せいそういん)”へ名称も変更しております。(商標登録済み)

【会社概要】

社名:株式会社 自由が丘ひばり整爪院

所在地:東京都世田谷区奥沢7-1-3自由が丘ランディックスビルIIB1

代表取締役:大沢豊久

事業内容: 爪のトラブルなどのケア・セルフケアグッズの販売

設立: 治療院2011年 ECショップ2024年

HP:自由が丘ひばり整爪院:https://hibari-seisou.tokyo/

ECショップ 足爪セルフケアグッズひばり整爪店:https://shop.hibari-seisou.tokyo/